 Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что проект изменений будет сегодня обнародован на сайте Кабимна.
"Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации. Сегодня этот документ будет обнародован на сайте Кабинета министров Украины. Понятно, что Кабинет министров не имеет права законодательной инициативы внесения изменений в Конституцию, но имеет право на широкое и массовое обсуждение", - отметил Гройсман.
Он отметил, что сегодня нужно защитить децентрализацию.
По словам Гройсмана, правительство наработало с экспертной средой проект Конституции.
"Проект будет предусматривать и создание исполкомов на местах, и повсеместность местного самоуправления, и решит вопрос юрисдикции земель, которые должны входить в объединенные громады", - заявил Гройсман.
Банк ВЭБ в 2017 получил 150млрд руб помощи из бюджета, при убытках 287млрд руб
В 2018 помощь - 125,5млрд руб, при убытках 175,8млрд руб
С 2019 ВЭБ ежегодно будет получать 100млрд руб
За предательство надо платить.
Ну что, кто-то еще будет продолжать сомневаться в том, что Порошенко - союзник Путина?..
Вот вам ответ от него самого
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
децентрализацииплан экстренной эвакуации с Украины !!! .. кАзАки Иерусалимские !! Вы сможете от Нас спрятаться только в гробу !!!