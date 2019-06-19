 Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России

Как передает Цензор.НЕТ, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов у себя на странице в Facebook написал:

"Из жизни ушел Дмитрий Тымчук - настоящий патриот Украины.

С Дмитрием мы познакомились в бурные времена в начале 2014 года, когда началась агрессия РФ против нашей страны. Это была не классическая война, а ее грязная гибридная форма, когда украинцев убивали не только на фронте, но и пытались деформировать их сознание, используя огромный арсенал информационных технологий и провокаций.

Дмитрий был одним из первых, кто начал помогать защищать страну именно на информационном фронте. Создав "Информационное сопротивление", он активно противодействовал технологиям российских спецслужб, которые пытались посеять панику, уныние, агрессию против украинской власти и государства. Он был одним из первых, кто начал мощное движение защитников Украины от информационной агрессии России.

Большая потеря для нашей страны. Мои глубокие соболезнования всем родным и близким Дмитрия Тымчука.

Вечная память".

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал Тымчука большим патриотом Украины и другом:

"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память".

Нардеп Сергей Пашинский, глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, в состав которого входил Дмитрий Тымчук, написал:

"Не верится ...

Тяжелая потеря для всех нас, для всей Украины.

Сил близким ...

Светлая память ..."

Партия "Народный фронт", в которую входил погибший, обнародовала заявление, в котором назвала честью работу з Тымчуком:

"Именно он и его "Информационный сопротивление" стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде, а его страница в Facebook становилась главным источником новостей с фронта.



Опытный военный журналист, который неоднократно освещал события в горячих точках - Ираке, Ливане, Косово - весной 2014 взял на себя огромную ответственность и противодействовал с командой волонтеров мощной информационной пропаганде Кремля, пока украинские государственные структуры только разворачивали свою работу.



Именно Дмитрий Тымчук первым рассказал с фактами о российских регулярные войскха в Крыму и на Донбассе, об объемах мародерства и особенности паспортизации ЛДНР по-русски.



Для фракции "Народный фронт" было большой честью работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи".



Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия. Тяжелое горе. Вместе с вами чувствуем боль потери светлого человека и патриота".

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Также соболезнования выразил министр инфраструктуры Владимир Омелян, предположив, что за смертью Тымчука стоят российские спецслужбы:

"Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим".

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