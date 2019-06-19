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Все про:смерть (5947) Бутусов Юрий (1742) Тымчук (1692)

 Тымчук противодействовал информационным операциям спецслужб РФ задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс, - Бутусов

Дмитрий Тымчук - один из героев украинского сопротивления 2014-15-го годов. В отличие от многих, в войну с Россией Дмитрий вместе с небольшой группой украинских военнослужащих вступил задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс. С 2008 года Тымчук противодействовал информационным операциям российских спецслужб как военнослужащий Минобороны, как волонтер.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций. Информация мобилизует общество на войну, информация мотивирует бойцов вступать в бой, информация определяет уровень внешнеполитической поддержки. Без эффективной информационной поддержки мобилизация Украины для отражения российской агрессии была бы невозможна. И Дмитрий был одним из тех, кто лично определял направления информационной войны и защиты Украины", - отметил журналист.

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"Блог Тымчука был одним из ключевых источников информации о войне в Украине, и имел колоссальное значение с военной точки зрения. Огромные ресурсы российской пропаганды были брошены на дискредитацию Тымчука, враг прекрасно понимал огромное значение качественного и проукраинского освещения событий, огромные возможности влияния Тымчука в соцсетях и в СМИ. У нас были публичные разногласия с Дмитрием по одному из событий, но мы с ним вместе разобрались и сделали выводы, и я с большим уважением относился к деятельности Дмитрия как народного депутата, установились дружеские отношения. Он действовал честно, принципиально, он не был политиканом и демагогом, он состоялся как настоящий профессионал в оборонной сфере. Власть не вырастила ему корону на голове, как это происходит со многими, он продолжал работать на защиту нашей Родины, и отдавал все свои силы, физические и эмоциональные", - подчеркнул Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваются три версии гибели Тымчука, в том числе убийство, - пресс-секретарь МВД Шевченко

"Следствие сделает свои выводы, это их работа. По моему мнению - Дмитрий Тымчук заслуживает самой высокой награды от государства. И почтить память Дмитрия должны все мы, для кого память начала Войны за независимость всегда будет священной, кто каждый день в самые тяжелые моменты читал сводки Тымчука... Светлая память", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3133107
 
 
 Топ комментарии
 
Очень жаль... Это огромная потеря для Украины
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Реально он, наверное, первый в фейсбуке написал о том, шо происходит захват Крыма кацапами.
Я тогда ещё подумал: ото фантазия у чувака, надо ж было такую чушь придумать.
А потом уже, в марте -апреле - про Харьков, Луганск и Донецк - тоже все гнали на него: да не может быть такого, кацапам Крыма разве не хватит, зачем им коридор?
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Боляче. Загинув Патріот України.
І ще раз - велика подяка за приємно несподіваний промоушен у квітні
...
RIP

Якщо це ДІЙСНО початок портновської "зачистки патріотів" (які "почнуть зникати") - то хай цей шматок смердючої бавовни сам якнайшвидше зникне з цього виміру реальності.
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І що характерно - від "нових облич_ - жодної реакції, ні заяв, ні співчуття.
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После тщательного разбирательства я пришёл к выводу, что это дело рук зебилов больше некому. Тымчук был реальным информационным барьером ихнего проекта - Перестанем стрелять по братьям Вот его и прибрали новые лица в конторе глубокого бурения
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Очень жаль... Это огромная потеря для Украины
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Это всё было бы понятно, если бы его убили в 2014-2015 годах, но теперь Тымчук на информационном поле не играл никакой роли и убивать его из мести за прошлые заслуги нет смысла. Что-то наверное знал и мог разгласить.
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Ага, именно сейчас когда мертвечук пучками скупает телеканалы не важны бойцы на информационном поле боя? Что-то знал и мог разгласить? Давно бы уже разгласил.
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ню, ню, ню...ну шо ти морозишся...
Ти згоден, що Україна, це: МОВА, АРМІЯ, ВІРА, НАТО, подалі від росіі, путін -***** ?
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Он знал за Иловайск и Дебальцево практически все - по-шагово и по-фамильно !! думай
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Реально он, наверное, первый в фейсбуке написал о том, шо происходит захват Крыма кацапами.
Я тогда ещё подумал: ото фантазия у чувака, надо ж было такую чушь придумать.
А потом уже, в марте -апреле - про Харьков, Луганск и Донецк - тоже все гнали на него: да не может быть такого, кацапам Крыма разве не хватит, зачем им коридор?
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Так , главное, что бойко и другие - живы. А патриоты Украины - погибают
Есть ли Бог после этого
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Це Бог змушує вбивати?
Не беріть гріх на душу.
Вбивають нЕлюди.
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Остается одно убиство рос службами убирают лучших спецов
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портнов активістам погрожував..
та навіть місцеві писакі не відставали.
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в стране где не действует закон и право лишь для кучки избранных и когда законы выписаны под эту кучку то вы видите все своими глазками что происходит в реалиях
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Портнову сьогодні підписали наказ про поноленню на роботі.
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Любой неглупый человек понимает хотя бы по результатам выборов, где находится самая болевая точка украинской державности. Это информационное сопротивление кацапской пропаганде, подлогу и лжи. Люди ***** сегодня контролируют 85% массмедиа. Тымчук жил на последнем этаже, откуда легко могли проникнуть "гости". Полуразобранный пистолет должен типа подтвердить "случайное". Портнов предупредил, что "порохоботов" будут уничтожать любыми способами. Этот "случай" предупреждение всем украинцам-патриотам.
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Ничего сказать не могу, мало знал. Но вроде как был за Украину, а значит искренне жаль. Первая версия, несчастный случай при чистке оружия. Что в стволе патрон оказался что ли. Ну тогда вот она раздача "наградного оружия" Кому и сколько его только не выдали. Интересно озвучить количество по всем ведомствам. ( Ружье и вися на стене, раз в год стреляет, а пистолет в неумелых руках тем паче). Жаль , для семьи трагедия. Соболезную.
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Подполковник, бывший сотрудник ГРУ МО в неумелых руках?
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Боляче. Загинув Патріот України.
І ще раз - велика подяка за приємно несподіваний промоушен у квітні
...
RIP

