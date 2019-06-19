Соответсвующий указ №414/2019 обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.
Согласно указу Зеленского от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.
Выложенное видео Суслов назвал "Лутковська приймає присягу.
27 апреля омбудсмен Лутковская составляла присягу не на трибуне, как обычно это должно происходить, а в задворках сессионного зала у микрофона. Причем когда она говорила, ничего не было слышно. Ведь проукраинские оппозиционеры, которые блокировали трибуну, кричали этой рыгоАнальной заразе "Ганьба!" и звонили в колокольчики.
После объявления присяги, лютые враги Украины из антиукраинской прокремлёвской своры бандиты "рыгоАналы" и продажные янычары коммуняки аплодисментами и жуткими воплями приветствовали нового своего ручного омбудсмена - украинофоба с приведением к полномочиям.
Видно всё повторяется, и обратно антиукраинская экс- рыгоАнальная зараза маниакально лезет во власть но чуть позже тех событий повторился уже "Майдан -2" И видно что не за горами будет и третий и намного грозный и страшный "Майдан- 3"