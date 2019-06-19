 Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тымчук держал фронт информационной войны, отметили в Администрации президента:

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны".

Верховная рада почтила память нардепа минутой молчания.

"Трагически погиб народный депутат Дмитрий Тымчук, фракция "Народного фронта", украинский патриот, координатор группы "Информационный сопротивление". От имени Верховной Рады выражаю соболезнования семье погибшего! Вечная память и вечная слава!", - написал спикер парламента в Твиттере..

Также соболезнования выразил министр инфраструктуры Владимир Омелян, предположив, что за смертью Тымчука стоят российские спецслужбы:

"Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим".

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал Тымчука большим патриотом Украины и другом:

"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память".

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что Тымчук помогал не только военным, но и Институту:

"Дмитрий Тимчук - один из тех, кто помогал Институту разворачивать деятельность. Благодаря его поддержке начались создание территориальных органов Украинского института национальной памяти. Спасибо и помни. RIP".

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.