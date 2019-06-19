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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%). "Европейская Солидарность" (5,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,1%, партию "Гражданская позиция" - 2,2%, Радикальная партия - 2,1%, партию ВО "Свобода" - 2,1%, партию "Украинская стратегия" - 1,9%, Оппозиционный блок - 1,8%, Самопомич - 1,2%. Рейтинг других политических сил - менее 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" (обновлено)

Отметим, по сравнению с предыдущим опросом рейтинг партии "Голос" Святослава Вакарчука вырос с 6,4% до 8,1%, рейтинг партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" снизился с 7,9% до 5,0%.

Также сообщается, что более половины опрошенных верят в то, что партия "Слуга народа" преодолеет 5% избирательный барьер и попадет в будущий парламент. Около 40% говорят так о партии "Батькивщина", треть - о партии "Оппозиционная платформа - За життя", четверть - партию "Европейская Солидарность", каждый пятый - о партии "Голос". Среди сторонников политических сил с относительно высоким рейтингом более 70% верят в то, что их фавориты попадут в Верховную Раду.

Согласно данным группы "Рейтинг", 77% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3133048
 
   
 Топ комментарии
 
Майдан слил не Зеленский,а Порошенко и три украинских канала кум путина купил при полной поддержке Порошенко,так что твои картинки для ясельной группы
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Рейтинг Голосу росте прямопропорційно падінню рейтингу петіного ПЄСу.. Завчасно петіні прихильники на тутешньому форумі почали аплодувати Славкові.. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6615
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Если кинем и соевых на свалку истории то будущее признает это как чистый майдан.Хоть что то сделаем по уму и себе в заслугу.Ну а Зеле карты в руки и с чистого листа.
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Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також поки що долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%), "Європейська Солідарність" (5,0%)



Динаміка зміни рейтингу партії Бариги дуже обнадійлива....)
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Пётр Алексеевич - это идеальная «история неуспеха». Много раздражающих слов и пустота. Несовременная, неконкурентная, падающая страна, где нельзя делать успешные карьеры - вот Украина Порошенко. Остальное - фикция на бордах. И Грынив нашёл таки нишу, которую можно было продать - лживый патриотизм, гимны с лучиной, совместные молебны, обязательный образ врага и тд.
Другое дело, что банально не хватило ресурса и таланта исполнителей для раскрутки тотальной истерии. Надо было ещё радикальнее. Надо было добавить отряды уличных хунвэйбинов и устраивать показательные избиения оппонентов не только в ФБ, но и в реальной жизни. Надо было окончательно расколоть страну, реализовав концепцию лагерей для непатриотов. Надо было устраивать масштабные факельные шествия с портретами Порошенко. Это и была первая ошибка. Недотянули идею Грынива до практики. Недопревратили Порошенко в реального отмороженного ультрапатриота. Недостравили страну…http://informat.com.ua/vtoraya-oshibka-pa/
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Оце останнє, що Петро не підклав під країну вибухівку політичного росколу, записав би Петру в плюс. Чому не довів країну до вибуху - це вже інше питання. Але таки не довів
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над просуванням партії Порошенка окремо працюють ще позаштатні іноземні консультанти.
Одразу кілька джерел розповіли УП, що до кампанії "Європейської солідарності" залучені ізраїльські політтехнологи, які працюють із екс-президентом ще з кінця осені минулого року і навіть готували його до дебатів із Зеленським.
На жаль, ніхто з наших співрозмовників не зміг назвати ані їхні прізвища, ані назву їхньої політтехнічної групи. Єдине, що вдалося дізнатися від джерел - ім'я керівника цієї групи. Його звуть Таль.
На парламентських виборах 2014 року ізраїльський політтехнолог з таким самим ім'ям - Таль Зільберштейн - консультував партію "Батьківщина". Ще раніше Зільберштейн працював з екс-головою Шевченківського району Віктором Пилипишиним, свого часу консультував екс-президента США Білла Клінтона.
Щоб перевірити, чи саме Зільберштейн працює з командою Порошенка, УП надіслала джерелам його фотографії, та отримала підтвердження у відповідь. У будь-якому разі, людина з тим же ім'ям, громадянством і таким самим виглядом, що і Зільберштейн, консультує партію "Європейська солідарність". "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5897
Як запевняють в офісі партії, роль іноземних консультантів на цих виборах незначна і не стосується чорного піару. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7287
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Ахахахаха.... Уже 5%. Давайте, дурни, переносите выборы на октябрь. Рейтинг будет ниже 3%.

Порошенко все пять лет прислуживал Ахметову и Фирташу. Не забывал и про себя любимого. И вот имеем закономерный бесславный финал.

То же самое было и с Ющенко. Народ занес его на Банковую, а он уже на следующий день собрал олигархов и их представителей и давай вылизывать им сраки со страшной силой. "Реприватизації не буде. Я свій. Все буде як і було до Майдану. Повертайтесь, не бійтесь. Повертайтесь і робіть з цією країною те, що робили раніше". Вылизывание срак олигархам называлось у Ющенко "привести великий бізнес в Україну". Его конец на следующих выборах был такой же бесславный.

Украину спасет только национализация базовых отраслей: энергетика, горно-добывающая отрасль, металлургия. И начинать надо с национализации ДТЭК и Метинвест. Думай-те.
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Хм, "совпадение ? Не думаю! " :
Alter Nator

Еще одни родственные души
В кацапии свинособаки, в Украине свиноПЕСики
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"
 
 
 
 
 
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