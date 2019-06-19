 Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания, передает Цензор.НЕТ.
"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал Розенко.
По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.
Отмечается, что на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
Премьер отметил, что правительство начнет работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании Кабмина рассмотреть эти кандидатуры.
Так він подав до ВР постанови на звільнення *луценок грицаків . гройсманів * та інш ..Але ПРодажні депи - зась Ще мають бажання крутити свої гешефти
..А на місця дійсно потрібно призначати когось місцевих . перетасувавши *колоду *.
Звільнити не проблема - проблема поставити нового, котрий буде робити на громаду, а не на власну кишеню.
Так, що це не "очистим", міняємо шило на мило, а система залишається брудною.