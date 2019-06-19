 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%). "Европейская Солидарность" (5,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,1%, партию "Гражданская позиция" - 2,2%, Радикальная партия - 2,1%, партию ВО "Свобода" - 2,1%, партию "Украинская стратегия" - 1,9%, Оппозиционный блок - 1,8%, Самопомич - 1,2%. Рейтинг других политических сил - менее 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" (обновлено)

Отметим, по сравнению с предыдущим опросом рейтинг партии "Голос" Святослава Вакарчука вырос с 6,4% до 8,1%, рейтинг партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" снизился с 7,9% до 5,0%.

Также сообщается, что более половины опрошенных верят в то, что партия "Слуга народа" преодолеет 5% избирательный барьер и попадет в будущий парламент. Около 40% говорят так о партии "Батькивщина", треть - о партии "Оппозиционная платформа - За життя", четверть - партию "Европейская Солидарность", каждый пятый - о партии "Голос". Среди сторонников политических сил с относительно высоким рейтингом более 70% верят в то, что их фавориты попадут в Верховную Раду.

Согласно данным группы "Рейтинг", 77% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.