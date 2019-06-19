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Все про:налоговая милиция (1686) сигареты (620) ГФС (3313) Белан (110)

 Первый замглавы ГФС Белан: Благодаря взаимодействию с иностранными партнерами за 2 последних года из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 58 млн грн

В течение последних двух лет благодаря взаимодействию с иностранными партнерами было изъято более 3,5 млн пачек сигарет иностранного производства стоимостью почти 58 млн грн.

Об этом в интервью изданию "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан, сообщает Цензор.НЕТ

"Нелегальный трафик сигарет имеет транснациональный характер, поэтому без эффективных механизмов сотрудничества с иностранными партнерами нам не обойтись", - отметил он. - Прежде всего мы наладили действенное сотрудничество с компетентными органами стран Европы и европейскими организациями, перед которыми, в частности, стоят и задачи противодействия нелегальному обороту сигарет".

По его словам, это обусловлено тем, что конечной точкой незаконного перемещения нелегальных табачных изделий являются страны Европы, особенно Великобритания, бюджеты которых теряют миллиарды евро из-за незаконного перемещения сигарет на их территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в суд направлено 19 уголовных производств в отношении 56 членов преступных группировок, - первый замглавы ГФС Белан

"В этом вопросе основные наши партнеры - Государственная налоговая и таможенная служба Великобритании (HRMC) и Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF)", - отметил Сергей Белан.

"Для нас такое сотрудничество является принципиальным, ведь от него зависит международный имидж Украины, а бюджет нашей страны несет потери из-за уклонения от уплаты акцизного налога", - подчеркнул первый замглавы ГФС.

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Он также сообщил, что все изъятые сигареты были уничтожены в соответствии с действующим законодательством с привлечением иностранных партнеров и уполномоченных украинских организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3133133
 
 
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и насколько успешно они были перепроданы....?
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До відома Белана: у Харкові у метро або біля метро стоять "изъято более 3,5 млн пачек сигарет". Дуже гарно йде торгівля, навіть поліція не заважає...
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Так за последних 2 года выросли, как грибы, СОТНИ незаконных газовых заправок!
Про незаконные пункты приемки металла в каждом городе и пгт Белан не в курсе?
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За останні роки кількість протизаконно встановлених газових модулів значно скоротилась. Їх зараз за безцін намагаються продати.
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Первый замглавы ГФС Белан: Благодаря взаимодействию с иностранными партнерами за 2 последних года из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 58 млн грн - у прямых конкурентов по ремеслу

правильно,сами будем контрабас гонять )
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обеспечение монополии табачным магнатам за счёт ущемления мелких, зарабатывающих себе на кусок хлеба.
твари соевые...
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Це смішно, в Харкові у кожного виходу з метро, цілорічно прцюють 1-2 лотки з цигарковим "контрабасом". Працівники патрульної та поліції метрополітену їх не чіпають, так само, як і ігрові салони.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПервый замглавы ГФС Белан: Благодаря взаимодействию с иностранными партнерами за 2 последних года из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 58 млн грн
 
 
 
 
 
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