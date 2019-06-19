 Порошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу

Об этом написал в фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Названы первые подозреваемые, как и открыты первые уголовные дела. Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, которые уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой из российской системы "Бук", которая была доставлена с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такое маневрирование передовой военной техники не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ", - подчеркнул он.
Порошенко отметил, что Россия не согласится с опубликованными Нидерландами результатами расследования и продолжит блокировать процесс.
"Не надо тешить себя иллюзиями, Россия и в дальнейшем всеми неправдами будет изворачиваться и блокировать этот процесс, имея патологическую неспособность признать вину. Понимая это еще пять лет назад, я не колеблясь связался с Премьер-министром Нидерландов Рютте и мы согласовали передачу всех полномочий Нидерландам для координации международного расследования. Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов за воплощение достигнутых договоренностей, как и эффективную работу для установления истины и развенчания русских мифов", - отметил лидер "Европейской Солидарности.
"Доведение истины в суде - дело долгое, но наказание - неотвратимо. Мы с международными партнерами с честью пройдем этот путь. Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", - резюмировал Порошенко.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Бараны безмозглые.
Мародерство это ведь не кража курицы.
Не доказано, как и "мародер" не доказал за Портнова и прочую дрянь.
Пока суд.... не..... решил , нельзя утверждать что-то.
Хотя неплохо бы если бы Гадя...... что-то там сделала
За убийство повстанцев на Донбассе в гражданском конфликте, да?
Я вот такого бы не сказал, пока я "живу" тут.
Но правда, это да(
Так и есть. Просто таким напором "зрада", пошла , я от упоения подумал шо вы троллишь
Порошенко - Гетьман.
А вы - грязь под ногтями.
А как и кто из прошлых президентов справился бы лучше в ситуации повальной 100-летне взрощенной коррупции, и боевых действий?
Вот кто?
Это сказал тот кто бегает с попами и верит в летающих овец?.....
Да, Путин будет "гореть вечно"..... дебилы бл...
Или маразматика во время обострения лучше не трогать?
Вдруг руки на себя наложит...... Как мы потом его имущество конфискавать будем!
Ты или крестик сними, или трусы одень! Любитель шокоанилингуса!
иди помедитируй на ютуб на клоуна на каблуках и в трусиках и успокойся уже
Вали в рашку ватан! Или петя тебя в Ольгино нанял!
Дядя Анкл @Vjt3M71hyLgqUCg
Сегодня рейдеры при поддержке помощников депутата Бойко , пытались захватить Шостинский завод "ЗВЕЗДА "(это то завод который делает мины для минометов и снаряды для танков и капсюли для патронов) , сейчас там потянулся спецназ вроде бойковцев оттеснили но ситуация непонятна.