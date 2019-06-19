 Тымчук противодействовал информационным операциям спецслужб РФ задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций. Информация мобилизует общество на войну, информация мотивирует бойцов вступать в бой, информация определяет уровень внешнеполитической поддержки. Без эффективной информационной поддержки мобилизация Украины для отражения российской агрессии была бы невозможна. И Дмитрий был одним из тех, кто лично определял направления информационной войны и защиты Украины", - отметил журналист.
"Блог Тымчука был одним из ключевых источников информации о войне в Украине, и имел колоссальное значение с военной точки зрения. Огромные ресурсы российской пропаганды были брошены на дискредитацию Тымчука, враг прекрасно понимал огромное значение качественного и проукраинского освещения событий, огромные возможности влияния Тымчука в соцсетях и в СМИ. У нас были публичные разногласия с Дмитрием по одному из событий, но мы с ним вместе разобрались и сделали выводы, и я с большим уважением относился к деятельности Дмитрия как народного депутата, установились дружеские отношения. Он действовал честно, принципиально, он не был политиканом и демагогом, он состоялся как настоящий профессионал в оборонной сфере. Власть не вырастила ему корону на голове, как это происходит со многими, он продолжал работать на защиту нашей Родины, и отдавал все свои силы, физические и эмоциональные", - подчеркнул Бутусов.
"Следствие сделает свои выводы, это их работа. По моему мнению - Дмитрий Тымчук заслуживает самой высокой награды от государства. И почтить память Дмитрия должны все мы, для кого память начала Войны за независимость всегда будет священной, кто каждый день в самые тяжелые моменты читал сводки Тымчука... Светлая память", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.
Ти згоден, що Україна, це: МОВА, АРМІЯ, ВІРА, НАТО, подалі від росіі, путін -***** ?
Я тогда ещё подумал: ото фантазия у чувака, надо ж было такую чушь придумать.
А потом уже, в марте -апреле - про Харьков, Луганск и Донецк - тоже все гнали на него: да не может быть такого, кацапам Крыма разве не хватит, зачем им коридор?
Есть ли Бог после этого
Не беріть гріх на душу.
Вбивають нЕлюди.
та навіть місцеві писакі не відставали.
І ще раз - велика подяка за приємно несподіваний промоушен у квітні
...
RIP
Якщо це ДІЙСНО початок портновської "зачистки патріотів" (які "почнуть зникати") - то хай цей шматок смердючої бавовни сам якнайшвидше зникне з цього виміру реальності.
Dmitry Tymchuk
12 червня о 16:21 ·
А тем временем в Зазеркалье книгу Группы ИС "Вторжение" их "экспертиза" признала экстремистской. Судебные заседания продолжаются.
Главная шутка в том, что, согласно материалам дела, в РФ нашу книгу завозят ... из США. Хочу в связи с этим выразить отдельную благодарность господину Трампу.
Пусть покоится с миром..........
О рождении, учебе, работе - информации нет.
То, что он друг авакова, Геращенко, Гордона навевает смутные сомнения
Был такой блог Олега ярчука.
Который тоже писал информацию о боях на востоке.
Оказалось - это все писалось в ФСБ для дезы.
Тимчук также часто писал полную дезу
Одна "правда"- одна "ідеологія" - одна офіційно встановлена "лінія партії".
І лише спробуй сказати щось інше - вважай за щастя, якщо відбудешся люлями від поліції, штрафом або умовним терміном. Бо можна буде й зникнути... або випадково застрелитись...
И, думаю, что в этот раз СБУ провело ликвидацию агента ФСБ
Очередной провал СБУ ...
***** что хочет , то и делает прямо в Киеве !
А вот Дмитрий Тымчук или Борислав Берёза -- ***** даже очень мешают .
Если Бориса Немцова убили напротив Кремля , а он никакого влияния в России не имел .
Просто убили за дерзость , за то , что ***** не боялся .
У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук
Что тут делает полиция , почему расследованием не занимается СБУ . В частности контразведка ?!
Чому мовчать зрадофіли? За логікою тепер не Порох, а Зєєєля знищує патріотів.
2. Не истери.
3. Зачем Зеле убирать Тымчука, он с ним дел не имел. А вот на Пэцьку и его 5 лет воровства у Тымчука явно компромат был.
А это миллиарды долларов!
Що, Коломойський не проплатив?