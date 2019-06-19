 Порошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу

Об этом написал в фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Названы первые подозреваемые, как и открыты первые уголовные дела. Есть еще одно конкретное доказательство непосредственного преступного участия российского агрессора в этой трагедии. В дополнение к предыдущим отчетам группы, которые уже подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой из российской системы "Бук", которая была доставлена ​​с российской территории и возвращена на российскую территорию. Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что такое маневрирование передовой военной техники не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства РФ", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что Россия не согласится с опубликованными Нидерландами результатами расследования и продолжит блокировать процесс.

"Не надо тешить себя иллюзиями, Россия и в дальнейшем всеми неправдами будет изворачиваться и блокировать этот процесс, имея патологическую неспособность признать вину. Понимая это еще пять лет назад, я не колеблясь связался с Премьер-министром Нидерландов Рютте и мы согласовали передачу всех полномочий Нидерландам для координации международного расследования. Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов за воплощение достигнутых договоренностей, как и эффективную работу для установления истины и развенчания русских мифов", - отметил лидер "Европейской Солидарности.

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"Доведение истины в суде - дело долгое, но наказание - неотвратимо. Мы с международными партнерами с честью пройдем этот путь. Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата", - резюмировал Порошенко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.