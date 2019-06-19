 Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Согласно данным, половина опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В.Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.
Также сообщается, что 22% положительно оценивают работу главы Правительства В.Гройсмана, с другой стороны 65% - отрицательно.
Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны - только 5%.
Кроме того отмечается, что половина опрошенных ожидают от Президента В.Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе. 38% - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.
Ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах. С другой стороны несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживания отношений с Россией фиксируется среди жителей Юга и Востока.
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Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции несколько выше ожидания на Западе и Юге, отмена неприкосновенности народных депутатов - в Центре, повышение качества медицины - на Юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепление украинской армии - на Западе.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.
И это очевидно, ибо Порошенко и Вакарчук играют на одном и том же электоральном поле.
У Порошенко нет своего электората.
В отличие от той же Тимошенко или рыгов, у которых есть свой железобетонный электорат.
И самое смешное в том, что шоколадные думали, что Вакарчук будет отбирать голоса у Зеленского, а в реальности выходит, что Вакарчук отбирает голоса у Порошенко.
И солдикам, и другим, и тем кто любит читать сказки, и даже тем кому побоку......
И ведь понравится. Правда с таким голосом, я себя ощущаю другим - которому не смешно, да и не было смешно.
Петя хотя бы скулила о санкциях, а тут гораздо веселее будет. Какая-то часть страны точно возможно попа.дет в Европу....... На правах хохлов.
Потом отвоюем обратно
Слава совку! Скоро кал.баса по 2.20-ть буитъ)
Просто вам можно смело сцать в глаза так же, как и кацапам, если это делать красиво из телевизора.
и рейтинг его будет 5-10% и все будут гнать на ростов его!
шаурма
шорти
жінки як бренд
И пофиг, что Порох уже через 20 дней ассоциацию с ЕС подписал и работал над безвизом, а не разрешал ходить без штанов и прыгал по фонтанам. Охлосу нужны хлеб и зрелища.
Хлеб у него всегда был пока в телеке не сказали, шо вопреки фактам его нет, а зрелища теперича вот они. Короче, зубожиння зелебобов прошло само собой просто потому, шо о нем перестали скулить на Г+Г.
А він є.
В первом туре за Зелю проголосовало 30%.
И это должно приблизительно соответствовать рейтингу партии.
А они хотят убедить нас, что с того времени у Зели рейтинг вырос почти в два раза?!!!
Или рейтинг самого Зеленского МЕНЬШЕ рейтинга его не существующей партии?!!
Но, никак НЕ НАОБОРОТ!
Ооооо, аааааа
"38% - имеют надежду относительно снижения тарифов," - вот они, олигофрены в стадии дебильности, им же простым
украинскимрусским языком сказали, что Владимир Александрвич пошутил, а они все надеются.
38% процентов олигофренов в стране от всего населелния, это больше чем каждый третий, не удивительно, что ждут" 16% - повышения качества медицины"
ой, как психиатрическая помощь то нужна, ой, как нужна.
38% - имеют надежду относительно снижения тарифов,
22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику,
20% - ждут повышения социальных стандартов,
19% - ждут наказания виновных в коррупции чиновников,
17% - ждут отмены неприкосновенности народных депутатов,
16% - ждут повышения качества медицины,
13% - ждут активизации сотрудничества с НАТО и ЕС,
12% - ждут налаживания сотрудничества с Россией
Можно сказать так: половина опрошенных довольны своим ожиданием деятельности Президента.
Зрештою, Зеленський ще й місяця на посаді не відбув, а з огляду на те, як збанкрутілі папєрєднікі намагаються підставити йому нижнє плече, то й не дивно, що значній частині українців важко оцінити його діяльність.