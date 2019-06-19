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Все про:смерть (5947) Тымчук (1692) Князев (338)

 По факту гибели народного депутата Тымчука полиция открыла уголовное производство, - Князев

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 19 июня, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, который находится на месте происшествия.

Он рассказал, что сообщение о смерти народного депутата, 1972 года, поступило в Нацполицию в 12:15.

"Сейчас работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится глава столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", - сообщил Князев.

По словам главы Нацполиции, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы.

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"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил председатель Нацполиции.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена ​​позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

По факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3133088
 
 
 Топ комментарии
 
Был бы на работе, остался бы жив. Конечно он знал, как надо чистить оружие и когда. Почему именно сейчас надо было этим заниматься, не находиться на своём рабочем месте в Раде.
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сколько выстрелов не скажу? т.е как бы может быть и не один? тогда точно - самоубийство...
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Был бы на работе, остался бы жив. Конечно он знал, как надо чистить оружие и когда. Почему именно сейчас надо было этим заниматься, не находиться на своём рабочем месте в Раде.
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Ти коли небудб пістолета розбирав? чистив?
Як можна застрілитись випадково при чистці пістолета?
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Та да...эти пэдриоты мощно Украину на счетчик поставили, наверно чтоб ***** не напал!
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Це вже нагадує історію з "самогубством" Кравченка. Якийсь довбаний сюр...
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Единственный, кому вообще можно было доверять, это Тымчук. Возможно, что вёл журналистское расследование , вышел не на тех, кого нужно.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
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Кто и зачем подарил этому человеку наградное оружие?! Он не воин- он пропагандист как Скабеева в России. Нет ничего удивительного в его трагической глупой смерти от самострела. Только у кацапов ума хватает своей Скабеевой пистолеты и гранаты не дарить.
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Він був підполковником армії, **** рускоязична.
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Пропагандисты - это там у вас - НА россии. Тимчук в Украине был в первую очередь журналистом и аналитиком, а затем Нардепом.
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Коля‏ @KolIian1974

Яка колекція наградної зброї, у Петра Олексійовича? Є інфа?
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Геращенко (шестёрка Авакова) высказался по этой теме первым.
Война объявлена.
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Очередной висяк будет или найдут крайнего козлика. Вот и качество проведенной реформы у ментов (по другому их назвать не получается), гнать давно надо было Гавакова и верхушку ментов. Оценка их работы неудовлетворительно. Посмотрим на реакцию ЗЕкоманды прохффесионалов. Еще немного такой их работы и образуется еще пару т.н. "народных республик". Эх, клоуны ... .
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Тимчук - это один из настоящих патриотов Украины, человек, благодаоя которому все мы с 2014 года узнавали все новые и новые подробности подлого, коварного и вероломного нападения россии на наше государство.
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Иностранных спецов пригласить бы, что-то к князевым доверие как-то не очень после их "эффективных" расследований по покушениям на активистов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту гибели народного депутата Тымчука полиция открыла уголовное производство, - Князев
 
 
 
 
 
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