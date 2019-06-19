EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Общество
  4280  30
Материалы по теме:
Все про:катастрофа (392) самолет (2228) Антитеррористическая операция (15797) Рувин (12)

 Смущает то, что в тот вечер вышли именно три группы ПВО террористов, - директор КНИИСЭ Рувин о крушении ИЛ-76 под Луганском

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском, допускает, что террористы могли знать о трех украинских транспортниках, направлявшихся в луганский аэропорт.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя тот факт, что третий самолет развернулся и поэтому не попал в зону поражения, Рувин сказал: "Меня смущает то, что вечером вышли три группы противовоздушной обороны противника, и как раз в аэропорт в эту ночь направлялись три самолета…".

Он также согласился с предположением, что противник намеренно отправил три группы стрелков, имея информацию, что в аэропорт ночью прилетят три транспортных самолета.

Читайте также: Меры по преодолению противовоздушной обороны противника не проводились, - директор КНИИСЭ Рувин о крушении Ил-76 под Луганском

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Источник: https://censor.net.ua/n3133060
 
 
 Топ комментарии
 
В штабах було повно агентури крембля.
 показать весь комментарий
 
где было?
там всё и осталось
они все спят и видят себя с кокардой из петуха
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это может удивлять, учитывая количество ваты в офицерском корпусе и отсутствие нормальной засекреченной связи?...
 показать весь комментарий
 
 
а не смущает, что давно известно имя сепаратистки - авиадиспетчера из Луганска, сливавшей инфу боевикам?

не смущает, что сбили не 3, а ОДИН самолет?

почем не поискать зраду не в ВСУ, а в РФ и у сепаратистов?
 показать весь комментарий
 
 
А как это отменяет наличие агентуры паРашки в ВСУ и отсутствие современных средств связи в то время?... Бентежить те, що того вечора вийшли саме три групи ППО терористів, - директор КНДІСЕ Рувін про катастрофу ІЛ-76 під Луганськом - Цензор.НЕТ 24
 показать весь комментарий
 
 
сядем и поплачем? давай начинай.

только кроме жирного - капсик еще включи, чтобы лайков больше собрать, капитан очевидность.
 показать весь комментарий
 
Их это до настоящего времени
только смущает
 показать весь комментарий
 
 
он только судебный эксперт, и так много сказал
 показать весь комментарий
 
где было?
там всё и осталось
они все спят и видят себя с кокардой из петуха
 показать весь комментарий
 
 
допускает, что террористы могли знать Источник: https://censor.net.ua/n3133060\\\\\\\\\

Ну кто бы мог подумать то.....
Писали что Муженко отдавал команды ВСУ с простоо телефона... Российских операторов.
Ну вот как так получилось, что террористы что-то "могли знать" то?
Мне тоже непонятно. Может на картах "ворожили"? дблблдЪ()
 показать весь комментарий
 
 
Вся наша власть и спецслужбы насквозь прогнили росийскими агентами. А все потому что у нас предателей не наказывают. Даже до сих пор прямо из Киева наши депутаты ездят в Мацкву на совещания к врагу, как и из Мацквы ездят к Парашенку на Банковую ночами.
 показать весь комментарий
 
 
Недавно Медведчук летал в Москву....уже посадили?...
 показать весь комментарий
 
 
нету уже Порошенко на Банковой..., чай забыл, родимый?
 показать весь комментарий
 
 
Та вже до Зєлєнскава із мацкви єздют.Начямі.Бігус би вислідив,так кущі,під якими стежив,вирубали.
 показать весь комментарий
 
да там все между собой переплетены родством работой учебой мутными делами))сраный совок оставил следы не на одно поколение!!!!
 показать весь комментарий
 
 
авиадиспетчер была сепершей как быстро выяснилось. Только почему зраду продолжают искать в ВСУ - непонятно.

хотя понятно конечно. Кто как не пригожинские агенты твердят пятый год - враг не в кремле!
 показать весь комментарий
 
Допустим узнать вылет транспортников не так уж и сложно учитывая количество вражеских агентов у всех наших органах. Другое дело зачем посылать в окружение такие большие группы людей на гражданских незащищенных самолетах если можно было сделать доставку более мелкими группами.
 показать весь комментарий
 
больше самолетов - больше шансов их сбить.

за все время в захваченный аэропорт было сделано несколько десятков рейсов, а сбит только 1. Это - не поражение, а большая удача.
 показать весь комментарий
 
 
до этой катастрофы было два десятка посадок Ил-76 на луганский аэродром
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У сепаров была разведка, а муженки-порошенки настолько тупые что послали в захваченный аэропорт сразу три самолета.
 показать весь комментарий
 
Зебилов всегда хватало во всех инстанциях.
Один даже пытался перегнать истребитель в Ростов
 показать весь комментарий
 
Да все знают что на аэродроме был крот который сливал инфу Через пару дней после катастрофы об этом сбу докладывала А тут его блин смущает От же аналитики доморощенные
 показать весь комментарий
 
 
Да не может быть! В Луганске в то время в СБУ сидел крепкий профессионал. Его недавно Зе назначил главой Службы внешней разведки Украины.
Бентежить те, що того вечора вийшли саме три групи ППО терористів, - директор КНДІСЕ Рувін про катастрофу ІЛ-76 під Луганськом - Цензор.НЕТ 8260
 показать весь комментарий
 
А може Назаров їм пообіцяв - "Буду пхати доки не зіб'єте"
 показать весь комментарий
 
а СБУшников, коих направили в Донецк и Луганск, кто слил? СБУ в Киеве, больше не кому.
 показать весь комментарий
 
 
Ще до того як літак збили, вже в соціальних мережах повідомляли про те що навколо аеропорту помічені окупанти з протиповітряними ракетними засобами. А літак все одно послали в аеропорт, коли все це було вже відомо.
 показать весь комментарий
 
 
Сложно будет посадить Назарова конкретно по причине "знал, что могут сбить, но отправил", потому что любой самолет, вертолет, любая наземная группа в зоне боевых действий может быть атакована в любой момент. Он должен понести служебную ответственность, если не просчитал все и не обеспечил максимум защиты - понижение в должности, увольнение со службы. Но именно посадить его будет непросто, потому что тогда за любой приказ, после которого погибли и могут погибнуть бойцы, - потенциально подсудный.

А когда отправили моряков в Керченский пролив, разве не знали, что может произойти?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмущает то, что в тот вечер вышли именно три группы ПВО террористов, - директор КНИИСЭ Рувин о крушении ИЛ-76 под Луганском
 
 
 
 
 
 вверх