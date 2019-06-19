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Все про:Турчинов (3153) Яценюк (7763) Тымчук (1692) Народный фронт (1301)

 Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России

Александр Турчинов, Арсений Яценюк и коллеги по партии выразили соболезнования в связи с гибелью основателя "Информационного сопротивления", народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука.

Как передает Цензор.НЕТ, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов у себя на странице в Facebook написал:

"Из жизни ушел Дмитрий Тымчук - настоящий патриот Украины.

С Дмитрием мы познакомились в бурные времена в начале 2014 года, когда началась агрессия РФ против нашей страны. Это была не классическая война, а ее грязная гибридная форма, когда украинцев убивали не только на фронте, но и пытались деформировать их сознание, используя огромный арсенал информационных технологий и провокаций.

Дмитрий был одним из первых, кто начал помогать защищать страну именно на информационном фронте. Создав "Информационное сопротивление", он активно противодействовал технологиям российских спецслужб, которые пытались посеять панику, уныние, агрессию против украинской власти и государства. Он был одним из первых, кто начал мощное движение защитников Украины от информационной агрессии России.

Большая потеря для нашей страны. Мои глубокие соболезнования всем родным и близким Дмитрия Тымчука.

Вечная память".

Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России 01

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал Тымчука большим патриотом Украины и другом:

"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память".

Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России 02

Нардеп Сергей Пашинский, глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, в состав которого входил Дмитрий Тымчук, написал:  

"Не верится ...
Тяжелая потеря для всех нас, для всей Украины.
Сил близким ...
Светлая память ..."

Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России 03

Партия "Народный фронт", в которую входил погибший, обнародовала заявление, в котором назвала честью работу з Тымчуком:

"Именно он и его "Информационный сопротивление" стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде, а его страница в Facebook становилась главным источником новостей с фронта.

Опытный военный журналист, который неоднократно освещал события в горячих точках - Ираке, Ливане, Косово - весной 2014 взял на себя огромную ответственность и противодействовал с командой волонтеров мощной информационной пропаганде Кремля, пока украинские государственные структуры только разворачивали свою работу.

Именно Дмитрий Тымчук первым рассказал с фактами о российских регулярные войскха в Крыму и на Донбассе, об объемах мародерства и особенности паспортизации ЛДНР по-русски.

Для фракции "Народный фронт" было большой честью работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи".

Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия. Тяжелое горе. Вместе с вами чувствуем боль потери светлого человека и патриота".

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Также соболезнования выразил министр инфраструктуры Владимир Омелян, предположив, что за смертью Тымчука стоят российские спецслужбы:

"Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим".

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Источник: https://censor.net.ua/n3133116
 
 
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Какие убийцы?
ЗЕ ищет мира с...ПОВСТАНЦАМИ
а Игрь Валерича войны нет...это гражданский конфликт!!!
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Беня возглавил ПЕС, во дела, а куда мародера Петрушку дели в таком случае, до сегодняшнего дня именно мародер Петрушка был главным ПСОМ. Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России - Цензор.НЕТ 2389
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Блть...
Іди історію краще вчи. Іван Сірко з гордістю носив "собаче" прізвище - та ще й називав себе сторожовим собакою, Сірком-захисником України.
Україні зараз і потрібний суворий ПЕС, а не цирковий пудель.
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После тщательного разбирательства я пришёл к выводу, что это дело рук зебилов больше некому. Тымчук был реальным информационным барьером ихнего проекта - Перестанем стрелять по братьям Вот его и прибрали новые лица в конторе глубокого бурения
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"После тщательного разбирательства", "ихнего"
Петеботы настолько тупы....
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Заявление в полицию с результатами разбирательства отнёс?
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может вы и правы, ведь Зе анонсировал новую инфо войну, а значит не все ее поддержали
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ЗЕ обещал садить коррупционеров
А на деле начал отстреливать патриотов!(((
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Шкода... Мої співчуття рідним та близьким.
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Ага, защитнички блин....Украина скатилась ниже плинтуса по ВСЕМ показателям, а нам впаривают дичь про "патриотов" с ксивой депутата которые до такой степени оборзели что готовы здохнуть чтоб только и дальше жрать в три горла!

Одних спонсирует Ахметов, с Бойка Луцик снимает подозрение, а порохоботы ноют про "реванш".
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…Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что их утрачу, когда я их утратил, я знаю, что они были со мной.
Сенека Младший
Он был, есть и будет с нами!
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Загинув Дмитро Тимчук.
RIP
...
Посіпаку Овоча, лютого українофоба й пропагандона масових репресій, (г)андрюшу портнова поновлено викладачем в КНУ.

...
...
...
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Порохоботы лают до рвоты, 100% признак того, кто на самом деле является заказчиком преступления, псы могут защищать только своего хозяина мародера. Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России - Цензор.НЕТ 5348
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2014.......................... ублюдки . 5 лет полной власти. геноцида Украины. дебилизма образованпия. смерти в медицине.........., трудовой имиграции....убийства среднего и малого предпринимательства..........
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Похоже человек сам поставил точку , а может быть много знал про кубло Яценюка ,там дела творились жуткие и готов был идти с повинной ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТурчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России
 
 
 
 
 
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