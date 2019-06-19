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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11006) ОГА (1442) увольнение (1594)

 Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал Розенко.

По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.

Отмечается, что на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

Премьер отметил, что правительство начнет работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании Кабмина рассмотреть эти кандидатуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133097
 
 
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Реформы Зеленского ,половинчаты.Робкие. Возможно так советует Запад...Но это долго.И неэффективно в целом. Так за пять лет мы только просто очистим систему,ничего при этом не сделав для движения вперед...Это плохо....
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А ти хочеш .щоб він на другий день на всі посади *кловунів * призначив ? . Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА - Цензор.НЕТ 6402
Так він подав до ВР постанови на звільнення *луценок грицаків . гройсманів * та інш ..Але ПРодажні депи - зась Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА - Цензор.НЕТ 8357 Ще мають бажання крутити свої гешефти
..А на місця дійсно потрібно призначати когось місцевих . перетасувавши *колоду *.
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Що ви вкладаєте у слово "очистим"?
Звільнити не проблема - проблема поставити нового, котрий буде робити на громаду, а не на власну кишеню.
Так, що це не "очистим", міняємо шило на мило, а система залишається брудною.
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Да робкие, да половинчатые. Но не прошло и месяца, а все палки в колёса вставляют. Посмотрите, что делает Верховный Совет, что делает Гройсман, Луценко и так далее. Это просто ужас. Помня, что делал Порошенко, думали что придёт Зеленский и всё пойдёт, как по маслу. Надеюсь, что народ это всё видит и на выборах даст все полномочия. Тогда и посмотрим, что можно сделать. Не забывайте, что сажать можно не только весной. Озимые дают лучшие результаты.
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Не могу поспорить.Все верно. Но и не все ясно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил увольнение трех глав ОГА
 
 
 
 
 
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