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 Политзаключенного Бекирова вывозили из СИЗО в больницу Симферополя для 30-минутного обследования, - адвокат

Политзаключенного в Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого ФСБ России в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, вывозили из СИЗО в 6-ую городскую больницу Симферополя для медобследования, которое продлилось 30 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

"Сделали кардиограмму, продержали 30 минут в кардиологическом отделении 6-ой горбольницы Симферополя и увезли обратно в медсанчасть СИЗО", – рассказал адвокат.

По мнению Велиляева, администрация следственного изолятора таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российские власти срочно поместить Бекирова в больницу.

"Скорее всего, это была консультация врачей, по итогам которой будет заключение, что он здоровый как бык и может в дальнейшем содержаться под стражей в медсанчасти СИЗО. Скорее всего, им нужно формальное медицинское заключение для ответа в ЕСПЧ", – считает адвокат.

Велиляев также добавил, что другой адвокат Бекирова Алексей Ладин намерен 20 июня посетить его в СИЗО.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133120
 
 
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Хвору людину "оглянули" за 30 хвилин? Немає слів, самі кацапські епітети
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