EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика
  1124  8
Все про:Газпром (2884) Кабмин (11006) Нафтогаз (2692) Насалик (173) Транзит газа (64)

 Насалик: не видел, чтобы Кабмин предоставлял "Нафтогазу" директивы для "свопа" газа из России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что для подписания с "Газпромом" контракта о транспортировке газа на условиях "своп" "Нафтогаз" должен получить соответствующие директивы от правительства.

Об этом Насалик рассказал журналистам после заседания Кабинета министров, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Любые контракты, если идут на международном уровне, должны на уровне Кабинета министров Украины получить директивы к переговорному процессу. Я не видел, чтобы на Кабинете министров Украины НАК "Нафтогаз Украины" давали соответствующие директивы", - отметил он.

Министр добавил, что "Нафтогаз уже стал токсичным в переговорах практически со всеми".

"Хочу подчеркнуть, что НАК Нафтогаз Украины требует европейские правила транспортировки российского газа, и в то же время не имеет выделенного оператора для того, чтобы это произошло", - отметил Насалик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны, - Зеленский

Накануне "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вариант, альтернативный транспортировке газа. ""Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Также на Цензор.НЕТ: Европе стоит готовиться к газовому кризису, поскольку Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3133070
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ще три місяці пошукають крайнього та й розбіжаться по офшорах.
 показать весь комментарий
 
 
Достроют катсапы северный поток два, тогда будет позна. Знач щас нада контракт заключать по транзиту лет на 10)))
 показать весь комментарий
 
Гранена думка кацапської стратегії - "давай січас памоіму, ато патом хужи будіт"
 показать весь комментарий
 
 
Ага...зрение пропало у упыря Ахметова......Куда тикать будет?
 показать весь комментарий
 
 
НАУ "Нафтогаз" - інструмент для заробляння ну дуже великих грошей для кожної наступної влади. Тому зойки про його реформування лунають з вуст різних партій рівно до того моменту, поки ці партії не дорвуться до влади. Ніяка влада не відмовиться від такого продуктивного інструменту.
 показать весь комментарий
 
Ви би бачили,як Меркель трясло на зустрічі з ЗЄ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНасалик: не видел, чтобы Кабмин предоставлял "Нафтогазу" директивы для "свопа" газа из России
 
 
 
 
 
 вверх