Якщо це ДІЙСНО початок портновської "зачистки патріотів" (які "почнуть зникати") - то хай цей шматок смердючої бавовни сам якнайшвидше зникне з цього виміру реальності.
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Жаль.дуже жаль!!! Пам'ять по тобі залишилась!!!Почивай з миром!!!
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дадада Расскажите еще, что он заряженную пушку чистил стволом в лицо...
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Истинный патриот, воин, наш брат по информационному сопротивлению, настоящий сын Украины. Вечная память.
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Бывший военный, опытный во всех отношениях человек, и случайно застрелился при чистке (зачем?) дома наградного пистолета. Не верю!
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Совершенно верно, Дон. Очень похоже на самострел Сашка двумя выстрелами в спину.
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Кое что стало вылазить в эти дни и по Иловайску, и по Дебальцево и ещё крепко по 2014 году. Возможно Тымчук знал тут крепко, но понимая моменты истины пока держал при себе факты. А вот подошло время и другие серьёзно копнули. возможно проговорился о своих догадках. Тут кому это не на руку обычно действуют быстро. Как версия конечно. Но одно категорически знать и помнить надо всем---у нас война идёт!
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Из недавнего у Дмитрия в фейсбуке.

Dmitry Tymchuk
12 червня о 16:21 ·

А тем временем в Зазеркалье книгу Группы ИС "Вторжение" их "экспертиза" признала экстремистской. Судебные заседания продолжаются.

Главная шутка в том, что, согласно материалам дела, в РФ нашу книгу завозят ... из США. Хочу в связи с этим выразить отдельную благодарность господину Трампу.
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Трагедия.........
Пусть покоится с миром..........
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Личность очень мутная.
О рождении, учебе, работе - информации нет.
То, что он друг авакова, Геращенко, Гордона навевает смутные сомнения
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для вас прозора "лічность" лише ваша пітерьска моль-мразота. Йди вже, сереш тут.
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Родился в Чите, раха. Закончил Львовское ВПУ, там комиссаров выпускали.
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Во Львове его учебу не подтверждают.
Был такой блог Олега ярчука.
Который тоже писал информацию о боях на востоке.
Оказалось - это все писалось в ФСБ для дезы.
Тимчук также часто писал полную дезу
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в мене в Дніпрі знайомий, хлопець народився та прожив все свідоме життя на рашці, років за 5-7 до війни переїхав жити в Україну. Тобто, росіянин типу, до мозгу кісток. А у 2014-му за спалений український прапор прокацаплених вишкребків у нас в Дніпрі пиз&&див так, що аж пірья летіло.
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Чекають інсрукцій мабуть. зараз свої помийні ротяки порозкривають. Тільки трохи в іншому контексті.
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Уже комент видалили. Бач як оперативненько!
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блін.. Шкода хлопця !! Гідна людина була!
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Ось іще один страшний симптом наближення всруського світу.
Одна "правда"- одна "ідеологія" - одна офіційно встановлена "лінія партії".
І лише спробуй сказати щось інше - вважай за щастя, якщо відбудешся люлями від поліції, штрафом або умовним терміном. Бо можна буде й зникнути... або випадково застрелитись...
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Это убийство никому не напоминает самострел Сашка двумя выстрелами в спину? Тимчук протидіяв інформаційним операціям спецслужб РФ задовго до початку вторгнення до Криму і на Донбас, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7027
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Мне напоминает три выстрела Кравченко.
И, думаю, что в этот раз СБУ провело ликвидацию агента ФСБ
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Никогда не поверю , что это случайность или суицид .

Очередной провал СБУ ...

***** что хочет , то и делает прямо в Киеве !
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необязаетльно *****. В СБУ менятеся руководство.
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Это Гончаренко ***** и ФСБ нарех не всрался .
А вот Дмитрий Тымчук или Борислав Берёза -- ***** даже очень мешают .

Если Бориса Немцова убили напротив Кремля , а он никакого влияния в России не имел .

Просто убили за дерзость , за то , что ***** не боялся .
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Пиблизительно так думают преступники.
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Очень подозрительно, чистить пистолет не умет!? Кто-то заметает следы.
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И потом , идёт война , убить депутат явного антихуйловского направление ...

Что тут делает полиция , почему расследованием не занимается СБУ . В частности контразведка ?!
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Якби президентом зараз був Порошенко, тут було б уже 3 сторінки срача на тему "Влада знищує патрєотів"
Чому мовчать зрадофіли? За логікою тепер не Порох, а Зєєєля знищує патріотів.
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1. Я - Юлебот.
2. Не истери.
3. Зачем Зеле убирать Тымчука, он с ним дел не имел. А вот на Пэцьку и его 5 лет воровства у Тымчука явно компромат был.
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Слишком много знал. Пэцкина банда заметает следы. Начиная с вшивых турецких одеял для армии, которые нам подарили, а мы их якобы купили, и заканчивая со взрывами на складах с вооружением.
А это миллиарды долларов!
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Де активісти біля АП з гаслами "Хто замовив Тимчука?"
Що, Коломойський не проплатив?
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З цього і треба було починати!! Хіба ми не знаємо як працює мордор!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТымчук противодействовал информационным операциям спецслужб РФ задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс, - Бутусов
 
 
 
 
 
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