 Рассматриваются три версии гибели Тымчука, в том числе убийство, - пресс-секретарь МВД Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Как сообщалось ранее, Тымчука нашли в его доме. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве найден мертвым нардеп от НФ Дмитрий Тымчук

Коллега Тымчука по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, он был найден у себя дома со смертельным огнестрельным ранением в голову.

"Когда приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер", - добавил Геращенко.