EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2470  52
Все про:смерть (5947) Тымчук (1692)

 Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа

Журналисты и активисты выражают соболезнования по поводу гибели нардепа Дмитрия Тымчука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"В это просто не верится. Сейчас в голове звучит его спокойный, рассудительный голос. Он был большим патриотом Украины, любил нашу страну и любил людей. Он был искренне принципиален во всем - касалось это отражения агрессии России, или расследования Комитета ВР вопроса пожаров на украинских складах. Я уверен, если бы наш парламент хотя бы одного созыва состоял хотя бы наполовину из таких людей, как Дмитрий, Украина была бы сильным, самодостаточным государством. Таких людей вообще немного, а еще меньше их во власти. Безумно жаль, безумно несправедливо. RIP", - написал Виталий Рябошапка.

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 01

Читайте также: Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России

Журналист "Громадского"  Данило Мокрик заявил, что считает подозрительным то, что Тымчук был дома в рабочее время:

"Дмитрий Тымчук час-два назад застрелился во время чистки наградного оружия, говорят. Отличная рабочая версия от Антона Геращенко. Но вот что удивительно: почему Тимчук был в это время дома? Идет заседание ВР. А Тымчук ходил на заседания прилежно. Вот - статистика его посещения. Стрнн".

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 02

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай написал, что не верит в версию неосторожного обращения с оружием:

"Я не верю в неосторожного обращения с оружием, это все сказки для бабушек. Да еще и в голову. Во время чистки ... Бред. Дмитрий Тымчук был профессиональным военным, а не тем, кто заглядывает в заряженный пистолет, держа палец на крючке. Самоубийство? Возможно. Я не верил в самоубийство Леньки Кантера, думал, что убили, пока не увидел видео. Поэтому после этого готов рассматривать все возможные версии. Но с той активизацией спецслужб РФ, каждый месяц кого-то ловят с взрывчаткой, с теми заявлениями, которые звучат из Европы о войне с разведкой РФ, после Солсбери, Литвиненко, Хараберюшы... Мои соболезнования родным. Мы потеряли бойца, играл значительную роль в информационной противодействия РФ, работу которого ценили не только в Украине, но и в НАТО. Вечная память".

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 03

Журналистка Татьяна Даниленко также заявила, что не верит в версию случайного выстрела:

"Дмитрий Тымчук найден мертвым с огнестрельным ранением в голову. Еще несколько дней назад поверила бы в официальную версию - случайный самострел. Но весь массив информации, полученный за эти дни, приводит к мысли, что таких случайностей почти не бывает. Украина для россиян - проходной двор, где они могут все или почти все".

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 04

Читайте также: Тымчук противодействовал информационным операциям спецслужб РФ задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс, - Бутусов

Юрий Романенко подытожил, что Тымчук задолго до начала войны работал в поле информационного сопротивления:

"Мы познакомились с Дмитрий Тымчук (Dmitry Tymchuk) в 2007 году. Он пришел на "Главред", тогда не хватало в публичном поле военных экспертов и я решил помочь его раскрутить. Спустя год, я предложил его в качестве главреда на проект "Флот2017", который занимался проблемами безопасности в Черном море, Крымом и Севастополем. Проект был зубастый и не раз заставлял визжать уже тогда россиян. Дима был участником наших многих проектов и движух,начиная от Украинского революционного клуба и заканчивая "Хвилей", куда он написал не один десяток статей на военно-политическую тематику. В 2014 году он создал группу "Информационное сопротивление", а потом стал нардепом. Власть не испортила Диму и он всегда был на связи. Его последняя работа - глава о военном потенциале ОРДЛО, которая вошла в доклад Института будущего по Донбассу. Он писал ее вместе с другими членами ИС. Хотя мы не всегда с ним сходились в политических оценках, но это никогда не мешало сохранять человеческие отношения.

Дима был настоящим, не фейковым патриотом, человеком со стержнем. Именно на таких людях держится наша Украина. Они годами незримо делают работу о которой большинство и не знает, и не соглашается ее делать. Это соль нашей земли. Большая потеря для Украины и родных. Земля тебя пухом, Дима".

