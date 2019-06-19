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 Политика Украины
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 Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сегодня правительство начинает обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что проект изменений будет сегодня обнародован на сайте Кабимна.

"Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации. Сегодня этот документ будет обнародован на сайте Кабинета министров Украины. Понятно, что Кабинет министров не имеет права законодательной инициативы внесения изменений в Конституцию, но имеет право на широкое и массовое обсуждение", - отметил Гройсман.

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Он отметил, что сегодня нужно защитить децентрализацию.

По словам Гройсмана, правительство наработало с экспертной средой проект Конституции.

"Проект будет предусматривать и создание исполкомов на местах, и повсеместность местного самоуправления, и решит вопрос юрисдикции земель, которые должны входить в объединенные громады", - заявил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3133051
 
 
 Топ комментарии
 
На цьому , грося, ти в Раду на дочасних виборах 21-го липня не проскочиш.. Але щиро бажаю тобі відкусити добрий шматок петіного електорального пирога..
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"СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2020-го ГОДА" (правительство "азИрова")...
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Які зміни до Конституції??? Цьому вінницькому лантуху треба вже валізи збирати.
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Клуб "0,7" решил поговорить о конституции. Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4032
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это родственники, подельники и их родственники...Жыты па Новаму! Но не всем...................
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"СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2020-го ГОДА" (правительство "азИрова")...
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(ТАМ У ВИНИЦЕ БАЗАР ПРИХВАТИЗИРУЮТ!!!.....
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Банковский кризис в РФ продолжают гасить бюджетниками
Банк ВЭБ в 2017 получил 150млрд руб помощи из бюджета, при убытках 287млрд руб
В 2018 помощь - 125,5млрд руб, при убытках 175,8млрд руб
С 2019 ВЭБ ежегодно будет получать 100млрд руб
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На цьому , грося, ти в Раду на дочасних виборах 21-го липня не проскочиш.. Але щиро бажаю тобі відкусити добрий шматок петіного електорального пирога..
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Леонид Днепр. Сегодня международная следственная комиссия подтвердит, что Россия сбила малайзийский Боинг #MH17.
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Новина вже була про це сьогодні на Цензорі..
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Населению это не надо, Владимир Борисович. Население хочет покращення, доляр по восемь, зарплату по 4000 у.е. , и чтобы из Белоруссии привозили бесплатный керосин.
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на хрена тебе колбаса когда ты весь в КАРАМЕЛЬКАХ!?
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Россиянин, здесь вотки нет. Иди домой. Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7625
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Странно : Зеля ничего не сделал - хороший ; Гройсман много сделал - плохой .
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Лучше бы Грося-Неуч и Кулявлоб оставил как было в 2014 году......
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Кому оставил ? Овощу и Путлу ? Иди в зад , ватник .
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Ну по сравнению с Зелей Грося профессор.
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Боржоми уже поздно пить....Неуч все и всё знают и помнят....газ в 11 раз...тарифы в среднем в 8 раз.....архив памяти у людей твои ПЛАТЁЖКИ! не говоря о всяком сопутствующем за 5 лет.
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А шантаж дефолтом перед каждым повышением не стоит забывать
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A дефолт таки будет.
За предательство надо платить.
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Ну главный шантажер дефолтом у нас теперь Бабломойский
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Кум Путина купит еще два телеканала - у Порошенко, - источник

Ну что, кто-то еще будет продолжать сомневаться в том, что Порошенко - союзник Путина?..
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Для тех, кто как дятел повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от него самого

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
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Переводя Гросю на нормальный язык - мы начинаем обсуждение децентрализации план экстренной эвакуации с Украины !!! .. кАзАки Иерусалимские !! Вы сможете от Нас спрятаться только в гробу !!! Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1479
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Які зміни до Конституції??? Цьому вінницькому лантуху треба вже валізи збирати.
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Они уже всё отправили...к сожалению.....многие и семьи , типа Пашинский.
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Федерализацию можно как угодно называть.
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Можна ще разів 100 змінити Конституцію і вона перестане мати значення.
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К сожалению Рада и лично Парубий со справкой ей подтирались 5 лет.
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А теперь ею подтирается Зеленский, как и законами
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будьте внимательны- ибо по факту может оказаться федерализация, но де-юре названа децентрализацией
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то шо? фєдєралізація с послєдующім прісоєдінєнійєм к московской хвєдєрації губєрніямі?
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Гройсман наконец то вырвался из "враждебного порошенковского окружения"( как он высказался ) И тут его понесло.
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Да, теперь нужно легализовать антиконституционные отг. уничтожили местное самоуправление теперь это нужно закрепить в законе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман
 
 
 
 
 
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