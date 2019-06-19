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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Нидерланды (815) Россия (73065) Боинг-777 Malaysia Airlines (944)

 Представитель ССГ Паулиссен заявил, что РФ прислала недостаточно информации о сбившем рейс МН17 "Буке" и ракете

Предоставленная Российской Федерацией информация о сбившей рейс МН17 установке "Бук" и ракете недостаточна для следствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава центрального департамента расследования преступлений Национальной полиции Нидерландов, представитель Совместной следственной группы (ССГ) Вильберт Паулиссен.

"Мы получили эту информацию от Российской Федерации, о ракете, о документации на нее. Мы видели радарные данные, изучили их. Мы делали это всё в рамках нашего голландского расследования, у нас проводилось собственное расследование. Эта информация, которую мы получили из Российской Федерации, не была достаточной, чтобы можно было делать выводы о том, откуда эта пусковая установка, что это за установка", - сказал он.

При этом Паулиссен отметил, что "отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия".

"У нас есть информация, что произошел пуск (ракеты. - Ред.), результатах пуска. Наши эксперты с этим работают. Мы абсолютно полагаемся на наших экспертов. Их выводы будут озвучены в отчете, который получит судья во время процесса", - указал он.

В свою очередь, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы.

"Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - подчеркнул он.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133109
 
 
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испанского диспетчера уже опросили?
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да не может такого быть! паРаша не такая! строим трубу спокойно дальше.
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незабаром фуйла підвісять за весільні прлиладдя
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Мокшанские рептилоидные войска во главе с ****** уже так записделись, шо не могут вштырить какую из 1000000002334567 версий сбития Боинга им придерживаться теперь....
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Голландские лохи, это находка, для питерской подворотни..."подождем твою мать"
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да не может такого быть! паРаша не такая! строим трубу спокойно дальше.
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При этом Паулиссен отметил, что "отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия".
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Это юридическое изречение хотелось бы что б помнили все. В том числе и зелеботы и порохоботы и кремлеботы и просто по жизни идиоты.
Источник: https://censor.net.ua/n3133109
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Это знач...бабло побеждает все...в пределах матрица"земля"
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испанского диспетчера уже опросили?
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один из подозреваемых - Леонид Харченко, гражданин Украины. это все он сбил, а не какая-то шойга
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Суд начнётся когда умрёт последний свидетель.
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В свою очередь, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы.Источник: https://censor.net.ua/n3133109
"Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - подчеркнул он.

уже переплавили буки на иголки-гвозди-ножницы

от каго ответ ожидают?? от кремля??
ждите-через 100 лет пришлют вам патверждение, где Ано-аружие сейчас.

а пока ходите на работу там. пейте пиво, ну все такое....спешить некуда, 100лет впереди.

в киеве тоже нету паттерждения, кто постреял 100 чел на крещатике в 2014.
НЕту даказательств, пули ищут с отпечатками пальцев януковича, а пока не найдут,
нееет, нихрена неизвестно.

все на зарплате у газпрома, шо киевские шо ниделанские.
дебилы бл.

Источник: https://censor.net.ua/n3133109
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставитель ССГ Паулиссен заявил, что РФ прислала недостаточно информации о сбившем рейс МН17 "Буке" и ракете
 
 
 
 
 
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