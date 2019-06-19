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 Меры по преодолению противовоздушной обороны противника не проводились, - директор КНИИСЭ Рувин о крушении Ил-76 под Луганском

Ил-76, сбитый российскими наемниками летом 2014-го на подлете к луганскому аэропорту, не был защищен мерами по нейтрализации ПВО противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Сегодня" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском.

"Переброска личного состава в Луганский аэропорт проводилась, в том числе, и над территорией, которая контролировалась противником. При таком положении дел в обязательном порядке должны были быть приняты меры, направленные на преодоление противовоздушной обороны противника. Такие меры не проводились", - отметил эксперт. 

По его словам, могла, к примеру, подняться штурмовая авиация, чтобы обеспечить коридор для полета.

В то же время, добавляет Рувин, у защитников Луганского аэропорта было достаточно средств: шесть 120-мм минометов, много БМП, БТР, они могли бы расставить снайперские группы, за 10 минут до посадки провести артобстрел подступов, для того, чтобы противник спрятался и не смог вести огонь по самолету.

"Но в Луганском аэропорту не знали, что к ним летят самолеты и поэтому эти мероприятия не проводились. А непосредственно на подлете самолета они, очевидно, не успевали обеспечить безопасность транспортного самолета", - констатирует он.

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Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Источник: https://censor.net.ua/n3133056
 
 
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Во время войны посылать на передок пасажирским транспортом такое количество людей ето преступление. Одно дело перебрасывать военных вертолетами или маленькими самолетами группами по 10-15 человек. Поетому Украине не нужны большие военные транспортники.
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Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Є першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами.

Літаки Іл-76 брали активну участь у війні в Афганістані й показали там свою високу ефективність. За час бойових дій було втрачено дві машини.
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не помню что бы за сбитые транспортники в Афгане судили кого то?
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Ну,якщо так,з нетерпінням чекаю звинувачень.як мінімум в злочинній недбалості генерала Хомчака,який,за аналогією,не те,що не вжив заходів,а,знаючи ,що безпеку при виході ніхто не гарантує.не пішов на прорив,згідно наказів штабу,а виходив похідною колоною по відомому окупантам маршруту.
МУЖЕНКО СТОСОВНО ІЛОВАЙСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ: ХОМЧАК ЗНАВ, ЩО НЕМАЄ "ЗЕЛЕНОГО КОРИДОРУ", ЩЕ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДОБИ
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Его сбили из ДШК. Какие там заходи з подолання?
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единственное что можно предъявить, то что посылали самолеты "на авось", после двух десятков посадок сбили самолет, это произошло бы все равно, на двадцатом или тридцатом вылете, но так же стоит учитывать что выполнение любой военной задачи связано с риском погибнуть
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеры по преодолению противовоздушной обороны противника не проводились, - директор КНИИСЭ Рувин о крушении Ил-76 под Луганском
 
 
 
 
 
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