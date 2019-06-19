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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (944) Безлер (20) Bellingcat (54) Гиркин (79) Ходаковский Александр (2)

 Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17. СПИСОК

Исследовательская группа Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, причастны к крушению "Боинга 777", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Соответствующий отчет организация обнародовала в среду, 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Bellingcat уточнили, что к этим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами.

В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина ("Стрелков"), который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков на Донбассе. Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Также указывается причастность российского генерала Сергея Дубинского ("Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня, в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17 01

Читайте на Цензор.НЕТ: СМИ назвали имена тех, кому будет объявлено обвинение в деле о крушении лайнера МН17: командир 53-й бригады армии РФ Мучкаев и террорист Дубинский-Хмурый

Также в числе причастных:

- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф" - бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот" - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

- Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань" - командир боевиков, который после того, как самолет был сбит, привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном.

Также на Цензор.НЕТ: Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге. ФОТОрепортаж

- Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей" - идентифицирован как боевик по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко от 13:09 17 июля 2014 г. В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17.

- Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бес" - способствовал ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

- Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман".

- Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батя" - идентифицирован как лицо с позывным "Наемник", который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до того, как самолет был сбит.

- Игорь Иванович Украинец, позывной "Минер" - идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбиванием MH17.

- Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф" - наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку "Бука" по Донецку.

- Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч" - помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке.

Читайте также: Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты"

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133058
 
   
 Топ комментарии
 
Про Тимчука щось недоговорюють.
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Поки немає в списках шойгу - список далеко не повний.. Хто віддав наказ на переміщення Бука з Курська в Україну для проведення терористичної атаки на літак? Це не компетенція командира зенітно-ракетної бригади приймати такі рішення.. Шойгу і хуйло повинні бути в списках..
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загинув від вогнепального поранення аваківською зброєю..
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Совет форумчанПравила форума
 
загинув від вогнепального поранення аваківською зброєю..
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А что там недоговаривать? Чистил зброю с патронами..даже я знаю, что сначала нужно разрядить оружие, а потом его чистить.
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ви знаєте, а він не знав !
це ж треба
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Смущает практика спецслужб

Воевавший в Сирии и Ираке генерал Революционной гвардии Годратолла Мансури случайно застрелился, когда чистил оружие, сообщают израильские СМИ со ссылкой на веб-сайт Стражей Исламской революции.
Как сообщает YnetNews со ссылкой на отчет на сайте, генерал случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.
Мансури был ветераном ирано-иракской войны 1980-х годов и «защитником святыни». С 2014 года Мансури был региональным командующим сухопутных войск гвардии в северо-восточном городе Мешхед, примерно в 900 км к востоку от Тегерана.
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Та вбили людину..
На його сторінці ФБ вже повно ватанів. Як чекали.
І скажіть що інформ. поле України не під пильним наглядом російських ботів та фсб.
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Никак не научатся украинцы, шо врагов жалеть нельзя. Все в интеллигентность играют.
А жта свора дождалась, как власть украинская власть , и кинулась в привычное - убирать всех неугодных хремлю . Считаю , что националистов надо в Раду.
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Поки аваків на посту, Україна продовжуватиме втрачати активістів та патріотів.
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Кремлівські спецслужби дуже багаточисельні і щедро фінансуються.
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Бо ми тримаємо їхніх фінансистів прямо під носом - медведчука наприклад.
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Он плотно завязан на руцкую криминальную группировку. Потому и министр. Суть в том , чтобы группировкам не передрались. СБУ хорошо знают на кого, но СМИ не говорят 😀😀😀

