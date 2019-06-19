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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22224) Труба (97) ГБР (363)

 Бывшие сотрудники ГБР Луцик и Тура подали в суд на Трубу и хотят восстановиться на должностях

Окружной административный районный суд Киева открыл производство по искам бывших сотрудников Государственного бюро расследований Дениса Луцика и Александра Тура, которые оспаривают свое увольнение.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Луцик и Тур просят суд признать действия директора ГБР Романа Трубы относильно их увольнения противоправными. Также они просят отменить приказы об увольнении и восстановить их в должностях.

Суд будет рассматривать дела по правилам упрощенного искового производства без извещения сторон и проведения судебного заседания.

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Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ" невыполнение этого же решения Окружного административного суда г. Киева послужило причиной того, что ГПУ открыло уголовное производство против Романа Трубы.

29 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех сотрудников. Среди них - руководитель 2-го управления организации досудебных расследований Александр Тур и руководитель финансового управления Денис Луцик.

Сам Труба назвал увольнения руководителей управлений "обычной ротацией".

Источник: https://censor.net.ua/n3133076
 
 
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Вот парадокс....Людей увольняют с работы....а они по судам и ещё и восстанавливаются. Только госслужба и корыто...А в народном хозяйстве ка миллионы граждан Украины себя найти? Не? Привыкли к халяве и кошмариванию подследственных и терпил?
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Луцик, Тура и Труба... Ну и погоняла у них в ГБР.
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Если не регулярно следить за политическими новостями - то можно спутать ГБР с ДНР или ЛНР, и тогда новость будет очень органично вьіглядеть.
"Луцик и Тура катят предъяву на Трубу шо он типа все рамсы перепутал "
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Это то самое верховенство права от Петра Алексеевича
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - ХМ....

Вот порошенко уже месяц как не при делах, а вы все еще считаете его президентом.. - постоянно предъявляете ему что то Бывшие сотрудники ГБР Луцик и Тура подали в суд на Трубу и хотят восстановиться на должностях - Цензор.НЕТ 7136
Клоун стал президентом...?
У вас это тоже не укладывается в голове, да?
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Корито жирне,нічого робити не потрібно, зарплата супер! Зрозуміло що без суду ніяк....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывшие сотрудники ГБР Луцик и Тура подали в суд на Трубу и хотят восстановиться на должностях
 
 
 
 
 
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