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 05

Эксперт-криминолог Анна Маляр высказала предполжения, которые можно сделать уже сегодня, исходя из имеющейся информации:

"Смерть Дмитрия Тымчука ошеломила. В такой ситуации стоит выдвигать и проверять все версии, следствие и делает. Но даже по тем отрывкам информации, которые мы имеем, можно делать определенные предположения. Рабочий день, семейное помещение, в котором, как я поняла, было три человека - погибший, жена и лицо женского пола. В такой обстановке говорить о заказном убийстве по политическим мотивам, пожалуй, не стоит. Хотя, учитывая деятельность и статус погибшего, такая версия должна также рассматриваться следствием.

Чистил оружие или нет? На этот вопрос следствию будет очень просто ответить, чистка оружия требует специальные - жидкость, пасту, щетку, тряпку и тому подобное. Поэтому, на месте происшествия эти средства либо есть, либо нет. Но также установление факта чистки оружия не означает несомненно, что в процессе чистки произошел выстрел. Мог произойти, а мог выстрел быть осуществлен и позже.

Много важной информации несет место входного отверстия от пули и раневой канал. Скажем, в 2018 один депутат Киевсовета чистил оружие и неосторожно нанес себе ранение в живот. Чувствуете ризницию? Живот и голова. Если ранение в голову, то имеют право на жизнь все версии - неосторожность, умышленное убийство, самоубийство. Экспертизы - судебно-медицинская и баллистическая, смогут дать ответ на вопрос - возможно нанести такое ранение собственноручно и или в процессе чистки оружия это произошло.

Но уже сейчас, могут быть первые ответы о причинах гибели, если опросить людей, которые в момент выстрела находились в помещении, и узнать в них об обстоятельствах, предшествовавших выстрелу. А именно - в каком состоянии был Дмитрий сегодня и последние полгода, с кем и о чем говорил в день гибели, почему сегодня не пошел на работу, были ли длительные конфликты в семье и какие были отношения с женой. Бытовая версия событий также вероятная - как в контексте убийства, так и самоубийства".

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 06

Протоиерей ПЦУ Константин Холодов, главный капеллан в АТО, отметил, что Тымчук имел настоящее достоинство:

"Это не только большая потеря для страны... Это четкий сигнал всем тем, кто когда-либо решился быть достойным. Достоинство дорого стоит. Достоинство стоит целой жизни ...
Покойся с миром, брат..."

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 07

"Предварительная версия: неосторожное обращение с оружием. Подробности уточняются. Веяная память. Он был хороший человек", - написала Соня Кошкина.

Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа 08

Смотрите также: У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук. ВИДЕО

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3133138
 
   
 Топ комментарии
 
Головне що ти не маєш нічого проти жоппоблоку.
 показать весь комментарий
 
Як можна застрелитись із зброї, яку чистиш? Якщо чистиш, то розбираєш і все збоя не робоча!
Кравченко теж чистив, а чечетов намагався улететь....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Головне що ти не маєш нічого проти жоппоблоку.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут всё просто ,жопоблок это сборище вороватой прокацапской сволочи ,которые давно должны сидеть на нарах ,но антиНародный фронт это гораздо омерзительное собрание ,там типы крича во всю глотку Слава Украине ,на самом деле ничем не лучше жопоблокавцев а воруют гораздо круче.
 показать весь комментарий
 
Звідки така обізнаність,мабуть на шухері стояв.
 показать весь комментарий
 
 
Я можу зрозуміти, коли люди голосують за Порошенка, Зеленського, Тимошенко, Гриценка чи Кошулинського. Я не можу зрозуміти тих, хто голосує за жопоблок. Ну хоч убийте.
 показать весь комментарий
 
 
Вони просто ненавидять все українське.
 показать весь комментарий
 
 
29 сентября 2008

Дмитрий Тымчук: Море на двоих

Тымчук уже тогда писал что ЧФ кацапии в Крыму - это большая проблема для Украины
и Украина из-за этого на крючке у кацапии
Он писал это тогда- когда еще наверное, пол страны, долбились с кацапами в десна

https://sevastopol.su/point-of-view/dmitriy-tymchuk-more-na-dvoih
 показать весь комментарий
 
