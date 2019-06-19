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 Политика Украины
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Все про:смерть (5947) Тымчук (1692)

 Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука

Президент Владимир Зеленский, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики выразили соболезновение семье погибшего нардепа Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тымчук держал фронт информационной войны, отметили в Администрации президента:

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны".

Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука 01

Верховная рада почтила память нардепа минутой молчания.

"Трагически погиб народный депутат Дмитрий Тымчук, фракция "Народного фронта", украинский патриот, координатор группы "Информационный сопротивление". От имени Верховной Рады  выражаю соболезнования семье погибшего! Вечная память и вечная слава!", - написал спикер парламента в Твиттере..

Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука 02

Также соболезнования выразил министр инфраструктуры Владимир Омелян, предположив, что за смертью Тымчука стоят российские спецслужбы:

"Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим".

Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука 03

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал Тымчука большим патриотом Украины и другом:

"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память".

Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука 04

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что Тымчук помогал не только военным, но и Институту:

"Дмитрий Тимчук - один из тех, кто помогал Институту разворачивать деятельность. Благодаря его поддержке начались создание территориальных органов Украинского института национальной памяти. Спасибо и помни. RIP".

Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука 05

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3133083
 
 
 Топ комментарии
 
Парубий и другие политики выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 4061Денис Казанський‏ @den_kazansky 1 ч.1 час назад
Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук.
Эта версия, конечно же, вранье.
Тымчук был сотрудником ГУР МО.
Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала.
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Реванш пророссийских сил во всей красе.
Соболезнование семье и друзьям.
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Он был сегодня в Раде.

Олександр Бригинець
50 хв. ·

Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти?
Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий(((
Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!
В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію..
Час і слідство можливо щось покажуть!

Тимчук був справжнім патріотом і борцем за Незалежність України!
Слава Герою і Царство йому Небесне!
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Парубий и другие политики выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 4061Денис Казанський‏ @den_kazansky 1 ч.1 час назад
Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук.
Эта версия, конечно же, вранье.
Тымчук был сотрудником ГУР МО.
Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала.
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Не зможе. У нього можливе лише посилання на методичку.
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Це ти, прокацапське непорозуміння будеш писати мені? 😁
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Якщо ви не зауважили, з готовою версією про "випадкове" самогубство найпершим вискочив Антошка Геращенко. Притому - безапеляційно - "пісталєт нагрудний розбирав". Швидше за все Тимчук накопав компромат на тих, хто прийшов до влади, а можливо - і на патрона Геращенки.
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Певно зараз його жінку трамбують за це "самогубство по необережності".
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Вечная память хорошему человеку и патриоту Украины.
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Эй, санитары! Харош бамбук курить! Уберите психа от компа! И мабло заберите для верности.
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Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили его,а наши доблестные правоохранители в это время были заняты фотографированием коробок с сигаретами на западной границе и отбиранием заправок у мелкого бизнеса.
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Британцы тоже сигареты фотографировали когда ГРУшники к ним заезжали?
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Ты что утверждаешь в вопросительной форме или в самом деле думаешь,что я биограф каких то британцев,грушников и их встреч?
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Про отравление "новичком" Скрипалей в Британии ГРУшниками Бойко Борис не слышал, не читал?
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Вы опять пытаетесь что то утверждать в вопросительной форме или вам в самом деле интересно всё прочитанное и услышанное мной за последнее время?
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Да, мы на форуме и мне после коммента Бориса стало интересно, знает ли он об отравлении ГРУшниками Скрипалей в Британии?
Они ведь пересекали границу с правоохранителями.
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Убили депутата украинского парламента,известного и влиятельного человека,какое к этому событию может иметь отношение ваш вдруг возникший интерес к моим знаниям про каких то перебежчиков скрипалей и их замочилово в Лондоне? ты говори,что хочешь сказать, прямо и открыто,не ссы и не юли.
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Вы же очень скептически отнеслись к версии о причастности рашистов:
"Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили ..."



Почему? Они занимаются этим где угодно.
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Конечно это их рук дело,я говорил про то,что наши правоохранители в это время не защищали убитого,а грабили украинских бизнесменов,а этот Тымчук про это знал и молчал,это его почему то устраивало.
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Я не собираюсь защищать всех и каждого наших погранцов, всякие есть.
Но так вот категорично утверждать, что именно они в данном убийстве виноваты, прошляпили, это как-то слишком.
Британские погранцы тоже кого-то грабили пока баширов с петровым пересекали границу?
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Сколько стволов за 5 лет напораздавали...у однго антиНародного аж 7....у Кулявлоба даже пистолет-пулемёт Томпсона...у жены МинСтэця Яны Конотоп журналистки аж ДВА и все с грамотой За героизм при защите Украины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полторак своему однокласснику учителю физкультуры в школе так же ВЫДАЛ... У Турчинова Маузер ....За Героизм??? Ну и отдельно ПАШИНСКИЙ!!!! На работу в Раду надо ходить. а не дома пестики чистить.
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Не верится что-то что во время чистки это произошло.
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Ну не знаю. Обычно при разборке пистолет держат от себя а не к себе.
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Тоже вариант.....Оружие это не шутки и не понты как у Пашинского...Это жизнь! И всё прописано кровью, как с ним обращаться и где хранить!
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Реванш пророссийских сил во всей красе.
Соболезнование семье и друзьям.
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а был бы на рабочем месте в раде - остался бы живой
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Он был сегодня в Раде.

