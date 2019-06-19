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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1819) опрос (1694)

 Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Почти половина опрошенных украинцев довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, половина опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В.Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Также сообщается, что 22% положительно оценивают работу главы Правительства В.Гройсмана, с другой стороны 65% - отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны - только 5%.

Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 01

Кроме того отмечается, что половина опрошенных ожидают от Президента В.Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе. 38% - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.

Ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах. С другой стороны несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживания отношений с Россией фиксируется среди жителей Юга и Востока.

Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции несколько выше ожидания на Западе и Юге, отмена неприкосновенности народных депутатов - в Центре, повышение качества медицины - на Юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепление украинской армии - на Западе.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3133059
 
   
 Топ комментарии
 
А что он сделал? Не считая прыжков по фонтану.
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Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5198 переигравший ботокс
А что он сделал? Не считая прыжков по фонтану
Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4099

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Отже для пiдтримки 50% населення України достатньо просто не красти. Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2246
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Достаточно не включать шарманку о неимоверной коррупции. Как синхронно заткнулись все эти бигусы, "схемы", "антикоррупционеры". Власть в руках держателей медиа, в их руках подъем или слив рейтинга. Включат пропаганду - вся страна узнает, как Квартал "платит" в Украине налоги, и не только.
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В этом же опросе группы Рейтинг, видно, что сейчас рейтинг партии Порошенко "ПЕС" падает пропорционально поднятию рейтинга партии Вакарчука "Голос".
И это очевидно, ибо Порошенко и Вакарчук играют на одном и том же электоральном поле.
У Порошенко нет своего электората.
В отличие от той же Тимошенко или рыгов, у которых есть свой железобетонный электорат.
И самое смешное в том, что шоколадные думали, что Вакарчук будет отбирать голоса у Зеленского, а в реальности выходит, что Вакарчук отбирает голоса у Порошенко.
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Это точно, Голос всего за неделю отобрал 3%, и теперь шансы на проход ПЕС минимальные.
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Не знаю кому как, но я балдею от конвульсий и визга соевых! Значит все идет в правильном направлении!
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Че, непонятно шо хочет понравиться всем?
И солдикам, и другим, и тем кто любит читать сказки, и даже тем кому побоку......
И ведь понравится. Правда с таким голосом, я себя ощущаю другим - которому не смешно, да и не было смешно.
Петя хотя бы скулила о санкциях, а тут гораздо веселее будет. Какая-то часть страны точно возможно попа.дет в Европу....... На правах хохлов.
Потом отвоюем обратно Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9767
Слава совку! Скоро кал.баса по 2.20-ть буитъ)
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Опрос в квартале под шаурму проводили?
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Спасиба Пороху - есть с чем сравнивать. Порох сразу после избрания пооткрывал счета в панамском офшоре.
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ЗЕ их и не закрывал. И в декларации соврал сразу сходу.
Просто вам можно смело сцать в глаза так же, как и кацапам, если это делать красиво из телевизора.
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так с него же требовали избавиться от бизнеса, вот и пооткрывали счета для этого. для этого же и акции там на какуюто мизерную сумму чисто для перераспределения долей, которыми потрясали антикоррупционные расследователи
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через 6-10 месяце не нейдешь зеБила которые за него бы голосовал.
и рейтинг его будет 5-10% и все будут гнать на ростов его! Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9440
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Где-то через год--полтора, при условии, что варить воду будет, как Вальцман и Дрыщ, в своё время. А если ещё и рыги, и БПП будут гулять на свободе в полном составе, то и раньше всё растеряет. Рейтинг его рухнет после выборов в ВР. Особенно после того, как они начнут ныть и ничего не делать. Но если начнёт работать, тооооооо.....может толк и будет.
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рыги будут с ним в коалиции. шо, не знал, антимародёрщик наш?
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я фиг его знает, шо твой лейтенант сказал. я не из твоей лахтовской конторы.
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Они будут оправдываться,что голосовали не за Зе,а против Пороха.Это напоминает анекдот о женщине,которая изменяла мужу,только когда тот был в командировке,и считала себя очень порядочной женщиной.
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Оптимизм конечно вещь великая. Это как вера в существование рая.
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Портнова восстановили в должности профессора КНУ. Это так, для почти 50%.
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Звісно - бо за три місяці від нього почули:
шаурма
шорти
жінки як бренд
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Не правда. Он еще через фонтан уже сбегал.

И пофиг, что Порох уже через 20 дней ассоциацию с ЕС подписал и работал над безвизом, а не разрешал ходить без штанов и прыгал по фонтанам. Охлосу нужны хлеб и зрелища.

