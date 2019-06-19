 Зеленский обсудил с членами набсовета "Ялтинской европейской стратегии" результаты визита во Францию и Германию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых - установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечения условий успешного развития страны.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию ​​и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено пресечению войны в Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков.

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Владимир Зеленский отметил, что сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию. "Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - добавил он.

Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц Нормандского формата. Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.

Также обсуждался вопрос проведения в сентябре очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

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"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение в украинскую Ялту", - заявил Зеленский.