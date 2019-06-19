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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11006) ОГА (1442) сокращение (250) Гройсман (4788) РГА (162)

 Гройсман предложил сократить численность РГА на 50%

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает сократить численность районных государственных администраций на 50%.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гройсман подчеркнул, что в некоторых регионах чиновники РГА не дают возможности громадам объединяться.

Он также отметил, что за три года децентрализации встал вопрос оптимизации государственных чиновников на местах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман

"Поэтому сегодня я внес предложение Правительства о сокращении численности государственных районных администраций в Украине на 50% с 1 января 2020 года", - рассказал премьер-министр.

Гройсман добавил, что сокращение не касается социальных служб и двух регионов - это Донецкой и Луганской областей, поскольку там работают ВГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3133053
 
   
 Топ комментарии
 
А что случилось ? Выборы ?
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Дармоїдів в країні що аж занадто.
Бюрократи наплодили один одного.
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вова гнойсман спохватился, 3 года ему не мешала эта орава бездельников, а перед выборами решил хоть что-то реальное сделать.
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Лучше предложи сократить полномочия новопредставленного президента зеленского, что бы он был как додон в молдове, чисто для мебели)))
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"ДА, Я ПОСЛЕДНЮЮ ТЕЛЬНЯШКУ СНИМУ!
с соседа....
ЧТОБЫ УКРАИНЦАМ ХОРОШО ЖИЛОСЬ!
до выборов....
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Смени погоняло на Под Плинтусом Пороха.......................
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Спорим шо калашников, кирпичов и максим номерной это один тот же катсап пишет тут?
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Дармоїдів в країні що аж занадто.
Бюрократи наплодили один одного.
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вова гнойсман спохватился, 3 года ему не мешала эта орава бездельников, а перед выборами решил хоть что-то реальное сделать.
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Давно пора.
І ВР також потрібно скоротити до 150.
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и то...роботов)))
и дешевле и неподкупнее... и имуществом не обрастут))))
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Гройся..не трогай районных депутатов...сокращай сначала верховную раду .
А то вы скоро все районы закроете ....так как села развалили и забыли о людях.
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Грося не имеет полномочий сокращать Верховную Раду. Но он имеет полномочия сокращать мелких дармоедов районного масштаба.
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Гросі аж зудить щось реформувати, як і лавочнику наприкінці каденції.
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Там Винницкий базар в стогнации...заждались РЕХФОРМАТОРА!
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Ух ты!!! так это же было 5 лет назад...и в КМ, АП, ВР...аппараты и финансирование сократить! 5 лет псу под хвост...только штаты раздули и бабло кратно увеличили на содержание упырей.
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ужас то какой, гдеж теперь они харчеваться будут)))
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Даешь выборы ежеквартально. ( лучше было каждую декаду, но "предвыборную компанию" не будут успевать проводить)
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Тихий час в дет саду....
(Гройсик) - Требую шоб в горшках было только 50% жаждущих, а трусами пользовались только по призванию.
- (воспиталка) - Да спи уже, идиот. Все будет, но только если ты станешь Премьер Министром совка, или если совок разложится, то неважно где ты станешь и кем....
......
И Гройс был прав - даешь всех выгнать и чтобы всем всьо было.....
Уходи!
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А я не розумію нашо у Львові 2 000 чиновників у міській раді і 500 чиновників у районних адміністраціях Львова ...
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а почему ни с кабмина начать? Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50% - Цензор.НЕТ 9890 покажи пример реХурматор...
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Ну не грося а якийсь ГройсМен.От що вибори роблять з людини базарної Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50% - Цензор.НЕТ 9527
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предложил сократить численность РГА на 50%
 
 
 
 
 
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