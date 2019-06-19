 Гройсман предложил сократить численность РГА на 50%

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Гройсман подчеркнул, что в некоторых регионах чиновники РГА не дают возможности громадам объединяться.
Он также отметил, что за три года децентрализации встал вопрос оптимизации государственных чиновников на местах.
"Поэтому сегодня я внес предложение Правительства о сокращении численности государственных районных администраций в Украине на 50% с 1 января 2020 года", - рассказал премьер-министр.
Гройсман добавил, что сокращение не касается социальных служб и двух регионов - это Донецкой и Луганской областей, поскольку там работают ВГА.
с соседа....
ЧТОБЫ УКРАИНЦАМ ХОРОШО ЖИЛОСЬ!
до выборов....
Бюрократи наплодили один одного.
І ВР також потрібно скоротити до 150.
и дешевле и неподкупнее... и имуществом не обрастут))))
А то вы скоро все районы закроете ....так как села развалили и забыли о людях.
(Гройсик) - Требую шоб в горшках было только 50% жаждущих, а трусами пользовались только по призванию.
- (воспиталка) - Да спи уже, идиот. Все будет, но только если ты станешь Премьер Министром совка, или если совок разложится, то неважно где ты станешь и кем....
......
И Гройс был прав - даешь всех выгнать и чтобы всем всьо было.....
Уходи!