А вот в Словакии изза одного убийства весь кабмин ушел в отставку.
Было бы так в Украине- давно бы порядок бы
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С патроном в патроннике чистить оружие? Наверное натирал ствол об свой висок.
И как можно выдавать\дарить ооружие людям, которые не знают как обращаться с оружием?
Тем более депутату..., который считает, что он сам главнее, чем элементарные правила безопасности.
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Радіоперехвати по МН-17 від 2014. - https://youtu.be/o7dC2etVPTM
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«Этого просто не может быть, военный никогда сам себя не застрелит по неосторожности, это убийство», «Не было чистки оружия, это ясно. Спасибо вам за преданность и любовь к Родине», «Не верю, что он мог быть неаккуратен с оружием, не верю...», «В 2014 году аналитика Дмитрия спасала страну от истерии. Не могу поверить ... Чистил оружие ... Светлая память, непомерная потеря», «Не веря в официальную версию», «Никто не поверит в чистку заряженного оружия. Земля Вам пухом», «Дмитрий был хорошим парнем, его убили за его деятельность», «Кто верит, что подполковник чистил наградной пистолет и застрелился? Ну, скажу так, наградной пистолет хранится без патронов и чистится в разобранном виде. Человек военный никогда не мог опростофилиться. УБИЛИ», - пишут украинцы на странице погибшего патриота Дмитрия Тымчука.
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Херащенко вже одразу вбивство відкинув.
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Раз в году и палка стреляет... Вопрос в другом, он что держал пистолет на боевом взводе? Или они все ("награждённые") носят пистолеты снятыми с предохранителя?
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Захарченко теж двічі стрілявся. Триває зачистка тих, в кого є компромат на новоприцшлих. Ну і напевне на тих, хто подався їм прислуговувати. Або можлива версія самогубства, коли пан Дмитро отримав ТАКУУУ інформацію, що подальша боротьба за Україну стала безперспективною. Жаль. Нехай з Богом спочиває людина з відкритими нервами і гарячим серцем. Справжній професіонал. Справжній патріот.
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Тільки чомусь патріоти гинуть, а не барахло
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Как после побега Яныка,стали умирать,так и сейчас будет..
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100%, сабаков зачищает вокруг себя все
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Концерт х**лоботов не заставил долго ждать.
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скорее те, кто устроил Иловайскую трагедию, т.е. главнокомандующий и генштаб.
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Ніколи не повірю, що під час чистки пістолета можливо нанести собі смертельне поранення. Перше що робиться для чистки зброї , це витягування обойми з патронами, потім розбирання зброї, а коли пістолет чи інша зброя розібрана, там немає чому стріляти.
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Это так считаешь ты - нормальный челоовек. У депутата логика своя. Делаю что хочу и как хочу.
Кстати, после того, как вынул обойму, надо еще и передернуть затвор, чтобы убедиться, что в стволе нет патрона. И только потом начинать разбирать пистолет.
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навіть якщо патрон в патроннику і залишиться то при розборці він просто випаде, це якщо не натискати на взведений курок, а коли розбираєш пістолет ствол у будьякому випадку направлений від себе, так як по іншому пістолет розібрати неможливо, теба буди Гудіні щоб розбирати пістолет стволом на себе.
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Бывает магазин снимают, но забывают о патроне в патроннике.
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Поки немає в списках шойгу - список далеко не повний.. Хто віддав наказ на переміщення Бука з Курська в Україну для проведення терористичної атаки на літак? Це не компетенція командира зенітно-ракетної бригади приймати такі рішення.. Шойгу і ***** повинні бути в списках..
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Так шо, боинг сбили терраристы и кровавая кремлевская хунта тут не при чем? Ловко ЕС прогнулся под *****, бабло не пахнет.
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Отакой, сам себе?? брехня, вбили його виродки!!!! смерть ворогам України які причетні до цього...!!!! Співчуття близьким(((
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Це все пішачки, яких контролював кремль..без дозволу якого вони навіть і пукнути не сміли.
Тому давайте не будемо гратися і назвемо дійсно винних.
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Та они уже давно "в раю". Там не церемонятся.
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Все відомо з 2014-го. Питання, коли буде Гаагський трибунал.
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это инфа беллингкет, не торопите события. еще хз, кто будет назван.
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Ну вообщем, что и требовалось доказать- пуйла не тронули. И не тронут..
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Все они росийские военные. На етом и нужно настаивать. Никто же не расследует имена летчиков люфтваффе бомбившие наши и европейские города, а во всем обвинили Гитлера и его партию.
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Эту информацию все уже знают несколько лет И что дальше Не будет ни дополнительных санкций ни международных исков и судов против срашки А будет сотрясание воздуха
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//// Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 6410 рашаговносми трубят:
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка. Всего было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм.
В результате обстрела повреждены десять домов и шахта.
Помимо Донецка под обстрел попали поселок Жабичево и село Васильевка вблизи Ясиноватой.
*
110 + 52... и всего 10 домов и шахта? нет, суки, брешете! наши так мазать не умеют!!!
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стало известно то, что уже известно. теперь осталось вернуть рашку в пасе, построить сп-2 и провести какой-нибудь чемпионат на мордоре.
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здесь похоронены:... и далее вышеприведенный список..., сильно сомневаюсь, что кто-то жив еще из этих "хероев"
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Нехватает в верху двух фотографий заказчиков.
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В Киеве найден мертвым нардеп от НФ Дмитрий Тымчук
"во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук"

Бредятина какая-то, да еще и сообщенная Геращенко!
Как можно чистя пистолет застрелиться?!

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Кравченко в свое время, чистя оружие, сумел дважды выстрелить в себя.
Ничего не меняется при зачистке, а не чистке
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Для прикрытия убийства сгодится. Не с нашими "спецслужбами" противодействовать всему этому. Кто следующий "пистолет почистит"?
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Был у нас прокурор который застрелился в голову 2 раза, в этой стране ничего не меняется
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геращенко -ідіот. Нехай покаже, на незарядженому пістолеті, в який момент при чищенні пістолета можливо застрелитись, або нанести собі смертельне поранення.
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Це виконавці самого нижчого рівня. Де організатори пітін і шойгу, де виконавці висшого рівня - командувач ракетних військ московії? де командир цієї частини із кацапії, де вояки цієї частини, які керували БУЦКом?
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....огласили список из 15 чел, а рос кадровый ваенный только Один штук(1) - итого - участие расии - 1/15=6,5% - 5 лет расследовали, ну и накажут орасею на енти 6,5%.

а 93,5%- винавата днр - граджданская вайна, защищалмсь от укр самалета, каторый ехал бамбить данецк,
ну ошиблись ну и хрен с ним, уже погибло 10 000 чел с 2014, когда было погибших всего 100.

ну сакцыи против начальника днр введут новые - запретят ездить атдыхать на кофэ с круасанами в париж, ну и штаты закроют ему счет в амербанке.

дебилы бл.
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Европе нужен газ. Путя пригрозил. Европа поняла, поджав лапки.
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