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Все про:дефолт (366) Зеленский (1819) МВФ (2688)

 Зеленский заявил о новой программе сотрудничества с МВФ: "Дефолта не будет"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает переговоры с Международным Валютным Фондом о новой программе.

Об этом глава государства сказал в Германии во время встречи с представителями крупного и среднего бизнеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - заявил Зеленский.

Согласно сообщению АП, во время встречи участники также обсудили инвестиционный климат Украины и снижение давления правоохранительных органов на бизнес.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019

Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам.

Также на Цензор.НЕТ: Слухи о дефолте - продуманные акции, не имеющие общего с моей официальной позицией, - Зеленский

Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.

Источник: https://censor.net.ua/n3133062
 
 
 Топ комментарии
 
про дефолт ваш папень Беня заявив.
Тримайте його там в шорах, бо ж з вас і почне Зеленский заявил о новой программе сотрудничества с МВФ: "Дефолта не будет" - Цензор.НЕТ 4709
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А в фильме ж Голобородька МВФ в жопу посылал.
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Та ладно.. ))
Моя критика викликана недовірою до проукраїнського курсу ЗЕ.
Якщо він працюватиме на державу, як на самостіне, національне утворення, то отримає мою підтримку. Але жартувати над ним все ж таки буду. Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 7101
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Так ты ж за него не голосовал.
петя ж МВФ туда не посылал? Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 5883
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скорее разумкова - это его наперстки
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Да ты на полном серьёзе, Вован ? И даже приставленной Беней охраны не боишься ?
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Шо, обломался, абориген? Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 5825
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Если это правда, то это означает что МВФ получит что-то взамен. Например, переход страны под внешнее управление со стороны МВФ и ЕС. Что, в целом, неплохо.
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Спасибі Ігорь Валєрічу за назву програми співпраці з МВФ: "Дефолта нє будєт"!
Раніш цілі в програми були куди серйозніші: підняття економіки в умовах війни
ну дефолта нє будєт - і на тому спасибі
як то кажуть: кому і клован президент
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Даааа это не кинофильма где можно мвф нахер посылать
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Про велосипед - вы что хотите, чтобы меня грохнули?
Про МВФ - вы что хотите, чтобы меня грохнули? Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 9484
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Лучше пускай Зеленский озвучит условие МВФ по тарифам, есть ли там упоминание за повышение, или Петя все эти годы украинцам лапшу вешал.
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тобі, оля
ві, прігоженські, так петляєте по болотах і тундрі, шо я вже задовбався відстежувати ваші локації
буду звати вас по першій - олями
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умов і програми МВФ НІХТО НЕ БАЧИВ і сам МВФ мовчить зате голоЗЕбродько вже пердить про дефолт...................
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як не дивно є, і вподальшому ще більш ймовірне підвищення. але лахам будемо вішати ротердами та пєцю баригу
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Советую Зебилам снова пересмотреть "Слугу народа Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 8414
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
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Требую чтоб всю рыгосою ныградили пЕстолетом и одним патроном!!!!!!!!!!!!!!
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пєтє дать парабеллум Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 4023 хай почистить його трохи
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ХА, так выходит МВФ это все таки отлично или даже лучше чем замечательно?!
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На что так надеялись офшорные песы провалилось. МВФ поддержит Зелю. Ну а Зеля спокойно без суеты займется офшорниками.
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Хух... Ну слава Богу... спасітЄль... А, что бы он делал как в 2014-м при остатке на казначейских счетах 100 тыШ грн. на всю страну оставленные как в насмешку, типа на чай бЄглым рыговским хряком петуховичем и его шоблой?
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Ну шо, зебилы, поняли чего вы стоите без МВФ на земле этой грешной? Ничего. Мне не верите? Спросите скомороха, или перечитайте заявление в части того, что МВФ нужен.
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Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 333
"Зеленский заверил, что Меркель была с ним в безопасности, когда ей стало плохоКанцлер Германии почувствовала себя плохо и сильно задрожала во время их встречи в Берлине" Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 6642
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нє ну реально без кредиту мвф наступить масштабне пакращенняю гроші тре під новий рік.то лише у фільмі голобородько такий смєлий, в реальності то сцикло
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ну когда же, наконец-то, мы увидим настоящего Голобородька ???!!! Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 4136
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗеленский заявил о новой программе сотрудничества с МВФ: "Дефолта не будет"
 
 
 
 
 
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