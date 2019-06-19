 Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович

Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Это нарушение закона о декоммунизации. Если городской голова подпишет это решение, мы будем обращаться в прокуратуру с требованием привлечь его к ответственности. Коллективной ответственности быть не может. То есть привлечь отдельно каждого депутата, проголосовавшего за это решение, нельзя. Но если мэр поставит свою подпись под этим решением – наступает его персональная ответственность, в том числе уголовная", – подчеркнул Вятрович.
19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
Чи може БЕС?...
Країна має знати своїх героїв.
(непереводимая игра слов)
И кто же за них платил в таком разе ?
Это должен решить суд
Привлечение к уголовной ответственности не наступает автоматически
Хоть 500 постов в фейсбучике настрочи
да хоть пулеметически не наступает, ведь понятно что там все взаимосвязаны.
что Петко с новинскими, что новый с другими.
огребает народ. ну и традиционно - будет огребать и дальше.
И мне не жаль. Хотя в 21-ом веке, уже не поймут вопли(и возможно - дела) - Чилобека, или как там тот пиночетлан из Чили делал то?
Загнали таки в яму третьего мира.
Прошу понять и простить
Ну очччень смешно.....
Под нормальным флагом(с вашей стороны) это как издевательство выглядит....
Почему вы их ставите, вопрос не ко мне
Так что упрёк свой адресуйте себе
Ил только выдавать мызамирские посты горазд?
Можно же было "владнати"? И да, мне понятно - вам надо срачи, а теперь и реальней - чтобы "патриотов" погнали и назначили бакановых.
Поэтому и живем так - каждая собака оставляет нерешенные проблемы.
И ведь знали что поляки и прочее, начнут наезжать с новой наглостью.
восстановления объективной и справедливой истории украинского народа;
пропаганды древности украинской нации и её языка, изучения творческого наследия украинской нации в сфере политики, культуры, просвещения, науки и техники, военного искусства;
изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам;
общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности и преодоления остатков тоталитаризма в сознании граждан;
активизации работы по формированию патриотизма граждан Украины, прежде всего тех, кто работает в государственных учреждениях.
Кроме указанных выше, в задачи УИНП входит «участие в реализации государственной политики по признанию на международном уровне голодоморов на Украине актами геноцида». Также УИНП «определяет направления и методы восстановления исторической правды и справедливости в изучении истории Украины», «готовит предложения по обеспечению окончательной ликвидации символов бывшего СССР» и т. дШ
И даже дело не в том насколько это противоречит европейской державе, хотя противоречит
Но где эффективность от работы?
в Харькове ваты море. Идея переименовать в проспект Жукова там не только у Кернеса, ее ж из местных тоже поддерживают.
Работа по признанию Голодомора где? Еле 50 тыс подписей под петицией в немецкий Бундестаг набрали. И то благодаря перепостам в Фб и даже Климкин просил
эта
Возня
возле нагрудной скульптуры
маршала
жукова
отвлечение Граждан Украины от насущных проблем .
А что, прокуратура сама не может возбудится при очевидном нарушении закона?
Кто голосовал за: "Видродження", "Наш край" и часть БПП (6 депутатов).
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
а для хйла и подхйловников Гепа сейчас лёгкая мишень - тупо, сидящий кабан.. - это джек-пот для кацапских спецслужб, на Мокше и за меньшее умирали, а тут такая возможность - натурально подставить "бендеровцев", организовать гражданское противостояние, создать панику, мобилизировать на выборы украинофобов......................... нахиба оно тебе надо, Геша.. ещё раз?
Законы в Украине же не работаю для таких наперсточников как кернес, добкин..и остального сброда у власти. Потому они такие смелые что им за это не будет.
в Украине правовой беспредел в стране. Все решают барыжные договорняки и бабло.