 
делом должны были бы заняться ФБР, МИ 5 и так
далее НАШИМ "правоОхренительным" (идиома-сарказм) органам нельзя даже
доверить гнилую моркву…. сопрут сами.. вот интересно ЗЕЛЕНСКИЙ- КАК ПРЕЗИДЕНТ-
НЕ ХОТИТЕ ПОПРОСИТЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ КАК СОВЕТНИКОВ- КОНСУЛЬТАНТОВ И СОГЛЯДАЕВ
ЗА НАШИМИ НУВОРИШАМИ полицией, ГБР, НАБУ, СБУ, ГПУ в этом деле…. чтобы без
понтов было доверительно на 100% ВЕРСИЯ РЕАЛЬНАЯ несчастный самострел,
самоубийство, убийство замаскированное под несчастный случай-- могли его
усыпить, электрошокером оглушить вырубить ударом точечным и потом имитируй что
надо по классике... БУДЕТ ЛИ ЖЕЛАНИЕ УКРАИНЫ выяснить- ЧТО имело на САМОМ деле,
а не в фантазиях полицаев, которых профессионалов только через АСТРАЛ и
остались... пардон за неологизмы...
 показать весь комментарий
 
 
да как вы забебали кацапье со своим "ничего украинцы не достойны, вам гнилую морковку доверить нельзя". Страну кто последние 5 лет защищал? Бэтмены -терминаторы? Вот такие вот демагоги внушают мысль про "меньшовартість".
 показать весь комментарий
 
 
слшь ты ушлебок приезжай ко мне в Одессу я тебе поясню разницу между русскоговорящим украинцем и кацапом понял казлина украинизирвоананя даун с Карпат...
 показать весь комментарий
 
Людей с Донецка и Луганска в Киеве сотни тысяч,если не больше...!
 показать весь комментарий
 
У ************** сьогодні маленьке свято(((
 показать весь комментарий
 
 
"Я не вірю в необережне поводження зі зброєю".
 показать весь комментарий
 
 
Во время происшествия в доме присутствовало 2 женщины, одна из которых его жена. Ты ж не думаешь, что это они его пристрелили?
 показать весь комментарий
 
 
У Кравченко на руке, после того как его застрелили,были обнаружены женские крашенные волосы длиной 30 см...
 показать весь комментарий
 
 
И что? С Кравченко было все ясно практически сразу, убийцы налажали там капитально, они не рассчитывали, что Кравченко так будет отчаянно сопротивляться...А тут совсем другое, к сожалению, скорее всего, это банальная неосторожность, как бы ни было жаль, но от этого не застрахован никто, каким бы он не был бы героем и патриотом...
 показать весь комментарий
 
Як можна застрелитись із зброї, яку чистиш? Якщо чистиш, то розбираєш і все збоя не робоча!
Кравченко теж чистив, а чечетов намагався улететь....
 показать весь комментарий
 
 
Таки ДА! Розібрав зброю після того-як застрелив себе???
 показать весь комментарий
 
 
Оставьте в покое Чечетова, он вообще не при делах. Его выпустили из сизо под огромный залог, который за него внесли, отдавать было нечем...Вот он так и рассчитался.
 показать весь комментарий
 
Портнов же заявляв що скоро будуть зникати патріоти, активісти і порохоботи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всілякі * вато-полтави та голешки * залишаться ! Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа - Цензор.НЕТ 3470
 показать весь комментарий
 
 
Ген прокурор скажет что и палка раз год стреляет
 показать весь комментарий
 
 
Тут главное в процессе следствия на самих себя не выйти
 показать весь комментарий
 
 
Чому с сайта ВР вже прибрали його прізвище з сьогоднішньої реєстрації і із списку НФ?
 показать весь комментарий
 
 
При всьому бажаннi, не тягне покійний на українського Лоуренса Аравійського. Написав би більше, та гріх в такий день.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порядочный и в НФ?
 показать весь комментарий
 
