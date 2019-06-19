 Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму

Об этом глава Меджлиса заявил в видеообращении в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу призвать украинскую власть, министра иностранных дел Украины, новоизбранного президента - нужно срочно созывать заседание Совета безопасности ООН из-за брутального невыполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной Ассамблеи ООН, и международного суда ООН, которое было принято еще 2 года назад, по отмене решения по запрету деятельности Меджлиса крымских татар, решения морского трибунала, решения ЕСПЧ по Эдему Бекирову. Нужно немедленно собирать Совбез ООН и обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности крымскотатарскому народу, гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной крымской земле", - сказал Чубаров.
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По его мнению, такое заседание Совбеза ООН должна провести в ближайшие дни.
"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней. Это будет неправильно, так не должно быть", - отметил Чубаров.
Ранее Чубаров, комментируя обыски 19 июня в двух домах в Сары-Су Белогорского района в Крыму, заявил, что в аннексированном Крыму "продолжается тотальная облава на крымских татар".
Также на Цензор.НЕТ: Призываем международное сообщество усилить давление на РФ до прекращения нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - МИД
После оккупации Крыма Россией года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
А вот лижешь ты выпукло.
Всім і так зрозуміло що "татарська карта" в Криму "не зіграла".
Пожалейте мои нервы...
Лично ты за шо из АБИЦЯНАК голосовал?
Клованы не умеют водить КАРАВАНЫ.
ОНИ УМЕЮТ СМЕШИТЬ ЛОХОВ!!!
Hellis @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
короткий вывод по умственным способностям Зеленского после пресс-конференции с Меркель:
1. совершенно не ловит суть вопросов
2. голова не воспринимает предложения более 5 слов
3. из вопросов, состоящих из сложноподиненных предложений, мозги фиксируют только первую часть
Как ты появился ХЗ...?
а вот отца, ***** кондитерская, не трогай!
тем более, что он умер еще 2003 году...
понял, тварь шоколадная?!
И на тебя - хамло ты тупое...
Ферштейн...?
кстати, не останавлевайтесь, вы уже подогнали рейтинг вашего хряка до 5,00%
так и держите
To meet and to date це абсолютно різнополярні слова як в англійській так і в німецькій мовах! Але звідки про це може знати випускник школи з поглибленним виченням англійської мови.
https://twitter.com/i/status/1141225581943697408
Министерство просвещения и Министерство цифрового развития России предложили создать федеральную платформу цифровой образовательной среды, в которую будут вноситься личные данные школьников, их родителей и учителей.
Среди личных данных, которые предполагают собирать министерства, - данные о загранпаспортах, водительских правах и аккаунтах в социальных сетях.
Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на документ, подготовленный министерствами.
Школьникам также предлагается приводить данные своих репетиторов.
В министерстве просвещения заявили, что сбор и обработка данных будут проводиться с согласия школьников.
АнгсоцПутесос.
разве такое было в сценарии в "слуга народу"?
не, это уже будет переработка, Беня не платит столько своим актерам
Иди партизань,готовь диверсии,распространяй листовки и т.д.
Но нет,ты будешь сидеть в Киеве,надувать щеки,и делать из себя пламенного борца..
хотя какой борец их гивна, борцсыкун,одним словом..