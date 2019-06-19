EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1707  60
Все про:Кернес (1137) переименования (515) Вятрович (203) декоммунизация (437)

 Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович

Городской голова Харькова Геннадий Кернес будет нести персональную уголовную ответственность, если подпишет решение Горсовета вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова.

Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Это нарушение закона о декоммунизации. Если городской голова подпишет это решение, мы будем обращаться в прокуратуру с требованием привлечь его к ответственности. Коллективной ответственности быть не может. То есть привлечь отдельно каждого депутата, проголосовавшего за это решение, нельзя. Но если мэр поставит свою подпись под этим решением – наступает его персональная ответственность, в том числе уголовная", – подчеркнул Вятрович.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3133065
 
   
 Топ комментарии
 
Кернес новый друг зеленского. Так что ничего ему не будет, ведь эпоха бедности закончилась!!!
 показать весь комментарий
 
Плювати хотів Кернес на закони і на уявну кримінальну відповідальність. Єдиний вихід - причепити його коляску до гоночного автомобіля і запустити Кернеса в автопробіг.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кернес новый друг зеленского. Так что ничего ему не будет, ведь эпоха бедности закончилась!!!
 показать весь комментарий
 
 
Плювати хотів Кернес на закони і на уявну кримінальну відповідальність. Єдиний вихід - причепити його коляску до гоночного автомобіля і запустити Кернеса в автопробіг.
 показать весь комментарий
 
 
Он бессмертный. В него стреляли, а ему пофиг))) Думаете он там какогото беларуса Вятровича испугалси Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6348
 показать весь комментарий
 
 
смердючого харківського тхора вже давно на тому світі з ліхтарями шукають) що йому закон?
 показать весь комментарий
 
 
нема вже ніякого БЕБЕПЕПЕ є партія Европейська Солідарність!!!
 показать весь комментарий
 
 
Значит то не БПП, а ПЕС ?!
Чи може БЕС?...
 показать весь комментарий
 
А хто голосував проти в харківському "горсовєті"?
Країна має знати своїх героїв.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего ему не будет У него выборная должность Поторохтят и заткнутся
 показать весь комментарий
 
 
Выборным должностям законы не писаны и можно творить любой беспредел?
 показать весь комментарий
 
 
а гепатит аж пожелтел от страха...
(непереводимая игра слов)
 показать весь комментарий
 
 
Вятрович, ща тебя Кернеса на ноль умножит Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2148
 показать весь комментарий
 
 
Просто интересно... А где ота вся шелупень, шо ходит с факелами, с портретами Бандеры, рвёт на себе вышиванки от любви к Украине? Уже стикаются к дому кернеса, ставят редуты? Или без предоплаты нету дела?
 показать весь комментарий
 
 
На диванных патриотов, которым все всё должны!
 показать весь комментарий
 
 
Ну пусть я диванный... А где не диванные?
 показать весь комментарий
 
Странно, правда ? Как только избрание Зеленского состоялось ( а ведь он даже украинского языка не знает), то все шествия как ветром сдуло.
И кто же за них платил в таком разе ? Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6340
 показать весь комментарий
 
 
а как удмурдъ может знать кто знает украинский язык, а кто не не знает? Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 406
 показать весь комментарий
 
Значит будет лежать если ему сидеть надоело
 показать весь комментарий
 
уголовная ответственность не наступает автоматически
Это должен решить суд
 показать весь комментарий
 
Привлечение я имею в виду
Привлечение к уголовной ответственности не наступает автоматически
Хоть 500 постов в фейсбучике настрочи
 показать весь комментарий
 
а че тут базарить, если у нас Мосейчука отпустили?
да хоть пулеметически не наступает, ведь понятно что там все взаимосвязаны.
что Петко с новинскими, что новый с другими.
огребает народ. ну и традиционно - будет огребать и дальше.
И мне не жаль. Хотя в 21-ом веке, уже не поймут вопли(и возможно - дела) - Чилобека, или как там тот пиночетлан из Чили делал то?
Загнали таки в яму третьего мира.
 показать весь комментарий
 
Боря я не продираюсь через вашу манеру формулировать
Прошу понять и простить
 показать весь комментарий
 
Да все неплохо, пока у меня есть возможность удивляться с моей страны, а у вас - смеяться..... Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1836
Ну очччень смешно..... Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 4639
Под нормальным флагом(с вашей стороны) это как издевательство выглядит.... Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 6293
 показать весь комментарий
 
На вижу ничего смешного в данной ситуации и поэтому смайлики и не ставила
Почему вы их ставите, вопрос не ко мне
Так что упрёк свой адресуйте себе
 показать весь комментарий
 
Да ему побоку. Где ты был раньше то?
Ил только выдавать мызамирские посты горазд?
Можно же было "владнати"? И да, мне понятно - вам надо срачи, а теперь и реальней - чтобы "патриотов" погнали и назначили бакановых.
Поэтому и живем так - каждая собака оставляет нерешенные проблемы.
И ведь знали что поляки и прочее, начнут наезжать с новой наглостью.
 показать весь комментарий
 
кернес підпише,я навіть не сумніваюсь,поки в нього є криша,а вона в нього є,чхати він хотів на закони.
 показать весь комментарий
 
Да ложил он болт на все законы нет права и законы в этой стране для всех не работают отсюда такой наглый наезд проросийских сил со всех щелей
 показать весь комментарий
 
