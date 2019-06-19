 Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что проект изменений будет сегодня обнародован на сайте Кабимна.

"Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации. Сегодня этот документ будет обнародован на сайте Кабинета министров Украины. Понятно, что Кабинет министров не имеет права законодательной инициативы внесения изменений в Конституцию, но имеет право на широкое и массовое обсуждение", - отметил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня рассмотрит решение о сокращении на 50% госадминистраций, - Гройсман

Он отметил, что сегодня нужно защитить децентрализацию.

По словам Гройсмана, правительство наработало с экспертной средой проект Конституции.

"Проект будет предусматривать и создание исполкомов на местах, и повсеместность местного самоуправления, и решит вопрос юрисдикции земель, которые должны входить в объединенные громады", - заявил Гройсман.