 
Вдруге такий трюк не вийде. Тай від першого "вбивства" ніякого толку і зараз немає.
 показать весь комментарий
 
Сєпари та москвофіли повертаються у владу. Починається подмєталово.
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен, что Тымчука застрели, а коль геращенко заявил, что застрелился, значит геращенко знает убийц. Всё ж просто как апельсин.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь виновные будут найдены а не как обычно
О покойных стараюсь сильно не выражаться, все там будем.
Помню посты Тымчука в 2014 - это прям был огонь
Чем он в Раде потом занимался и каков его вклад, хз.
 показать весь комментарий
 
 
Бессмертных не бывает, а Господь разберется и без наших убогих версий
 показать весь комментарий
 
 
Если бы политические партии набирали в свой состав людей, не тех кто больше заплатит, а кто принесет больше пользы для госураства, то может быть были все такие депутаты.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего. Тымчук слишком много знал.
 показать весь комментарий
 
 
так и есть. вот одна из версий
-----
смерть Тымчука может быть связала со сменой власти в Украине. «Как только у нас меняется власть, так начинается «неосторожное обращение с оружием» и тому подобное. Так было с Кравченко, с Кирпой и с другими. Когда ушел Янукович, начали прыгать с балконов, как это было с Чечетовым. Все повторяется», - рассказал генерал. Он также отметил, что погибший владел серьезной информацией, хоть и не был замешен в каких-то схемах.

«Тымчук был серьезно связан с донбасскими событиями. Он как журналист очень много знал. Я ни в коем не хочу сказать, что он был замешан в каких-то схемах. Но в том, что он владел мощнейшим массивом информации, нет никаких сомнений». «Я усматриваю здесь однозначную заинтересованность власти, которая уходит. Чтобы убрать людей, которые владеют серьезной информацией», - заявил генерал. И добавил: «Я боюсь давать негативные прогнозы, но может быть так, что он не последний».
 показать весь комментарий
 
На груди у Тымчука эмблема, за ношение которой его уже можно уважать. Царствие Небесное
 показать весь комментарий
 
 
Безусловно ЖАЛЬ. Это большая потеря для Украины. К сожалению, таких людей мало.
R.I.P.
 показать весь комментарий
 
 
Все версии имеют место быть. Но в случайное совпадения этого дня не верится.
"Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, - прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17".

Дмитрий очень много сделал для того, чтобы имена этих уродов сегодня зазвучали в Голландии. Поэтому именно сегодня Ху*ло ему отомстило.
 показать весь комментарий
 
 
Криминалисты знают наизусть,что на руках того, кто стрелял из огнестрельного оружия обязательно остаются следы пороховых газов,которые достаточно долго невозможно смыть...! Уж очень часто в Украине в "самоубийцу" стреляет кто угодно,только не он Сам?
 показать весь комментарий
 
Бывают случаи, когда "самоубийца" сам держит оружие. Но нажимает на курок его пальцем другой. У Ху*ла для такой отключки сознания много интересного есть.
 показать весь комментарий
 
лично в гугле проверил...так и есть

AlexF25%+ @AlexFanat1 2 ч.2 часа назад

А это как может быть? Обратите внимание на "2 дня назад".

Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа - Цензор.НЕТ 8659
 показать весь комментарий
 
100% убийство. Чтоб военный человек пустил себе пулю в лоб нужно или слететь с катушек или вдребезги напиться. И то вряд ли. Вы хоть представьте себе у вас в руке пистолет и вы хотите сделать разборку. Взять его можно только за рукоятку, а если наоборот, то за ствол и направить на себя. И захочешь так не получится. ясно, что докопался до "чего-то" Вот и пострадал "а ля Кравченко!"
 показать весь комментарий
 
 
Уверен, без Путлера тут дело не обошлось. Мочить людей его хобби!
 показать весь комментарий
 
И ЭТИМ "людям" раздают наградное огнестрельное оружие? Если он застрелился при чистке - типа "неосторожное обращение с оружием"? То как дали наградное куче неадекватных депутатов типа Пашинского, Таньке Черновол, Парасюку, Яценюку и другим неадекватам?!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа
 
 
 
 
 
 вверх