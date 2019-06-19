 ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), чья епархия выступила одним из организаторов форума.
"Форум призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства в условиях современной Украины и констатировать, что путь, очерченный томосом Константинопольской Матери-Церкви об автокефалии Православной церкви Украины, на сегодня является единственно верным и каноническим, который приведет к признанию Православной церкви Украины поместной церковью-сестрой в семье других поместных церквей", - говорится в анонсе мероприятия.
Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко).
Он будет проходить в конференц-зале возле Спасо-Преображенского собора в Киеве и начнется в 11:00.
Напомним, что в это же время во Владимирской церкви запланировано проведение собора Киевского патриархата.
ПЦУ не признает это собрание как собор и предупредила, что его участники во главе с Филаретом будут отлучены.
Епифаний, почитай Евангелие
херста не существовало, это знать надобно бы
тобто людьми.
тобто ви радите опиратись Єпіфанію на свідчення,записані зі слів...
Берется сколько угодно веротекантропов.
Берется столько же винтовок с патронами.
Берется пакован "Пиплий".
Дается выбор - винтовка(в количестве по числу испытуемых) с патронами, или "Пиплия".
Задание(сразу обусловлено) - пройти лесом, в котором встречаются волки(на старте слышен лай)
Задание номер два - отнести "Пиплии" на утилизацию.(но это уже для мусорщиков)
На выходе........
Мы имеем макулатуру и ни одной винтовки.
И наслаждение беспомощностью верозавров.