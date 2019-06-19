 Четверо подозреваемых в крушении рейса МН17 сами не нажимали кнопку, но они сотрудничали с целью доставки вооружения, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке

Об этом заявил глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти четверо подозреваемых на июль 2014 года были вовлечены в конфликт. Их целью было закрепиться на востоке Украины. Использовались средства противовоздушной обороны. И эти четыре человека подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал Вестербеке на пресс-конференции в среду в Утрехте.
Вестербеке указал, что согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовали при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.
"Поэтому эти четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за крушение самолета и за причастность к смерти пассажиров по ст.162 Уголовного кодекса Нидерландов", - пояснил главный прокурор.
Вестербеке отметил, что при принятии решения о привлечении данных лиц к ответственности будет учтен военный конфликт, происходивший на Донбассе.
"Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за сбивание МН17. То, что они хотели совершить, и что совершили на самом деле – будет определено судом", - подчеркнул он.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Виявляється - будуть ще і ті, що "нажимали" кнопку?
садись деточка покажи кто из этих дядей тебя трогал?
Після скандалу, що розгорівся в мережі, на захист нардепа встали бійці Азова. Заслуги українського політика Сергія Тарути в підтримці українських воїнів у боротьбі з проросійськими окупантами на сході України - незаперечні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, повідомляє Politeka.
Напередодні в мережі стався галас через обмовку Сергія Тарути, коли той виступав у рідному регіоні і у звільненому роками раніше українськими бійцями Маріуполі.
Деякі з опонентів політика відразу ж "вчепилися" у випадково пророненное слово і спробували роздути скандал. Після інциденту на захист Сергія Тарути виступили українські воїни - зокрема екс-боєць і заступник командира відомого "Азова" Вадим Троян:
"Є хвиля, яку штучно розганяють ЗМІ, щодо виступу Тарути в Маріуполі. Зрозуміло, що вибори, і кому це вигідно. Ми відстояли Маріуполь разом з "Азовцями", маріупольцями. Так нам багато чого вдалося, завдяки Таруті", - написав Вадим Троян в мережі.
Екс-боєць "Азова" додав, що саме допомогу Сергія Тарути для полку була колосальною:
"Він власними коштами допомагав "Азову", привозив інструкторів, брав участь в обороні і визволенні міста. Помилився у виступі, але це з кожним може трапитися. Але він не зраджував рідне місто і державу", - підсумував Вадим Троян.
Опять какая-то фигня сегодня.