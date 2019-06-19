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 Общество
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Все про:Медведчук (877) Антимонопольный комитет (308) Козак (24) Терентьев (40)

 Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет проверку в связи с информацией о покупке народным депутатом Украины, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок") телеканала ZIK и создании медиахолдинга "Новости".

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации", - сказал Терентьев.

Глава Антимонопольного комитета отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки.

Он напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели - по EUR 4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинских телеканала, - Бутусов

14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". На базе своих медиаактивов он собирается создать новый медиахолдинг под названием "Новости".

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3133067
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво куди АМКУ раніше дивився. Невже не було інших бажаючих придбати цей канал, крім мертвечука?
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І скільки років будуть перевіряти? Все керівництво АМКУ буде вже на зоні строк мотати, а вони ще будуть перевіряти.
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При Порошенко такого не было!!!
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Через год так через год...... в СИЗО...подождём, сначала подельники на сделку со следствием и скостить срок.... Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 5003
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І скільки років будуть перевіряти? Все керівництво АМКУ буде вже на зоні строк мотати, а вони ще будуть перевіряти.
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112 УА, НьюсВан, Тонис-Прямой-Кривой............ну и история Интер......................
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а можно еще проверить и законность покупок облэнерго????
зик - хочу смотрю, хочу - нет!
а вот с электричеством - как раб... лампы )))) (ильича)))))
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Вы верите что импотентный Анти монопольный что то решит
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Цікаво куди АМКУ раніше дивився. Невже не було інших бажаючих придбати цей канал, крім мертвечука?
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Гибридная война...Путлер денег на Пропаганду не жалеет.
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Та нічого вони не зроблять, час закривати Медведчука.
Невже в СБУ нічого на нього немає ???!!!!!!
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Порошенко вже не при владі.
Так що всі питання переадресовуються до Зелі.
Вопросы ?
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Да ты шо... Вот так просто? Грабили мародёрствовали и всё? Уехали в Марбеллу?
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Сколько стволов за 5 лет напораздавали...у однлгл антиНародного аж 7....у кулявлоба даже пистолет-пулемёт Томпсона...у жены МинСтэця Яны Конотоп журналистки аж ДВА и все с грамотой За героизм при защите Украины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полторак своему однокласснику учителю физкультуры в школе так же ВЫДАЛ...За Героизм??? Ну и отдельно ПАШИНСКИЙ!!!!!!
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