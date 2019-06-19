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 Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-регионалу Ефремову еще на 2 месяца, - ГПУ

Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 17 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ГПУ в Facebook.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А.Ефремову еще на 2 месяца – до 17.08.2019 включительно", - сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.

Также читайте: СБУ закрыла дело о финансировании терроризма в отношении Ахметова, Ефремова и Королевской из-за отсутствия состава преступления. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3133099
 
   
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хай потерпить до виборів. Ще слуги уродів не в ВР
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Смешной суд. Приговора нет. Хотя есть состав преступления. Это напоминает заискивающее угодничество перед расией.Где делая что-то оглядываются в страхе на нее. А между тем ,чего бояться. Крым утрачен с Донбассом. Идет война. Хуже не будет. Так как неожиданно рашка ударить уже не сможет. Пора и наглеть. Наглому и Бог помогает.
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Бред. Там их должно сидеть сотни! Но уже с ПРИГОВОРАМИ а не Договорняками Порошенка!
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с "договорняками Порошенка" он хотя бы сидел, а с новыми ватными лицами эти 2 месяца будут последними в его отсидке. Ну и никого нового, кого раньше не садили (например Ведмедчука, ДопоГепу) теперь и подавно не посадят. Да вот еще возвращаться смело будут те, кто и носу не показывал
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Надо давать конкретный срок этому сепару,по делу же происходит цирк реХформированного суда от соевого мародера.
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шо вы будете петь, когда дореформированный зе-факинг-суд через 2 месяца его отпустит?
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Ефремов, так же как и Ахметов, Медведчук, Бойко, Рабинович, Вилкул, Мураев, Королевкая, Колесников, Шуфрич - должны сидеть в тюрьме.
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просто судебные реформы, когда по факту все понятно, а судебно не доказуемо.
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красномордому вождю РЕГИНАЛОВ всё нерешатся сцикуньі срок впаять за измену.за сепаратизм и развязьівания войньі! в ********* за пост против путина дают до 10 лет. а нашим крьімчанам и украинцам дали всем от 15 до 20 лет за подозрения только в тероризме мол. там немусолятся в рашке направо и налево всем по 20 чтобьі обидно никому не бьіло. а тут почему то к стати к нему только прилипли и мусолят одного...странно как то. а такие же как он все сидят в раде в опоблоке... отдуваєтся ефремов за всю свою семью мафиозную...
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продлевайте пока этот скот не здохнет
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будут торжественно вывозить с тюрмы ефремова как юлю вывозили с качановской колонии.

с тюрмы прямо в раду-кабмин.

а шовы хатели?? даказательствов нэт. не было и нэт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-регионалу Ефремову еще на 2 месяца, - ГПУ
 
 
 
 
 
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