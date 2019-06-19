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 ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим"

Православная церковь Украины 20 июня проведет всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он будет проходить параллельно с собором Киевского патриархата, который созвал почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), чья епархия выступила одним из организаторов форума.

"Форум призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства в условиях современной Украины и констатировать, что путь, очерченный томосом Константинопольской Матери-Церкви об автокефалии Православной церкви Украины, на сегодня является единственно верным и каноническим, который приведет к признанию Православной церкви Украины поместной церковью-сестрой в семье других поместных церквей", - говорится в анонсе мероприятия.

Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко).

Он будет проходить в конференц-зале возле Спасо-Преображенского собора в Киеве и начнется в 11:00.

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Напомним, что в это же время во Владимирской церкви запланировано проведение собора Киевского патриархата.

ПЦУ не признает это собрание как собор и предупредила, что его участники во главе с Филаретом будут отлучены.

ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133123
 
   
 Топ комментарии
 
В Христианстве только Христос путь очерчивает: Аз есмь Путь, Истина и Жизнь

Епифаний, почитай Евангелие
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Ти літери поплутав. Сєкта то РПЦ.
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Как и предсказуем твой улёт в спам,кацапское рыло.
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В Христианстве только Христос путь очерчивает: Аз есмь Путь, Истина и Жизнь

Епифаний, почитай Евангелие
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на заборе написали?

херста не существовало, это знать надобно бы
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я зовсім заплутався.. а хіба не Семеро вказують шлях?? ну там Батько, Мати, Діва, Стариця, Воїн, Коваль, Невідомий? це все так складно...
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ничего сложного, религия есть ритуальщина, пальцы так сяк, нагнуться пробурчать пропеть, на колени встать и всё, больше ничего
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это всё выдумки, писатели написали про оживление мёртвых, так в любой религии, ещё всякие голодания или посты , не есть до вечера или до определенного числа, в общем бред сплошной
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ха! ось ви й спіймались! а якже Джон Сноу!? всі бачили, що він був мертвий, а Володар Вогню його оживив! от вам і релігія!
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Євангеліє написане Апостолами
тобто людьми.

тобто ви радите опиратись Єпіфанію на свідчення,записані зі слів... ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним" - Цензор.НЕТ 5699 ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним" - Цензор.НЕТ 5699
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А на дуелях митрополити з патріархами не виступають.? Хто переміг, той і правий. А так чорт ногу зломає у чварах щиро віруючих православних українців.
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Сепары ряженные в мантии не должны шагать по земле Украины,как это было сегодня в Виннице. Может уже достаточно Гиркиных?
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Соревнование "за веру".

Берется сколько угодно веротекантропов.
Берется столько же винтовок с патронами.
Берется пакован "Пиплий".
Дается выбор - винтовка(в количестве по числу испытуемых) с патронами, или "Пиплия".
Задание(сразу обусловлено) - пройти лесом, в котором встречаются волки(на старте слышен лай)
Задание номер два - отнести "Пиплии" на утилизацию.(но это уже для мусорщиков)

На выходе........
Мы имеем макулатуру и ни одной винтовки.
И наслаждение беспомощностью верозавров. ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим" - Цензор.НЕТ 8170
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МаЦковских попов нужно гнобить всеми силами, вон своих курятников с истуканами опять понастроили, взрывать нужно. Это не церковь, а кацапские сараи. А свои потом разберутся.
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ПЦУ якісь цікаві,Філарета задвинути хоче новоспечена сєкта))
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"ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим" - как не грустно осознавать, но все люди слабые и смертные, в том числе и Филарет, ну, оказался карьеристом, и даже преклонный возраст, не сделал его мудрее, скорей наоборот, и альцгеймер его одолел, надо помочь старику и отправить за государственный счёт в дом отдыха на Сейшелы.
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можливо краще було ігнорувати маразмтика-"Галактичного Котріарха"?
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Хотели экспроприировать УПЦ(МП), в итоге сами распались. Как же все до смешного предсказуемо.
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Как и предсказуем твой улёт в спам,кацапское рыло.
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Яви чудо - покажи, тарифный план какого из этих теопровайдеров более благодатен...)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим"
 
 
 
 
 
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