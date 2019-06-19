 Полиция квалифицировала лжеминирование 38 объектов в Харькове как теракт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55550 кв.м помещений и 14820 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 1915 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было... Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, 18 июня в полицию поступило сообщение о минировании 38 объектов города Харьков и области.

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