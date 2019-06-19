 Зеленский обсудил с членами набсовета "Ялтинской европейской стратегии" результаты визита во Францию и Германию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых - установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечения условий успешного развития страны.
Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено пресечению войны в Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию. "Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - добавил он.
Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц Нормандского формата. Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.
Также обсуждался вопрос проведения в сентябре очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".
"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение в украинскую Ялту", - заявил Зеленский.
Первые ...Слова тоже в тему . быстрее бы все это увидеть в делах
он слишком много знал(С)
http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/
...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
Що ви там ще на міжнародних зустрічах порішали ?
Но представляю как он обосрался, когда европейцы сказали: Доброго дня, як ваші справи?
Зеля походу бросился к
Разумковупереводчику....
И мне прикольно, хоть и не ходил на выборы, ..... в урне слишком маленькое отверстие для некоторой физиологической реакции на этих всех
тварейкандидатов.
Хорошо хоть всей страной уговорили его костюм одевать на такие встречи...
И видно как тяжело ему дается делать осмысленное лицо...
Где я.... - кто все эти люди...?
Где я.... - кто все эти люди...?
Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.
Звичайно, його покликали. Не могли не покликати. Не думаю, що очно - скоріше через секретаря записку передали або під двері підсунули.
То чому ж він не прийшов?
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»
Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти?
Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії.
Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.
Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?
Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?
Тамара Горіха Зерня