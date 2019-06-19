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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1829) назначение (1413) Лутковская (351) минские соглашения (2590) Моцик (3)

 Зеленский назначил Моцика, Бондаря, Лутковскую и Веремия представителями Украины в подгруппах на переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Соответсвующий указ №414/2019 обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу Зеленского от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133127
 
 
 Топ комментарии
 
Лутковская это 100% рыговата.
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Лутковская - родная сестра жены еще одного юриста Яныка - Лавриновича, который помогал "легитимному" мухлевать с конституцией. Еще одна регионалка, которую достали из нафталина.
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Ценный кадр этот Моцик.


Катался по кругу против движения.
В Киеве пьяным за рулем задержали экс-посла Украины в США.

Полиция остановила авто на площади Шевченко из-за нарушения ПДД. Авто дипломата ехало по кругу на площади Шевченко против движения.

В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь.
Мужчине предложили пройти тест на "Драгере" или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
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Недоумок не шарит в политике. Что ему принесли на подпись, то и подписал. На то был и расчёт бени колмойского.
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Народный депутат Украины от фракции "БЮТ-Батькивщина" Евгений Суслов выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором Валерия Лутковская принимает присягу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека под крики проукраинской оппозиции "Ганьба!".
Выложенное видео Суслов назвал "Лутковська приймає присягу.
27 апреля омбудсмен Лутковская составляла присягу не на трибуне, как обычно это должно происходить, а в задворках сессионного зала у микрофона. Причем когда она говорила, ничего не было слышно. Ведь проукраинские оппозиционеры, которые блокировали трибуну, кричали этой рыгоАнальной заразе "Ганьба!" и звонили в колокольчики.
После объявления присяги, лютые враги Украины из антиукраинской прокремлёвской своры бандиты "рыгоАналы" и продажные янычары коммуняки аплодисментами и жуткими воплями приветствовали нового своего ручного омбудсмена - украинофоба с приведением к полномочиям.
Видно всё повторяется, и обратно антиукраинская экс- рыгоАнальная зараза маниакально лезет во власть но чуть позже тех событий повторился уже "Майдан -2" И видно что не за горами будет и третий и намного грозный и страшный "Майдан- 3"
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Войну надо прекращать и Лутковская для этого подходит наилучше. Если охота воевать то на фронт: шашки наголо и против танков и градов - вперед и с песнями.
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Тобто - капітулювати? Кажи вже відверто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Моцика, Бондаря, Лутковскую и Веремия представителями Украины в подгруппах на переговорах в Минске
 
 
 
 
 
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