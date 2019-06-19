 Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал Розенко.

По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.

Отмечается, что на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

Премьер отметил, что правительство начнет работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании Кабмина рассмотреть эти кандидатуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент уволил 15 глав ОГА (обновлено)