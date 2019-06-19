EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  1171  18
Материалы по теме:
Все про:расследование (2536) Боинг-777 Malaysia Airlines (944)

 Четверо подозреваемых в крушении рейса МН17 сами не нажимали кнопку, но они сотрудничали с целью доставки вооружения, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке

Подозреваемые в гибели рейса МН17 Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко сами не стреляли по самолету, но они организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми

Об этом заявил глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти четверо подозреваемых на июль 2014 года были вовлечены в конфликт. Их целью было закрепиться на востоке Украины. Использовались средства противовоздушной обороны. И эти четыре человека подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал Вестербеке на пресс-конференции в среду в Утрехте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, - прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17

Вестербеке указал, что согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовали при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

"Поэтому эти четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за крушение самолета и за причастность к смерти пассажиров по ст.162 Уголовного кодекса Нидерландов", - пояснил главный прокурор.

Вестербеке отметил, что при принятии решения о привлечении данных лиц к ответственности будет учтен военный конфликт, происходивший на Донбассе.

"Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за сбивание МН17. То, что они хотели совершить, и что совершили на самом деле – будет определено судом", - подчеркнул он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133084
 
 
 Топ комментарии
 
Он воно як...... Четверо подозреваемых в крушении рейса МН17 сами не нажимали кнопку, но они сотрудничали с целью доставки вооружения, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 9099
Виявляється - будуть ще і ті, що "нажимали" кнопку?
 показать весь комментарий
 
Млять, погибло столько людей, почти сотня детей а все в том числе и Европа дурака продолжают валять чтобы не дай бог на кремль не выйти. Ето и есть европейские ценности?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он воно як...... Четверо подозреваемых в крушении рейса МН17 сами не нажимали кнопку, но они сотрудничали с целью доставки вооружения, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 9099
Виявляється - будуть ще і ті, що "нажимали" кнопку?
 показать весь комментарий
 
 
суд вызывает свидетеля...кнопку!
садись деточка покажи кто из этих дядей тебя трогал?
 показать весь комментарий
 
А если там кнопки нет а есть рычаг так виноватых вовсе нету. Может за рычаг уборщица баба Зина зацепила халатом и случайно бахнула
 показать весь комментарий
 
Так Усама-Бен-Ладен тоже не нажимал кнопку. Зачем было бомбить Афганистан? Да и Гитлер на кнопки никакие не жал. Нужно его реабилитировать хотябы посмертно.
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет прошло. Затяжное расследование. Некрасивое.
 показать весь комментарий
 
наверное это потому что там тоже "чоколядные барыги" у власти?
 показать весь комментарий
 
Там иное. Нет сокрушительных доказательств. А ляпать языком,не хотят.
 показать весь комментарий
 
Пока не придумали, как потом у убийцы газ покупать.
 показать весь комментарий
 
За Таруту заступилися бійці "Азова": він багато зробив для фронту

Після скандалу, що розгорівся в мережі, на захист нардепа встали бійці Азова. Заслуги українського політика Сергія Тарути в підтримці українських воїнів у боротьбі з проросійськими окупантами на сході України - незаперечні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, повідомляє Politeka.

Напередодні в мережі стався галас через обмовку Сергія Тарути, коли той виступав у рідному регіоні і у звільненому роками раніше українськими бійцями Маріуполі.
Деякі з опонентів політика відразу ж "вчепилися" у випадково пророненное слово і спробували роздути скандал. Після інциденту на захист Сергія Тарути виступили українські воїни - зокрема екс-боєць і заступник командира відомого "Азова" Вадим Троян:
"Є хвиля, яку штучно розганяють ЗМІ, щодо виступу Тарути в Маріуполі. Зрозуміло, що вибори, і кому це вигідно. Ми відстояли Маріуполь разом з "Азовцями", маріупольцями. Так нам багато чого вдалося, завдяки Таруті", - написав Вадим Троян в мережі.
Екс-боєць "Азова" додав, що саме допомогу Сергія Тарути для полку була колосальною:
"Він власними коштами допомагав "Азову", привозив інструкторів, брав участь в обороні і визволенні міста. Помилився у виступі, але це з кожним може трапитися. Але він не зраджував рідне місто і державу", - підсумував Вадим Троян.
 показать весь комментарий
 
Млять, погибло столько людей, почти сотня детей а все в том числе и Европа дурака продолжают валять чтобы не дай бог на кремль не выйти. Ето и есть европейские ценности?
 показать весь комментарий
 
 
Те що бояться на когось вийти - очевидно....
 показать весь комментарий
 
Голландцы слились. Испугались полония с чаем. А где командир 53-й бригады ПВО из Курска? Что озвучили вчера журналисты?
Опять какая-то фигня сегодня.
 показать весь комментарий
 
Бажано було б ще з'ясувати яка доля РЛС, через яку здійснювалось наведення БУКа на цей літак та яким чином здійснювалась його ідентифікація.
 показать весь комментарий
 
В общем, официальную Россию обходят стороной изо всех сил. "Бук", значит, взялся из воздуха, а кадровые российские военные к этому никак не причастны. Срать хотели голландцы на 180 голландцев, погибших в том рейсе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетверо подозреваемых в крушении рейса МН17 сами не нажимали кнопку, но они сотрудничали с целью доставки вооружения, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке
 
 
 
 
 
 вверх