Хлеб у него всегда был пока в телеке не сказали, шо вопреки фактам его нет, а зрелища теперича вот они. Короче, зубожиння зелебобов прошло само собой просто потому, шо о нем перестали скулить на Г+Г.
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А головне що зе коломоклован став "рубати руки" всім каупціонєрам і гєпам..Що призначив соєфий..
Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5460
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Цікаво, чим саме задоволене зє-насєлєнія, що іх мають за баранів, які вміють тільки киваки головою?
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50% недалеких обывателей оЧЧЧень довольны своим преЗЕдентом - он столько всего уже сделал!!! Про тарифы он оказывается шутил, в фонтане побегал, кое-как научился разговаривать по-украински сам Юнкер его за щечку потрепал, Макрону он пообещал с сепарами переговоры начать, а через пять минут от этих слов отказался, в общем "вазелин" уже стока всего успел, что этим ЗЕлекторат может только "гордиться"... Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 902 Когда краснеть не умеешь, остается только "гордиться"...
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вот видите. уже не весь нарід, даже не 75% а меньше 50, а прошел только месяц
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Месяц у власти: почти 50% Це люди які готові вірити тільки словам.НАЖАЛЬ.І це сумна реальність як і пять років назад.
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ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД и ВРАНЬЕ!
В первом туре за Зелю проголосовало 30%.
И это должно приблизительно соответствовать рейтингу партии.
А они хотят убедить нас, что с того времени у Зели рейтинг вырос почти в два раза?!!!
Или рейтинг самого Зеленского МЕНЬШЕ рейтинга его не существующей партии?!!

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В нашей стране рейтинг партии может легко быть НИЖЕ рейтинга её Первого Лица.
Но, никак НЕ НАОБОРОТ!
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Зовсім від жари втратив розум.По перше, виборчі комісії були від Петрушки, друге-на повну потужність був виключений адмінресурс,третє-проводився екзитпол, що і підвердив соєво-офшорний рейтинг на рівні плінтусв...
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" 38% - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов" Источник: https://censor.net.ua/n3133059

Ооооо, аааааа
"38% - имеют надежду относительно снижения тарифов," - вот они, олигофрены в стадии дебильности, им же простым украинским русским языком сказали, что Владимир Александрвич пошутил, а они все надеются.
38% процентов олигофренов в стране от всего населелния, это больше чем каждый третий, не удивительно, что ждут" 16% - повышения качества медицины"
ой, как психиатрическая помощь то нужна, ой, как нужна.
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Это говнометный канал 1+1 рейтинг изучал?
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50% - ожидают от Президента В. Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе

38% - имеют надежду относительно снижения тарифов,
22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику,
20% - ждут повышения социальных стандартов,
19% - ждут наказания виновных в коррупции чиновников,
17% - ждут отмены неприкосновенности народных депутатов,
16% - ждут повышения качества медицины,
13% - ждут активизации сотрудничества с НАТО и ЕС,
12% - ждут налаживания сотрудничества с Россией
Можно сказать так: половина опрошенных довольны своим ожиданием деятельности Президента.
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ну а как иначе то? пробежал через фонтан,поел шаурмы,ни один президент не делал так много в начале своей должности
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Ну от, свиноголові, все стало на свої місця.Люди свою думку висловили. Вдягайте спецодяг і допомогайте відбудовувати державу після свого шефа.А то кроми піни з вас ніякої користі.
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не, зелемрази. мы в отпуске. жрём попкорн и наблюдаем, как вы сопли своего зелёного дауна облизываете. вас 73%. идите работайте.
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des_104 - красава !!!! Я теж в відпусткі . Сижу під пальмою , читаю Цензор - ржу , що рибки в коралах лякаються ...
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Загалом все більш-менш відповідає результатові президентських виборів і до виборів парламентських ситуація суттєво не зміниться - чвертьпатріоти даремно квичать про "хвальсифіквацію гідності".
Зрештою, Зеленський ще й місяця на посаді не відбув, а з огляду на те, як збанкрутілі папєрєднікі намагаються підставити йому нижнє плече, то й не дивно, що значній частині українців важко оцінити його діяльність.
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Порохосвиньи как всегда в заднице вместе со своим хозяином.Вяло гавкают на Зе.в основном тут,Цензор их болото)А рейтинг падает...импотентов,шо сказать.придется ещё тут платить,рейтинг подделывать.но Пете не привыкать)
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И я так хочу. Нихе.ра не сделать, но что бы 50% это нравилось...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМесяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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