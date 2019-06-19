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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1819) Пинчук (222) YES (55)

 Зеленский обсудил с членами набсовета "Ялтинской европейской стратегии" результаты визита во Францию и Германию. ФОТО

19 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с членами набсовета Ялтинской европейской стратегии результаты визита во Францию и Германию 01

Глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых - установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечения условий успешного развития страны.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию ​​и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено пресечению войны в Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков.

Зеленский обсудил с членами набсовета Ялтинской европейской стратегии результаты визита во Францию и Германию 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правление Ялтинской Европейской Стратегии (YES) пригласило Порошенко на конференцию в сентябре

Владимир Зеленский отметил, что сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию. "Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - добавил он.

Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц Нормандского формата. Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.

Зеленский обсудил с членами набсовета Ялтинской европейской стратегии результаты визита во Францию и Германию 03

Также обсуждался вопрос проведения в сентябре очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я лично, как гражданин Украины - за вступление в НАТО, но нужно объяснить людям, что это не какой-то дракон, - Зеленский на встрече с Расмуссеном, Квасьневским и Бильдтом. ФОТО

"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение в украинскую Ялту", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3133114
 
   
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Первые шаги -- правильные !!! Слова тоже в тему . быстрее бы все это увидеть в делах Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5611
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Василий Пидуст Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 6206


Первые ...Слова тоже в тему . быстрее бы все это увидеть в делах
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 3123

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порошенко-идиот. правильно
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без шуток, открыла комп на рабочем месте и его фото. Многие знали этого достойного человека. Хорошие уходят рано, а остается одно болото
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порошенко его убил потому что Тымчук собирался рассказать про Иловайск. уже известно что пуйло предлагал порошенку деблокировать Иловайск,если украина отдаст российских десантников. порохло отказался..а потом их отдал за просто так. уже после расстрела патриотов в котле
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Бред рашистский! Смерть Московии! Смерть кацапне!
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петрусеві мародери зачіщають як колись в ПР зачістило Чечетова........

он слишком много знал(С)
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Что то давно зебилы вальцмана не упоминали. Видать дали отмашку заткнуться, чтоб не заострять внимание, а кто таки вальцман Украины
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твое 5%ое само утонет))
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Награжденный «ДНР» латифундист идет по мажоритарке от Зе. И греет место для Клюева

http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/

...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
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а коррупцию не обсуждали, хотя немсми зациклились только на состоянии Фрау, а Зеленский просто был рядом. Вот и весь вывод и итог его поездки.Хотя написано красиво, вот бы еще и воплотить это не на бумаге
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Чесно.. мене не надто хвилює відбудова дамбаса.
Що ви там ще на міжнародних зустрічах порішали ?
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Отрапортовал перед отцами-основателями украинской коррупции и европейскими эксами.
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Я за нашего рад.... Можид выучил пару фраз на англ. и жабоедском.
Но представляю как он обосрался, когда европейцы сказали: Доброго дня, як ваші справи?

Зеля походу бросился к Разумкову переводчику....
И мне прикольно, хоть и не ходил на выборы, ..... в урне слишком маленькое отверстие для некоторой физиологической реакции на этих всех тварей кандидатов. Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5791
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все в галстуках а наш дурачок как всегда выеживается...
Хорошо хоть всей страной уговорили его костюм одевать на такие встречи...
И видно как тяжело ему дается делать осмысленное лицо...
Где я.... - кто все эти люди...? Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 933
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5317
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лучше чем пиджак в трусы заправлять как порохло ))
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меня одно прикалывает - делюсь - парень отчитываться перед олигархом пеньчуком и К ,а его отчет перед Беней покажут - вроде простой вопрос - но мне интересно - а в глазах страх - а вдруг не одобрят?)))
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Если страшно-- купите таблеток !!! Полегчает Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 2630
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Можно это чучело снабдить электрошокером что бы когда ОНО хрень несет его зарядом стукало! Договорился до того чтобы немцы съездили на оккупированный Донбасс и в Крым и сравнили с Украиной!!! Идиот!!!
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Правильно все сказал -- лучше один раз увидеть . чем сидеть на жопе и учить Украинцев что нужно делать Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 1366
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Зеленський боїться власної армії?

Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.
Звичайно, його покликали. Не могли не покликати. Не думаю, що очно - скоріше через секретаря записку передали або під двері підсунули.

То чому ж він не прийшов?
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5192
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»

Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти?
Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії.
Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.

Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?

Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?

Тамара Горіха Зерня
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