 Антимонопольный комитет оштрафовал на 15,6 млн грн компании "Дорлідер" и "Полтавабудцентр" за нарушение норм о конкуренции на тендерах, - Терентьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает Цензор.НЕТ.

"Строительные компании "Дорлідер" и "Полтавабудцентр" нарушили ЗУ "О защите экономической конкуренции". Административная коллегия АМКУ наложила на них штраф в размере 15,6 млн грн (по 7,8 млн на каждую из компаний)", - рассказал он.

"Суть нарушения: 17 тендеров на ремонт дорог в Николаеве выиграла "БК Дорлідер", которая "соревновалась" с одним и тем же соперником - ООО "Полтавабудцентр". Расследование Николаевского ОТВ АМКУ установило, что эти 2 компании:

- пользовались услугами одного человека для подготовки сметной документации;

- руководителем тендерного отдела одной компании была дочь основателя другой;

- использовали одну и ту же материально-техническую базу;

- имели постоянные хозяйственные отношения между собой - выступали в качестве заказчика и подрядчика и т.п .;

- оказывали финансовую помощь и займы друг другу и связанной компании;

- нанимали на работу одних и тех же лиц, иногда одновременно;

- использовали один и тот же IP-адрес", - пояснил Терентьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество разрешений на концентрацию бизнесов сократилось вдвое, - глава АМКУ

"Также тендерные документы этих компаний имели схожие черты, в частности структура и размещение текстов на страницах были идентичными, включая ошибки в одних и тех же местах. Кроме того, во время обыска, проведенного ГНИ в офисе "Дорлідера", там были обнаружени печать и штамп "Полтавабудцентра". ООО "Полтавабудцентр" является самым активным жалобщиком по публичных закупкам в 2018 году. В прошлом году в Комитет были поданы почти 170 жалоб на строительство дорог. Вследствие низкого качества подготовки документации и ошибок в действиях заказчиков подавляющее большинство этих жалоб было удовлетворено", - добавил он.