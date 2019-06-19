 Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации", - сказал Терентьев.
Глава Антимонопольного комитета отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки.
Он напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели - по EUR 4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.
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14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". На базе своих медиаактивов он собирается создать новый медиахолдинг под названием "Новости".
Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.
Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
зик - хочу смотрю, хочу - нет!
а вот с электричеством - как раб... лампы )))) (
ильича)))))
Невже в СБУ нічого на нього немає ???!!!!!!
Так що всі питання переадресовуються до Зелі.
Вопросы ?