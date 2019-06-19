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Все про:минирование (795) Харьков (4318)

 Полиция квалифицировала лжеминирование 38 объектов в Харькове как теракт

Полиция квалифицировала как теракт не подтвердившееся сообщение о минировании 38 объектов, среди которых аэропорт, больницы, жилые дома и торговые центры, поступившее 18 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55550 кв.м помещений и 14820 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 1915 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было... Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, 18 июня в полицию поступило сообщение о минировании 38 объектов города Харьков и области. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3133139
 
 
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ыыыыы(служебный ПЕС зевает), аф-гаф-ы-ы-ы-сссс
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Интересно почему не как изнасилование или дача взятки?
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Хотя-бы одного показательно судили, тогда друй задумался-бы, но в Украине нет судебной системы, 50% купленые дипломы, поэтому неграмотные, 50% судят за деньги т.е. кто больше даст.
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