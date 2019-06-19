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 Политика Украины, За рубежом
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 Нидерланды направят запросы в РФ и Украину с требованием допроса подозреваемых в причастности к крушению МН17, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке

Нидерланды направят запросы в Российскую Федерацию и Украину с требованием допроса Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, подозреваемых в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в 214 году, заявляет главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

"Мы обратимся к Российской Федерации с просьбой выдать этих подозреваемых. Мы также будем ставить требования допросить этих подозреваемых. Также будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого", - сказал Вестербеке на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пояснил: "Мы не обращаемся с просьбой об экстрадиции. Потому что это запрещено украинской и российской Конституцией, но мы еще раз призовем Российскую Федерацию к сотрудничеству".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133090
 
   
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"... приносил почтальон письма мамы назад - адресат не живет, адресат уже выбыл..." (с.)
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не понял. А что ктото в Украине не хотел сотрудничать с голландцами?
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просто ссутся прямо рашке сказать
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Что-то еврогеи хрень порят. Только бы Вовочку не обидеть и командира 53-й бригады ПВО из Курска.
Видать, не только Англия проглатывает отравления своих же граждан, чем Голландия хуже?
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обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого Источник: https://censor.net.ua/n3133090
Кого? Вроде у журнаглиста с Г+Г дубинского папаша в лугандонии на посту высоком, - єто не он случайно?
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В содействии в доставке надеюсь также признают руководство рос армии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНидерланды направят запросы в РФ и Украину с требованием допроса подозреваемых в причастности к крушению МН17, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке
 
 
 
 
 
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