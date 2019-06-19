 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%). "Европейская Солидарность" (5,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,1%, партию "Гражданская позиция" - 2,2%, Радикальная партия - 2,1%, партию ВО "Свобода" - 2,1%, партию "Украинская стратегия" - 1,9%, Оппозиционный блок - 1,8%, Самопомич - 1,2%. Рейтинг других политических сил - менее 1%.
Отметим, по сравнению с предыдущим опросом рейтинг партии "Голос" Святослава Вакарчука вырос с 6,4% до 8,1%, рейтинг партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" снизился с 7,9% до 5,0%.
Также сообщается, что более половины опрошенных верят в то, что партия "Слуга народа" преодолеет 5% избирательный барьер и попадет в будущий парламент. Около 40% говорят так о партии "Батькивщина", треть - о партии "Оппозиционная платформа - За життя", четверть - партию "Европейская Солидарность", каждый пятый - о партии "Голос". Среди сторонников политических сил с относительно высоким рейтингом более 70% верят в то, что их фавориты попадут в Верховную Раду.
Согласно данным группы "Рейтинг", 77% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, 3% - не определились.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.
Динаміка зміни рейтингу партії Бариги дуже обнадійлива....)
Другое дело, что банально не хватило ресурса и таланта исполнителей для раскрутки тотальной истерии. Надо было ещё радикальнее. Надо было добавить отряды уличных хунвэйбинов и устраивать показательные избиения оппонентов не только в ФБ, но и в реальной жизни. Надо было окончательно расколоть страну, реализовав концепцию лагерей для непатриотов. Надо было устраивать масштабные факельные шествия с портретами Порошенко. Это и была первая ошибка. Недотянули идею Грынива до практики. Недопревратили Порошенко в реального отмороженного ультрапатриота. Недостравили страну…http://informat.com.ua/vtoraya-oshibka-pa/
Одразу кілька джерел розповіли УП, що до кампанії "Європейської солідарності" залучені ізраїльські політтехнологи, які працюють із екс-президентом ще з кінця осені минулого року і навіть готували його до дебатів із Зеленським.
На жаль, ніхто з наших співрозмовників не зміг назвати ані їхні прізвища, ані назву їхньої політтехнічної групи. Єдине, що вдалося дізнатися від джерел - ім'я керівника цієї групи. Його звуть Таль.
На парламентських виборах 2014 року ізраїльський політтехнолог з таким самим ім'ям - Таль Зільберштейн - консультував партію "Батьківщина". Ще раніше Зільберштейн працював з екс-головою Шевченківського району Віктором Пилипишиним, свого часу консультував екс-президента США Білла Клінтона.
Щоб перевірити, чи саме Зільберштейн працює з командою Порошенка, УП надіслала джерелам його фотографії, та отримала підтвердження у відповідь. У будь-якому разі, людина з тим же ім'ям, громадянством і таким самим виглядом, що і Зільберштейн, консультує партію "Європейська солідарність".
Як запевняють в офісі партії, роль іноземних консультантів на цих виборах незначна і не стосується чорного піару.
Порошенко все пять лет прислуживал Ахметову и Фирташу. Не забывал и про себя любимого. И вот имеем закономерный бесславный финал.
То же самое было и с Ющенко. Народ занес его на Банковую, а он уже на следующий день собрал олигархов и их представителей и давай вылизывать им сраки со страшной силой. "Реприватизації не буде. Я свій. Все буде як і було до Майдану. Повертайтесь, не бійтесь. Повертайтесь і робіть з цією країною те, що робили раніше". Вылизывание срак олигархам называлось у Ющенко "привести великий бізнес в Україну". Его конец на следующих выборах был такой же бесславный.
Украину спасет только национализация базовых отраслей: энергетика, горно-добывающая отрасль, металлургия. И начинать надо с национализации ДТЭК и Метинвест. Думай-те.
Alter Nator
Еще одни родственные души
В кацапии свинособаки, в Украине свиноПЕСики