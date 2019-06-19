 Политзаключенного Бекирова вывозили из СИЗО в больницу Симферополя для 30-минутного обследования, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

"Сделали кардиограмму, продержали 30 минут в кардиологическом отделении 6-ой горбольницы Симферополя и увезли обратно в медсанчасть СИЗО", – рассказал адвокат.

По мнению Велиляева, администрация следственного изолятора таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российские власти срочно поместить Бекирова в больницу.

"Скорее всего, это была консультация врачей, по итогам которой будет заключение, что он здоровый как бык и может в дальнейшем содержаться под стражей в медсанчасти СИЗО. Скорее всего, им нужно формальное медицинское заключение для ответа в ЕСПЧ", – считает адвокат.

Велиляев также добавил, что другой адвокат Бекирова Алексей Ладин намерен 20 июня посетить его в СИЗО.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователь ФСБ оккупантов отказывается выпустить политзаключенного Бекирова, несмотря на решение ЕСПЧ