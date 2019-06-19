 Зеленский заявил о новой программе сотрудничества с МВФ: "Дефолта не будет"

Об этом глава государства сказал в Германии во время встречи с представителями крупного и среднего бизнеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - заявил Зеленский.

Согласно сообщению АП, во время встречи участники также обсудили инвестиционный климат Украины и снижение давления правоохранительных органов на бизнес.

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Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам.

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Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.