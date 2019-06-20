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Все про:Италия (891) лотерея (104)

 Итальянская лотерея разыгрывает €172.7 млн, украинцы могут участвовать в розыгрыше

Итальянская лотерея SuperEnalotto давно завоевала сердца как простых обывателей, так и знаменитостей мирового масштаба. Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон. Больше всех повезло Мадонне – звезда сорвала большой куш в лотерее на родине пиццы и пасты.

Если вы думали, что огромные лотерейные призы можно выиграть только в Соединенных Штатах, у нас есть для вас новости. Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире. Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

В настоящий момент сумма джекпота SuperEnalotto составляет 172700 000 евро, и вы можете выиграть этот потрясающий приз из любой страны мира, заполнив лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter.com.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте ведущего онлайн-сервиса theLotter.com и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете. На сайте theLotter представлено свыше пятидесяти крупнейших лотерей, включая американские лотереи Powerball и MegaMillions, европейские EuroMillions, EuroJackpot и SuperEnalotto.

Для участия в SuperEnalotto на theLotter, выберите шесть номеров от 1 до 90, а представители theLotter приобретут официальные билеты от вашего имени. В случае выигрыша джекпота SuperEnalotto, вы получите всю сумму приза, theLotter не взимает комиссию с выигрышей.

Украинцы могут принять участие в итальянской лотерее онлайн наравне с жителями Италии и побороться за крупнейший на сегодняшний день лотерейный джекпот в Европе. Лотерея проводит три еженедельных розыгрыша - по вторникам, четвергам и субботам, до ближайшего тиража осталось всего несколько часов.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133134
 
 
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Вероятность выигрыша
SuperEnalotto «6 из 90» (Италия)
Категория «5 + бонусный шар»: вероятность 1:103 769 105 Есть вопросы лошки.
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Италия хоть и топит за Х**ла но всё же Европа.
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Кто нибудь выигрывал в Украине ? Это же обман. Не знаю таких.
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Всем привет, знал одну женщину выигрывающую в 2010 году - 350 тыс грн. в лото забава
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ну вот и стал ляшко на €172.2 млн. богаче )))
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представители theLotter приобретут официальные билеты от вашего имени Источник: https://censor.net.ua/n3133134

Или скорее всего не приобретут так как все равно вы проиграете поэтому смысл?)))))
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ни у кого нет случайно лишнего билетика? Італійська лотерея розігрує €172.7 млн, українці можуть брати участь у розіграші - Цензор.НЕТ 9036
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олєжка) віли)) скупив весь тираж - виграш буде, можна потім в декларацію), внести! Італійська лотерея розігрує €172.7 млн, українці можуть брати участь у розіграші - Цензор.НЕТ 5671
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИтальянская лотерея разыгрывает €172.7 млн, украинцы могут участвовать в розыгрыше
 
 
 
 
 
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