 Зеленский, Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Тымчук держал фронт информационной войны, отметили в Администрации президента:
"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны".
Верховная рада почтила память нардепа минутой молчания.
"Трагически погиб народный депутат Дмитрий Тымчук, фракция "Народного фронта", украинский патриот, координатор группы "Информационный сопротивление". От имени Верховной Рады выражаю соболезнования семье погибшего! Вечная память и вечная слава!", - написал спикер парламента в Твиттере..
Также соболезнования выразил министр инфраструктуры Владимир Омелян, предположив, что за смертью Тымчука стоят российские спецслужбы:
"Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром. Отомстим".
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал Тымчука большим патриотом Украины и другом:
"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память".
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что Тымчук помогал не только военным, но и Институту:
"Дмитрий Тимчук - один из тех, кто помогал Институту разворачивать деятельность. Благодаря его поддержке начались создание территориальных органов Украинского института национальной памяти. Спасибо и помни. RIP".
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук.
Эта версия, конечно же, вранье.
Тымчук был сотрудником ГУР МО.
Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала.
Они ведь пересекали границу с правоохранителями.
"Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили ..."
Почему? Они занимаются этим где угодно.
Но так вот категорично утверждать, что именно они в данном убийстве виноваты, прошляпили, это как-то слишком.
Британские погранцы тоже кого-то грабили пока баширов с петровым пересекали границу?
Соболезнование семье и друзьям.
Олександр Бригинець
50 хв. ·
Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти?
Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий(((
Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!
В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію..
Час і слідство можливо щось покажуть!
Тимчук був справжнім патріотом і борцем за Незалежність України!
Слава Герою і Царство йому Небесне!
И "чистка оружия" просто сдвинулась бы во времени.
Жаль людину.Співчуття родині...
Комментируя заявление соратника Януковича, ветеран АТО, блогер Алексей Петров отметил, что теперь ситуация прояснилась еще лучше. Если так случится, что кто-нибудь из патриотов Украины исчезнет бесследно, то теперь все знают, кому нужно будет задавать вопросы. Много таких вопросов. Простых и от того очень неудобных.
джерело
Хммм... Овоч теж сподівався на силовиків.
Вижив. Але то таке... "пофартило бродяге"...
...
RIP
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too sad...
...
(прочитал - поржал опять...с "украинцев")
Патриотов и лучших сынов Украины начали убивать при ЭТОЙ власти.
При таком начальнике СВР с медалью ФСБ, первом заме главы СБУ с женой гражданкой Параши и Авакове который пытается себя продать новой паскудной власти, нет ни чего удивительно в том, что произошло.
7 мая ·
Относительно увеличения зарплат военным Представитель штаба Зеленского по военным вопросам И.Апаршин раскритиковал тот факт, что очередное увеличение денежного содержания военнослужащих произошло за счет увеличения доплат, а не «ядра» зарплаты. И добавил: «Необходимо и возможно выходить на уровень от 1000 евро по основным показателям денежного обеспечения (должность, воинское звание, выслуга лет), а не увеличивать доплаты за счет внутреннего перераспределения финансового ресурса Минобороны».
Святая правда! Так и должно быть по определению. Но есть один нюанс, о котором в штабе нового президента или почему-то забыли, или почему-то не знают.
Дело в том, что увеличение основных элементов денежного содержания военных (упомянутые Апаршиным должность-звание-выслуга) автоматически влечет за собой перерасчет пенсий всем военным пенсионерам. Т.е. на каждую копейку, затраченную на эти повышения для ВСУ, придется пара гривен повышения военных пенсий. В итоге - многие десятки миллиардов гривен для бюджета.
Теперь и ты стал ньюансом. Земля бетоном.
Не удержалась, увы
От така вона новая зе епоха..