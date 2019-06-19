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 Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин

Расследование Совместной следственной группы (ССГ) катастрофы рейса MH17 четко указывает на причастных к этому преступлению, виновные будут наказаны.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Объявление Совместной следственной группы (ССГ) MH17 и комментировать не надо. Расследование четко указывает на то, кто совершил преступление, кто и откуда руководил" – заявил Климкин.

"Виновные обязательно будут наказаны", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке

Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин 01

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133117
 
 
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почитай климкин ниже, что пишут твои нидерГланды

В свою очередь, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы.Источник: https://censor.net.ua/n3133109
"Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - подчеркнул он.

уже переплавили буки на иголки-гвозди-ножницы

от каго ответ ожидают?? от кремля??
ждите-через 100 лет пришлют вам патверждение, где Ано-аружие сейчас.

а пока ходите на работу там. пейте пиво, ну все такое....спешить некуда, 100лет впереди.

в киеве тоже нету паттерждения, кто постреял 100 чел на крещатике в 2014.
НЕту даказательств, пули ищут с отпечатками пальцев януковича, а пока не найдут,
нееет, нихрена неизвестно.

все на зарплате у газпрома, шо киевские шо ниделанские.
дебилы бл.
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Напоминает, как агент кремля труханов принёс справку из нарассеи, что он не есть их гражданин
То есть Нидерланды ждут, что рашки признает бук?
Оригинально
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Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую»
И.Гиркин.

П.С. Вот тут я с ним согласен. Это были офицеры 53-й бригады ПВО,г. Курск, о чем было известно еще в 2014 году. А так еще и некий Харченко вдруг виноват, а он,внезапно, гражданин Украины...
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рашка никогда, нигде и ни в чем не сознается! она будет вилять и вихлять кося под идиота...
даже если это будет в застегнутых штанах горячее говно!!! (пардон!)
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Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин - Цензор.НЕТ 3489
террорист №1 ХХI века
мокшанский бен ладен
он же ****** вафлёр
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Меня больше интересует расследование по стрельбе по нашим пацанам на Майдане. Может кощунствую, но мне эти малайзийцы пофиг.
Я просто хочу знать правду! Кто убивал наших пацанов?
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Гордон сказал. Ненавижу его, но вроде прав он.... нехер нам знать эту "тему"..... сволочи да и только.... ладно, может и потом станет ясно.
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"Объявление Совместной следственной группы (ССГ) MH17 и комментировать не надо. Расследование четко указывает на то, кто совершил преступление, кто и откуда руководил" - заявил Климкин. Источник: https://censor.net.ua/n3133117\\\\\\\

г*сподИ! Дядя, ты дебил?
Я не понимаю - всегда кричали что ***** должен отвечать, а тут..... бла-бла-бла....
Придурки, тупые, понятно что евроПЕСы не очень хотят сраться с парашниками, но это же тупо зашквар - Климкин сальто-морталист в воздухе.
Ты, курский госчиновник Украины, просто..... ну да, так "служил" Украине, шо вспоминаем Петлюру. Симон сказал - не так страшны вы, как украинские гниды.
Дай Аллах тебе чтоб не забили камнями. Я бы не забрасывал..... камнями то. Я бы сделал как у вас там на Востоке делали китайцы..... Бамбуком тебя бы наказал, ..... редиска..... самка собаки, нехорошая женщина, мужик нетрадиционной ориентации, на***
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин
 
 
 
 
 
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