 
Да на нем "сроков" как на бродячей дворняге блох. А толку. Он из когорты , так называемых "неприкасаемых" ( и для этого ,даже депутатский мандат как оказывается не нужен)
 показать весь комментарий
 
"наступит его персональная уголовная ответственность" = А Рюкзаков придет Кернеса арестовывать?
 показать весь комментарий
 
Это должны решать жители Харькова, как у них будет называться улица. И никак не житель Львова. Ровно как и наоборот. Только случаев, когда жители востока, даже просто советы давали по названиям улиц в западной части Украины я не помню.
 показать весь комментарий
 
Жители Харькова не могут решать эту проблему, потому что не знают ничего о преступлениях этого "маршала" против советских солдат и офицеров.
 показать весь комментарий
 
 
То есть, ты хочешь сказать, что если где-нибудь в Украине появится улица А.Гитлера никто особо возражать в Украине, в частности в Харькове, не будет?
 показать весь комментарий
 
 
хорошо бы, если бы жители Харькова при этом иногда читали законы Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Є закон про декомунізацію і його потрібно виконувати.
 показать весь комментарий
 
 
Вятрович, вместо пустых угроз, издал бы ты от имени своего института подробную документальную перепись всех преступлений этого "маршала". Потому как на нём крови не меньше чем на Йоське Рябом, начиная с внесудебных расстрелов солдат и офицеров РККА.
 показать весь комментарий
 
 
А чё скромничать? Голосовали б сразу за проспект Кернеса-Гепы !?
 показать весь комментарий
 
 
Но ! Одна заслуга у Жукова есть, бесспорно: он встал на сторону Хрущёва, и организовал арест Берии.
 показать весь комментарий
 
В соответствии с положением УИНП он разрабатывает и подаёт предложения о формировании государственной политики относительно:

восстановления объективной и справедливой истории украинского народа;
пропаганды древности украинской нации и её языка, изучения творческого наследия украинской нации в сфере политики, культуры, просвещения, науки и техники, военного искусства;
изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам;
общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности и преодоления остатков тоталитаризма в сознании граждан;
активизации работы по формированию патриотизма граждан Украины, прежде всего тех, кто работает в государственных учреждениях.
Кроме указанных выше, в задачи УИНП входит «участие в реализации государственной политики по признанию на международном уровне голодоморов на Украине актами геноцида». Также УИНП «определяет направления и методы восстановления исторической правды и справедливости в изучении истории Украины», «готовит предложения по обеспечению окончательной ликвидации символов бывшего СССР» и т. дШ
 показать весь комментарий
 
Столько органов пропаганды в Украине насоздавали это просто звездец
И даже дело не в том насколько это противоречит европейской державе, хотя противоречит
Но где эффективность от работы?

в Харькове ваты море. Идея переименовать в проспект Жукова там не только у Кернеса, ее ж из местных тоже поддерживают.

Работа по признанию Голодомора где? Еле 50 тыс подписей под петицией в немецкий Бундестаг набрали. И то благодаря перепостам в Фб и даже Климкин просил
 показать весь комментарий
 
ВСЯ

эта

Возня

возле нагрудной скульптуры

маршала

жукова
отвлечение Граждан Украины от насущных проблем .
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что декоммунизация одному Владимиру Вятровичу нужна.
А что, прокуратура сама не может возбудится при очевидном нарушении закона?
 показать весь комментарий
 
 
Кто голосовал против: все 12 депутатов от "Самопомочи", только один депутат от БПП.
Кто голосовал за: "Видродження", "Наш край" и часть БПП (6 депутатов).
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
 показать весь комментарий
 
Не наступит в любом случае. Потому что фамилии Жукова нет в каком-то утвержденном черном списке закона о декоммунизации. Жуков и Григоренко, на имя которого переименовали сначала, - оба советские военачальники. Скажут, если называть Григоренко можно, значит и Жукова можно. Если будет подан иск в суд, и суд признает, что Жуков таки попадает под декоммунизацию, решение горсовета отменят. Но даже тогда ответственность не наступит, потому что на момент принятия решения о переименовании Жуков не был четко обозначен как запрещенный.
 показать весь комментарий
 
Містечкова шобла, яка за фактом захопила владу в країні, вже відкрито заявляє про свої симпатії до кремлівської кліки, диктує українцям, кого визнавати героєм, а кого ворогом. Гонта, прокинься.
 показать весь комментарий
 
хороший пример от "влады" как можно плевать на законы.. многие возьмут на заметку
а для хйла и подхйловников Гепа сейчас лёгкая мишень - тупо, сидящий кабан.. - это джек-пот для кацапских спецслужб, на Мокше и за меньшее умирали, а тут такая возможность - натурально подставить "бендеровцев", организовать гражданское противостояние, создать панику, мобилизировать на выборы украинофобов......................... нахиба оно тебе надо, Геша.. ещё раз?
 показать весь комментарий
 
марионетка кремля и сепар Кернес срал на законы, и вертел на х... он беспредельщик, жулье коррумпированое, он правит по понятиям, а не закону, и вот результат!
Законы в Украине же не работаю для таких наперсточников как кернес, добкин..и остального сброда у власти. Потому они такие смелые что им за это не будет.
в Украине правовой беспредел в стране. Все решают барыжные договорняки и бабло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович
 
 
 
 
 
 вверх