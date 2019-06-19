 Зеленский заявил о новой программе сотрудничества с МВФ: "Дефолта не будет"

Об этом глава государства сказал в Германии во время встречи с представителями крупного и среднего бизнеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - заявил Зеленский.
Согласно сообщению АП, во время встречи участники также обсудили инвестиционный климат Украины и снижение давления правоохранительных органов на бизнес.
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Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".
По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам.
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Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.
а в реальності цілувати прийшлось
Моя критика викликана недовірою до проукраїнського курсу ЗЕ.
Якщо він працюватиме на державу, як на самостіне, національне утворення, то отримає мою підтримку. Але жартувати над ним все ж таки буду.
петя ж МВФ туда не посылал?
Раніш цілі в програми були куди серйозніші: підняття економіки в умовах війни
ну дефолта нє будєт - і на тому спасибі
як то кажуть: кому і клован президент
Про МВФ - вы что хотите, чтобы меня грохнули?
оля, старайся
ві, прігоженські, так петляєте по болотах і тундрі, шо я вже задовбався відстежувати ваші локації
буду звати вас по першій - олями
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
"Зеленский заверил, что Меркель была с ним в безопасности, когда ей стало плохоКанцлер Германии почувствовала себя плохо и сильно задрожала во время их встречи в Берлине"