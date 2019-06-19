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 Политика Украины, За рубежом
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 Порошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу

Кремль не согласится с опубликованными Нидерландами результатами расследования крушения на Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний.

Об этом написал в фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Названы первые подозреваемые, как и открыты первые уголовные дела. Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, которые уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой из российской системы "Бук", которая была доставлена ​​с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такое маневрирование передовой военной техники не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что Россия не согласится с опубликованными Нидерландами результатами расследования и продолжит блокировать процесс.

"Не надо тешить себя иллюзиями, Россия и в дальнейшем всеми неправдами будет изворачиваться и блокировать этот процесс, имея патологическую неспособность признать вину. Понимая это еще пять лет назад, я не колеблясь связался с Премьер-министром Нидерландов Рютте и мы согласовали передачу всех полномочий Нидерландам для координации международного расследования. Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов за воплощение достигнутых договоренностей, как и эффективную работу для установления истины и развенчания русских мифов", - отметил лидер "Европейской Солидарности.

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"Доведение истины в суде - дело долгое, но наказание - неотвратимо. Мы с международными партнерами с честью пройдем этот путь. Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", - резюмировал Порошенко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Порошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133100
 
   
 Топ комментарии
 
это концепция канала Г+Г на предвыборную компанию ваЗЕлина
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Лахтинские, не парьтесь тут.
Порошенко - Гетьман.
А вы - грязь под ногтями.
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Ты тут не переводи стрелки, мокшанский рептилоид!!!
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Лживый. лицемерный. циничный негодяй...Барыга Предводитель Коррупционеров , Мародёров............................
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это концепция канала Г+Г на предвыборную компанию ваЗЕлина
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последние карамельки тают...........
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Гниды проплаченные, вы и мизинца Порошенка не стоите, ни вы, на ваши прокремлядские хозяева.
Бараны безмозглые.
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лучше бы твой дед, твоему папашке завещал в мамку не брызгать, на одного зЕбила меньше было бы.... Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 7821
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Ты тут не переводи стрелки, мокшанский рептилоид!!!
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Угомонись уже, ты он ненависти удар скоро поучишь
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Четко по методичкам. Козломордые тупо переводят стрелки
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Вы доказал уже?
Мародерство это ведь не кража курицы.
Не доказано, как и "мародер" не доказал за Портнова и прочую дрянь.
Пока суд.... Порошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу - Цензор.НЕТ 7624 не..... решил , нельзя утверждать что-то.
Хотя неплохо бы если бы Гадя...... что-то там сделала
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Забавный факт, - больше всего о "мародерстве в армии" Порошенка переживают недобитые "повстанцы" и Портнов.
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Ни у кого нет сомнения, что с бычьим упорством Пороха он достигнет своей цели и на ***** сперва наденут намордник, а после суда повесят в Гааге.

Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 7634
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Следующий ты в трибунале соевый мародер.
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Боров - а за что его в трибунал?

