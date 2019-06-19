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 Рассматриваются три версии гибели Тымчука, в том числе убийство, - пресс-секретарь МВД Шевченко

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Как сообщалось ранее, Тымчука нашли в его доме. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

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Коллега Тымчука по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, он был найден у себя дома со смертельным огнестрельным ранением в голову. 

"Когда приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер", - добавил Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133068
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРассматриваются три версии гибели Тымчука, в том числе убийство, - пресс-секретарь МВД Шевченко
 
 
 
 
 
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