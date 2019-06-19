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 Политика Украины, За рубежом
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 Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, - прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17

Сегодня названы имена не всех, кому предъявят обвинение: расследование не заканчивается. Далее должен заработать уголовный суд Схипхола (Нидерланды).

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщил местный канал RTL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

Названы четыре имени:

- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков");
- Сергей Дубинский;
- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф";
- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17. СПИСОК

На них будет выдан международный ордер на арест, и они будут объявлены в международный розыск.

Им предъявят обвинения в убийстве. Суд начнется 20 марта 2020 года.

Между тем Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Олену Зеркаль сообщила, что "количество причастных (к крушению рейса МН17) может быть больше".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133069
 
   
 Топ комментарии
 
Пуйло пятый - позывной "моль"
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Поздравляем счастливчиков из списка!
КГБ-ФСБ уже бадяжит в лаборатории новые порции шпили вилли)))
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Мрії, вологі твої мрії, андруша смицький. А тепер - в спам..
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жопа грикину.. точнее полоний. или "новичок"
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Сердечный приступ...
Это любимая болячка лампасников воевавшим на Бамбазе...
Список ооочень длинный уже...
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+ кремация трупа....
И их там точно не было...
А если и были то...спросите с них!))
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ооо как!! из отчёта выходит, что в рашке можно взять свободно любой БУК, сгонять в соседнюю страну и выпустить там ракетульку по пассажирскому литачку!
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а ну,бред,не может такого быть..
Карлос тут при делах,полюбасу..
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Поздравляем счастливчиков из списка!
КГБ-ФСБ уже бадяжит в лаборатории новые порции шпили вилли)))
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Пару дней назад был)))
На Рой.тв с ним интерьвю...
Люблю иногда посмотреть...
Сколько анальной боли там)))
Оно и сам понимал что к этому все идет..и Пу х..и обкладывал на прямую
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Дуже сумнівно щоб Малайзія повірила у ці "казочки".
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Мрії, вологі твої мрії, андруша смицький. А тепер - в спам..
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мне вот просто интересно,зачем тебе,лапотному курносому кацапу писать на украинском языке ?
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А где *****? Ведь знает каждый гражданин, кто террорист №1!!!
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Нужны документы, или свидетельские показания. Свидетели долго не проживут, а доки засекретят в кремлевском архиве лет на сто.
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Шістки.. Терористична атака на цивільний авіалайнер не могла б відбутися без відома і розпорядження шойгу з ******..
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Стрелков)))БЕГИ!!!)))
все бросай...одевай парик и юпку и...беги)))
Мыхалыч уже выслал демонов по твою душу...
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Пускай побегает. Умрет уставшим. От переутомления. Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко, - прокуратура Нідерландів назвала імена підозрюваних у причетності до катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 9003
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пуйло и шойгу тут как всегда не причём ... виноваты ихтамнеты ..
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Очень жаль Тимчука. Светлая ему память.
Никогда не поверю, что это НЕ УБИЙСТВО.
Всё это не случайно и очень связано с новой властью и отмашкой её на возвращение в страну сепаров.
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Светлая памьять...
Земля пухом

ЗЕ реформы почались...
Патриоты покупайте поп корн...
Дали буде
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Анонсированная портновым зачистка?
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По ходу да...
В самоубийство и тем более в неправильное обращение с ОО не верю...
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"На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини. Він не підтвердив версію Антона Геращенка, що це сталося під час чистки нагородної зброї."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48689737?xtor=AL-%5B73%5D-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5
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От просто з язика зняли.
RIP.
Якщо ж це початок терору і знищення свободи...
То це стане смертельним вироком для нової влади.
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цензор тут трохи перекрутив: замість "не ранее весны 2020 года" пишуть що якраз у березні 2020 і буде суд:

"Процес проти чотирьох звинувачених відбудеться 9 березня 2020 року"
bild.de
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т.е. эти *повстанцы* действовали по собственной инициативе, а БУК откопали в шахтах Донбасса? Или все же список нужно продолжить, а не пытаться * витиевато * обойти самого главного террориста мира....(После подобного инцидента с ссср были введены более масштабные санкции, которые и доконали великий и могучий....)
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"24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска."

А из этих что - никому никаких обвинений пока? Все не решаются штатных военных ВС РФ обвинять?
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путина нет, ответственности России нет. Кроме того, все выглядит так, что если бы сбили наш транспортник - то всем было бы настолько похеру, что не факт что глубокую озабоченность бы объявили.
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А Дубинский - не родственник ли журнашлюхи с г+г?
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Сайт "Вся украина" подає 1687 українців(?) з таким прізвищем.
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Сталин тоже имел шикарный шанс взорвать их всех нафиг, а потом сказать: это не мы.
Правда опять прошляпил, не зная того что можно разнести Европу и тупо отморозиться. Решайте там мол, это повстанцы Италии сделали, ану докажи что это не они склепали бомбу в катакомбах
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Зашёл на ФБ Мураева на днях.. пишет, что не ясно кто сбил боинг.
Ну какая же он мразь. Знает, что врет. Все он прекрасно понимает. Но покрывает агрессора!
И в комментариях у него непроходимые тупицы обвиняют ВСУ в сбитие Боинга...
Надеюсь в парламенте этих тварей не увидим.
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Не увидим разве что Чингиз-Хана, а этих - запросто.
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Человек с мутной биографией, друг авакова, Геращенко и Гордона неожиданно застрелился тремя выстрелами в голову
Слава СБУ!
Некоторые так обделались, что закрыли комментарии!
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т.е. паРаше все как всегда сошло с рук. да здравствует труба!
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Если точно известно что техника 53-й бригады, почему среди подозреваемых нет ее командиров? Почему вообще нет действующих военных рф в списке, только отставники...
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Цікаво, европиськи назвуть замовників і кураторів, чи викрутяться лише дрібними бандюками?
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беги Гиркин Беги и сдавайся жив останешься
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, - прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17
 
 
 
 
 
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