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 Политика Украины
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 Суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке

Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнется в 10 утра 9 марта 2020 года в суде в Гааге.

Соответствующее объявление сделал глава Совместной следственной группы (ССГ) Фред Вестербеке (Fred Westerbeke), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола… Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра", - сказал он.

При этом Вестербеке обратился к подозреваемым с призывов присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Вместе с тем он предупредил, что "суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133108
 
   
 Топ комментарии
 
Без пуйла или хотя бы шойгу в списке этот суд просто бестолковое балабольство.
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К началу процесса хуйло должен быть изловлен и сидеть в наморднике

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 1065
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Гарантировано !Там так часто сердечные приступы хватают еще боеспособных генералов...
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Толку если пуйло какает на международное право?
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К началу процесса ***** должен быть изловлен и сидеть в наморднике


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Я уже вижу, как Гиркин собирает чемоданы в Гаагу...
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***** должен ответить,также как и Медведчук.
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Так, андруша смицький , треба ще дати відповідь на головне питання - як та за чиїм наказом "Бук" потрапив з Курська на окуповану територію України..
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***** имеет так много времени, чтоб у них случилась сердечная недостаточность.
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Без пуйла или хотя бы шойгу в списке этот суд просто бестолковое балабольство.
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У прокурора нет иммунитета к полонию и новичку.
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Гиркин сейчас просто в восторге. Ему не впервой все брать на себя. "Это я был спусковым крючком войны на Донбассе"..
П.С. "Это я, Стрелков, сбил лайнер, а не офицеры 53-й бригады ПВО из Курска. И уж тем более не Путин с Шойгу. На радаре сидел казак Бабай, а Моторола наводил на цель, как его обучили этому на ростовской автомойке"
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Родичі загиблих неодноразово у інтерв'ю висловлювали бажання, щоб і керівництво рф було засуджене. Це питання обов'язково виникне під час процесу. Цікаво, як воно буде вирішене...
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Чому, з Каддафічем вирішили питання.
Аце5 вже ТРЕТІЙ Боїнг, який збиває паРаша.
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Зачем так спешить, можно ж провести в 3020 году
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Обвинить Гиркина в результате стольких лет расследования?
А что у него есть собственные буки?
Если не обвинят конкретно путина - то это расследование туфта
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Тем временем(временем суда) организаторы будут разыгрывать партию в бильярд.
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Суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге,

2220 - более симпатишная цифра.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке
 
 
 
 
 
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