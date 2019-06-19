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 Политика Украины
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Все про:смерть (5947) Тымчук (1692) Тетерук (207)

 У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук

Народный депутат Андрей Тетерук не верит в то, что Дмитрий Тымчук совершил самоубийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тетерук заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV

"В последний раз когда я виделся с Дмитрием, мы говорили о его профессиональной деятельности в Информационном Сопротивлении, у него не было депрессии. Подчеркиваю: это не может быть самоубийство. Это человек, который планомерно трудился над своей работой: активно доказывал агрессию РФ против Украины. Тимчук - профессиональный военный и с оружием провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме. Я просто не верю по многим причинам, что офицер с многолетним опытом погиб в результате небрежного отношения к собственным оружием. 99%, что это неправда", - сказалТетерук.

Нардеп напомнил, что Тымчук профессионально освещал участие российских военных в войне против Украины, и допустил причастность спецслужб РФ к его гибели.

"Он был ключевым игроком в защите информационного пространства и доказывал, что РФ использует свои спецслужбы как регулярные войска в агрессии против Украины. У нас есть враг - РФ. Россия неоднократно планировала и проводила теракты против ключевых игроков сопротивления Украины против РФ. Так же погибли наши военные и журналисты. Это дает основания полагать, что мы будем иметь версию замаскированного под самоубийство убийства. Хотел бы, чтобы следователи тщательное изучили это дело и в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло. В случае, если мы получим убийство Дмитрия Тымчука, все причастные к этому понесут жесткое наказание ", - добавил Тетерук.

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Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3133091
 
   
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Когда, рашистская ДРГ расстреляла Амину Акуеву под Киевом, или когда рашисты взорвали в Киеве журналиста Шеремета, ты не пикал тогда про реванш рашистских сил, это было при Порошенко.
И правильно делал, ибо Порошенко в кресле президента это и был реванш рашистских сил после Майдана
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Командир ротьі Козлов - кто,кто ? КОНЬ В ПАЛЬТО !!!
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Нідерланди направили запит в Україну на допит свідків по справі збитого літака MH17, вбивство Дмитра Тимчука пов'язано з цим розслідуванням, путін вбиває всіх хто щось знає про цю трагедію і може дати покази в Нідерландах!
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А что при Порошенко не было цапов и рыгов? Тогда и сейчас были и есть только сидели и ждали, а сейчас повылазили
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Порошенко охранял всех цапов и рыгов по приказу пуйла... Именно Порошенко назначил кума пуйла Медведчука своим представителем в Минске. Все эти рыги - Бойко, Шуфричи, итд... - сидели себе спокойно в парламенте при основателе ПР Порошенко.
Рыг Порошенко обязался пуйлу не трогать их.

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Правду кажете, дядько. Вся та наволоч вертається сьогодні в Україну сепціально, щоб скомпроментувати Зеленського.

Але хто ж їм повірить, навіть якщо Янукович повернеться, ми ж то з вами знаємо, що Зеленський тут ні до чого!
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Этого никто не знает даже ты, там все не так просто. Придумать себе можно что угодно.
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нет конечно, это чисто бизнес виноват, а вот какой мы уже от покойного не узнаем
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Реванш рашистских сил начался летом 2014 с приходом во власть Парашенка, которого кремлевские агенты воткнули в украинскую власть чтобы задавить революцию.
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Это точно факт! На Украине все агенты Путина - это и у нас, в США, хорошо понимают.
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значит тогда его убили...
У Тымчука были материалы о периоде войны времён Иловайска, Дебальцева...
Многим он мешал, из за своей проинформированности о косяках высшего военного политического руководства во время Иловайска, итд.
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Когда это Коломойский, который бросил под Иловайском добробаты для отжатия бизнеса у Ахметова стал принадлежать к высшему военно-политическому руководству?
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Веховный Главнокомандующий Порошенко на тот момент, конечно же был гавном и не выполнял своих обязанностей верховного главнокомандующего тогда, судя по твоей ущербной логике.
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Верховный главнокомандующий не руководит военными операциями. А вот как человек, который отдал приказ на выход с котла , не дождавшись окончания переговоров, возглавил генштаб - загадка.
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Коломойский не мог руководить, хотя у вас все возможно
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Под Илловайском имеется в виду расстрел колонн, которые выходили из окружения. При всем неуважении к бене - он к этому не причастен.
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А никто и не говорит, что это самоубийство..А вот по неосторожности вполне вероятно.
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Это одно из двух самоубийство или убийство а вся эта чушь неосторожное обращение это инфо шум для отвода от правильного пути
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Та не , по "самоубийству" Кравченко такую пургу тогда гнал ньінешний генплокулол...
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Самоубийство, узнал что не попадает в новую Раду.
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не верю, в случайность..... Человек опытный, это надо было чистить заряженный пистолет, развернуть на себя....
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Ось так будуть зачищати всіх, хто проти «русского мира», поки реваншисти не закінчуть свою повзучу окупацію.
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Это из серии начатых кучмой самоубийств. Помните Кравченко ? Это от туда идет. У них так это хорошо получалось. Посмотрим как сейчас пойдет.
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вот еще версия....
Это тот самый портнов .....- друг зеобабов....

У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9712 Exiled Prosecutor‏ @ExiledProsecut1 48 мин.48 минут назад
Прoсто напоминаю.

У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук - Цензор.НЕТ 7399
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Интересно что скажет Бабченко. Скажите кто-нибудь если смог зарегистрироваться в безумном параноидальном Фейсбуке.
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***********?...Так они Савчекнко в пьяном бреду и версии алкаша комсомольца всё заиграли...Луценко вот теперь школу танцев с собаками открывает...плата не только бабло но и алкоголь, шоу программа Баба Яга 3-го тысячелетия до нашей Эры в ступе пролетает...ей на встречу на метле комсомолка-подстилка Ирка Геращенко! У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук - Цензор.НЕТ 3780
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Тимчук - это один из настоящих патриотов Украины, человек, благодаоя которому все мы с 2014 года узнавали все новые и новые подробности подлого, коварного и вероломного нападения россии на наше государство.
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Тетерук...ещё одно ....нечто с плохим запахом и резко обогатившееся за 4.5 года коррупции и мародёрства не существующей КАЛиции.................было быдлом , предателем солдат в АТО ...и вдруг депутат...прям как Дейдей............
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Версия о самоубийство по неосторожности очень правдоподобная - это обычная практика, когда чистишь пистолет, не вынимать клип и ставить патрон в ствол, все так делают.
Ещё более правдоподобная версия о том, что это дело рук Путина - больше всех Путин боялся Тымчука, потому что Тымчук всегда правду писал, обо всём! И о том что "потерь нет", включительно.
Надо позвать Грицака - он воскресит Тымчука, у него уже опыта э.
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Плоды прихода к власти Зеленского дают свои всходы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук
 
 
 
 
 
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