За убийство повстанцев на Донбассе в гражданском конфликте, да?
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Долго ты маскировался от ярлыка порохобота )) Ценю ))
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Лео Кот может не повстанцев ,а сепаров?...вот ты палишься мордвин. Сою надо судить за Иловайск и тд. За мародерство во время войны, за грабеж страны и тд.
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Повстанцами орков назвал твой Зелемойский (можешь, конечно, слышать откатную версию уЗеленского, мол, так был задан вопрос ), а гражданской войной его кукловод - Коломойский, если ты не видишь, что всюду назначаются, в основном, люди Коломойского...
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тупая тварь, твой же зебил их "повстанцами" называл, а его кукловод заявлял что в Украине "гражданская война"! или на лахте-2 не сообщали?
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какие смешные выродки черни! запомни--люди всегда договорятся, а биомассе будут показывать цирк на дроте, про борьбу с коррупцией и справедливость))) вы жили в дерьме, там и останетесь. в трибунал уже ходили, и Кравчук, и Кучма, и Янукович, и все олигархи вместе взятые))) без лоха и жизнь плоха.
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типо вы сам пишешь с норм. страны то....
Я вот такого бы не сказал, пока я "живу" тут.
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у меня правило, которое прививаю своим подчиненным-- составил документ, прочти сам, убери лишнее. ты инвалид?
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А, я понял. Вы просто заработася, бывает. Я просто воспринял немного негативно.
Но правда, это да(
Так и есть. Просто таким напором "зрада", пошла , я от упоения подумал шо вы троллишь Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 7662
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Примазаться. Примкнуть.Прилепиться. - Вот ,что приходит на ум при речах этого лузера-вора.
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Подгорает от перспективы трибуналов, кацапа?
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Трибунал есть гуд. Но не вору о нем судачить ))
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А кто доказал, что вор? Не ты ли, троль продажный?
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лошок, ты понимаешь значение слова лузер? П.А.Порошенко, на сегодняшний день, самый успешный украинец!!! от деревенского хлопця, до миллиардера, до высшего государственного поста в стране. классовая ненависть быдла и зависть, естественная реакция лузеров.
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Простой )) Папа проворовался еще в ссср и сидел за это. Брат непонятно как убит. Сам он просто взял и на студенческую стипуху выкупил кондитерскую фабрику )) Ты хоть соображаешь ,шо мелешь ? ))))) Ахмет говорят тоже был благороднейшим чуваком. От того они и спелись вдвоем ))
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Кацапи, скаільки б ви не гавкали, а вашу рашку і вас і ваше пуйло будуть судити в Гаазі за ваші звірства в Україні, Сирії та інших країнах, до яких дотяглися ваші гнилі рученята.
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Лахтинские, не парьтесь тут.
Порошенко - Гетьман.
А вы - грязь под ногтями.
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А в днр его любят. Даже памятник сделали перед выборами,показывая для лохов Украины, шо он против рашки ))
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иди с зеленым на коленях постой перед путиным
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Так ты, лугандонец, поэтому накивал пятками, что аж сверкали, и смылся с лугандона и переехал в Украину, а не в *********?
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Чисто спортивная философия:
А как и кто из прошлых президентов справился бы лучше в ситуации повальной 100-летне взрощенной коррупции, и боевых действий?
Вот кто?
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И что, подозреваемые 4 обычных пешек, и дело будет еще лет 5 тянутся.
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девка, а ты хоть раз в суде была? ты по любимому телевизору посмотри, сколько идут суды по элементарным ДТП с трупаками! ГОДЫ!!!!
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А своей каденции не хватило или воли не было, не базікав би з всіх щілин пре його


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Доведение истины в суде - дело долгое, но наказание - неотвратимо Источник: https://censor.net.ua/n3133100\\\\\\\\\\\

Это сказал тот кто бегает с попами и верит в летающих овец?.....
Да, Путин будет "гореть вечно"..... дебилы бл...
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После 21 июля порошенко, скорее всего, станет ведущим новостной программы на 5-м канале, чтоб его не забывали.
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а может следующим будет трибунал над мародером и свинярчуками?
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Оно тормозит шо уже не президент?
Или маразматика во время обострения лучше не трогать?
Вдруг руки на себя наложит...... Как мы потом его имущество конфискавать будем!
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Зебил, звание Президент Украины пожизненное
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А шо ж вы порохолизы гоните на Михо - президента дружественной Грузии!
Ты или крестик сними, или трусы одень! Любитель шокоанилингуса!
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Мне так лично совершенно пофик и михо и почему он бросил свою страну и убежал, как и янык, который в бегах.
иди помедитируй на ютуб на клоуна на каблуках и в трусиках и успокойся уже Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 1762
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Это ты так ур-ще уважаешь звание Президента Украины!!!! И выбор 75 % голосовавших!
Вали в рашку ватан! Или петя тебя в Ольгино нанял!
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порошенко может занять нишу ляшка в ВР, если туда попадет.
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пока мы тут скубимся рашастановская колонна начинает качать страну во все стороны
Дядя Анкл‏ @Vjt3M71hyLgqUCg

Сегодня рейдеры при поддержке помощников депутата Бойко , пытались захватить Шостинский завод "ЗВЕЗДА "(это то завод который делает мины для минометов и снаряды для танков и капсюли для патронов) , сейчас там потянулся спецназ вроде бойковцев оттеснили но ситуация непонятна.
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Чего разкукарекались, ватазельская шушера? А ну бегом под шконки!
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К сожалению верить в суд в Гааге не стоит. Кто сбил---ясно было через 5 минут тогда. Авиацию там применяла Украина, с той стороны нет. Зачем ВСУ там держать сложные системы поражения целей на большой высоте. А вот с той стороны это было очень необходимо. Да даже если бы и не был сбит гражданский самолёт, по любому бы притащили новую технику для боевых испытаний, как много там чего появилось из нового за все эти годы! И сто раз доказано и показано это. Молчу за космическую разведку США, спутниковую----там знали и знают сегодня всё.
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Цензор, навіщо ти пишеш чергові брехунці цього злодія? параша - політичний труп. Його цитати краще пишіть, коли він буде на лаві пілсудних.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу
 
 
 
 
 
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