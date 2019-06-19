 Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации", - сказал Терентьев.

Глава Антимонопольного комитета отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки.

Он напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели - по EUR 4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинских телеканала, - Бутусов

14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". На базе своих медиаактивов он собирается создать новый медиахолдинг под названием "Новости".

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.