Олександр Бригинець
50 хв. ·

Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти?
Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий(((
Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!
В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію..
Час і слідство можливо щось покажуть!

Тимчук був справжнім патріотом і борцем за Незалежність України!
Слава Герою і Царство йому Небесне!
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был в Раде, а потом забил на работу , как и остальные 350 человек и решил почистить пистолет.
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Почему Вы решили, что он забил, а не покинул Раду после закрытия спикером заседания?
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потому что заседание закрыли после его смерти.
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Если и было так, как Вы утверждаете, то не так уж он и забил, поскольку был там в отличие от многих других.
И "чистка оружия" просто сдвинулась бы во времени.
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Если по хронологии---был с утра в Раде, вернулся домой, давай оружие чистить---вроде и пойдёт и тем не менее странно. Человек был очень акцентированный, ситуацию реальную знал почти идеально. Что бы оружие у такого было не чищенное---тоже странно. Если в тир со своим не ходить, там чуть протёр, смазал чуть, лежать будет сколько надо. разберуться без нас если по настоящему. Срочно все смс и входящие звонки за месяц последний просмотреть. Возможно угрожали---решил проверить оружие. Сколько швали тварей разных на тв просто страну сдают и хоть кто здох---а тут гражданин с большой буквы ушёл в никуда. На девять дней ретрансляторы 3 каналов известных взорвать а офисы сжечь. Гамном не забрасывать---они гамно сами все там---не прилипнет. Только на кол!
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На Раисси такой был праздник, когда застрелился летчик Волошин. Какая-то фигня творится. Пистолет он чистил.
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Не чисто щось з тією смертю.На самогубця Тимчук не схожий,зі зброєю бавитись теж би не став.Вбивство-єдине що приходить на думку.
Жаль людину.Співчуття родині...
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Как передает replyua.net, пророссийские ресурсы в Украине, а также часть российских СМИ опубликовала заявление экс-замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова о том, что сразу после смены президента в Украине начнут происходить интересные моменты. В частности, будет устроена настоящая «охота» на тех, кто сегодня защищает интересы Петра Порошенко, так называемых «порохоботов». «Кто-то угодит в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу», - предупредил Портнов.
Комментируя заявление соратника Януковича, ветеран АТО, блогер Алексей Петров отметил, что теперь ситуация прояснилась еще лучше. Если так случится, что кто-нибудь из патриотов Украины исчезнет бесследно, то теперь все знают, кому нужно будет задавать вопросы. Много таких вопросов. Простых и от того очень неудобных.

джерело
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А сам Портнов куда угодит - он не предполагает ?
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Може, сподівається на аваковських бодігардів, що взяли його під захист одразу після повернення?
Хммм... Овоч теж сподівався на силовиків.
Вижив. Але то таке... "пофартило бродяге"...
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Буду надіятись що це спецоперація і він живий.
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Вспоминается бред особи со справкой Парубия...когда ОНО сказало что в него возле гостинницы Киев рашисты гранату бросили за 10 миллионов долларов...Кажись год 2015 был.. И выяснилось что ОНО с Львовсой диспансерной спрвкой и 3 года руководит Высшим Законодательным Органом Украины.......А потом "покушение" на Тоню Геращенко....К сожалению если хотят реально убить то убивают...и ЛУЧШИХ!
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Скоро мы узнаем, он застрелился как последний трус, или оставил разоблачения на всё ворьё с которым в раде в десна целовался!!
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RIP..

...
(прочитал - поржал опять...с "украинцев")
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ЭТО УБИЙСТВО.
Патриотов и лучших сынов Украины начали убивать при ЭТОЙ власти.
При таком начальнике СВР с медалью ФСБ, первом заме главы СБУ с женой гражданкой Параши и Авакове который пытается себя продать новой паскудной власти, нет ни чего удивительно в том, что произошло.
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иди с этим в суд, придурок.
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Напомнить тебе, каких людей убили при ТОЙ власти?
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а при Ленине - вообще ппц..
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Дмитрий Тымчук
7 мая ·
Относительно увеличения зарплат военным Представитель штаба Зеленского по военным вопросам И.Апаршин раскритиковал тот факт, что очередное увеличение денежного содержания военнослужащих произошло за счет увеличения доплат, а не «ядра» зарплаты. И добавил: «Необходимо и возможно выходить на уровень от 1000 евро по основным показателям денежного обеспечения (должность, воинское звание, выслуга лет), а не увеличивать доплаты за счет внутреннего перераспределения финансового ресурса Минобороны».
Святая правда! Так и должно быть по определению. Но есть один нюанс, о котором в штабе нового президента или почему-то забыли, или почему-то не знают.
Дело в том, что увеличение основных элементов денежного содержания военных (упомянутые Апаршиным должность-звание-выслуга) автоматически влечет за собой перерасчет пенсий всем военным пенсионерам. Т.е. на каждую копейку, затраченную на эти повышения для ВСУ, придется пара гривен повышения военных пенсий. В итоге - многие десятки миллиардов гривен для бюджета.
Теперь и ты стал ньюансом. Земля бетоном.
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Дружбан зе нофих коломо ліц..риговский покидьок портнов давно про це казав..
От така вона новая зе епоха..
Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 2514
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Життєдіяльність решти організмів з мафіозного угрупування НФ має бути припинено.
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вот и посмотрим, как Аваков тебя, гниду, выловит и засадит лет на двадцать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука
 
 
 
 
 
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