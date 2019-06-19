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Все про:Крым (21549) Чубаров (761) Совбез ООН (716) крымские татары (2091)

 Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в оккупированном Крыму, где продолжаются репрессии против крымских татар.

Об этом глава Меджлиса заявил в видеообращении в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу призвать украинскую власть, министра иностранных дел Украины, новоизбранного президента - нужно срочно созывать заседание Совета безопасности ООН из-за брутального невыполнения Россией всех предыдущих решений: и Генеральной Ассамблеи ООН, и международного суда ООН, которое было принято еще 2 года назад, по отмене решения по запрету деятельности Меджлиса крымских татар, решения морского трибунала, решения ЕСПЧ по Эдему Бекирову. Нужно немедленно собирать Совбез ООН и обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности крымскотатарскому народу, гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной крымской земле", - сказал Чубаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты с утра проводят обыски в двух домах крымских татар, - "Крымская солидарность". ФОТО

По его мнению, такое заседание Совбеза ООН должна провести в ближайшие дни.

"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней. Это будет неправильно, так не должно быть", - отметил Чубаров.

Ранее Чубаров, комментируя обыски 19 июня в двух домах в Сары-Су Белогорского района в Крыму​, заявил, что в аннексированном Крыму "продолжается тотальная облава на крымских татар".

Также на Цензор.НЕТ: Призываем международное сообщество усилить давление на РФ до прекращения нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - МИД

После оккупации Крыма Россией года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Источник: https://censor.net.ua/n3133045
 
   
 Топ комментарии
 
Шутки у тебя плоские, как підлога.
А вот лижешь ты выпукло.
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кто смотрел конференцию вынужден будет согласится... Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 9513

Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 3698 Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
короткий вывод по умственным способностям Зеленского после пресс-конференции с Меркель:
1. совершенно не ловит суть вопросов
2. голова не воспринимает предложения более 5 слов
3. из вопросов, состоящих из сложноподиненных предложений, мозги фиксируют только первую часть
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Можно подумать от этого будет какой-та толк, если зеленский что-то там созовет. Ну да шуткануть можна по этому поводу)))
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Шутки у тебя плоские, как підлога.
А вот лижешь ты выпукло.
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А тебя все из рассеи, только ты один Д`артаньян?
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Не смішили б вже людей, ці татарські "лідери".
Всім і так зрозуміло що "татарська карта" в Криму "не зіграла".
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Междулесье пора собирать - ООНу что больше самих татар нужно?
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ЗЕлеБоба с ШАУРМОЙ в ООН?)))
Пожалейте мои нервы...
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ЗЕ фан...что из обещаного ЗЕлеБобой будет реализовано до конца года?)))
Лично ты за шо из АБИЦЯНАК голосовал?
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Я за мородера голосовал, но понимаю, что ошибался. Даже клован способен сделать для Украины больше и не грабить ее
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Да пофиг, что ты там воешь. Караван-то идёт.
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Зачем оповещать весь инет о своих предпочтениях)))
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Куда он идет?
Клованы не умеют водить КАРАВАНЫ.
ОНИ УМЕЮТ СМЕШИТЬ ЛОХОВ!!!
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кто смотрел конференцию вынужден будет согласится...

Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 3698 Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
короткий вывод по умственным способностям Зеленского после пресс-конференции с Меркель:
1. совершенно не ловит суть вопросов
2. голова не воспринимает предложения более 5 слов
3. из вопросов, состоящих из сложноподиненных предложений, мозги фиксируют только первую часть
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А кто такой этот хеллис?Очередной твиттерный пророк?
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Забавно,но хорошая мысль приходит в разные головы одновременно
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А что это за ***** Hellis которого ты нам в авторитеты по психологии лепишь?
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может любовник Лео?
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magic SOM - во первых это женщина..., а во вторых твой папа пасивный гомосек...

Как ты появился ХЗ...?
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слушай, чувырло, обо мне можешь что угодно ваять, мне пофиг...
а вот отца, ***** кондитерская, не трогай!
тем более, что он умер еще 2003 году...
понял, тварь шоколадная?!
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magic SOM - ну умер и умер... - мне плевать на твоего папу, маму, дядю, тетю, сестру, брата и всю твою конченную семейку...

И на тебя - хамло ты тупое...
Ферштейн...?
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вы настоящий порохобот!
кстати, не останавлевайтесь, вы уже подогнали рейтинг вашего хряка до 5,00% Чубаров просить Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму - Цензор.НЕТ 4007
так и держите Чубаров просить Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму - Цензор.НЕТ 4007
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Да какое-то ылитное чмо, из шайки мародёров. Кто же ещё.
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Riznyk Vitalij‏ @dotcent_cam 3 ч.3 часа назад


To meet and to date це абсолютно різнополярні слова як в англійській так і в німецькій мовах! Але звідки про це може знати випускник школи з поглибленним виченням англійської мови.
https://twitter.com/i/status/1141225581943697408

Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 3093
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воно йому нада? це ж не ротердам,який можна пабєдіть один розчерком пера Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 2742
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Еще один проснулся, что же ты при Пете такого не требовал, решение международного суда по Меджлиса было 2 года назад.
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В России предложили собирать информацию об аккаунтах школьников, родителей и учителей в соцсетях




Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 4697

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития России предложили создать федеральную платформу цифровой образовательной среды, в которую будут вноситься личные данные школьников, их родителей и учителей.
Среди личных данных, которые предполагают собирать министерства, - данные о загранпаспортах, водительских правах и аккаунтах в социальных сетях.
Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на документ, подготовленный министерствами.
Школьникам также предлагается приводить данные своих репетиторов.
В министерстве просвещения заявили, что сбор и обработка данных будут проводиться с согласия школьников.
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И еще фиксировать мыслепреступления. Чубаров закликає Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму - Цензор.НЕТ 6450 Старомыслы ненутрят Ангсоц Путесос.
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Если бы ты не был порохоботом, то и ты бы не знал.
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"созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму"?
разве такое было в сценарии в "слуга народу"?
не, это уже будет переработка, Беня не платит столько своим актерам Чубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму - Цензор.НЕТ 254
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если он и созывает кого, то только чтобы на пианине сбацать
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Якщо в ООН є фонтан, то може і погодиться.
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МН 17, пленные украинские моряки. Керченский пролив, спонсирование расеей террористов. Это понятно. Только вот вопрос, а татары Крыма хотят в Украину? Если со своей национальной автономией - тогда лучше сразу "до свидания".. У нас в стране , Слава Богу, все равны - независимо от веры и национальности. Сосед -крымский татарин, в 15 году выехал с оккупированного Крыма и спокойно живет без всякой АВТОНОМИИ. Украина уже АВТОНОМИЮ Крыма проходила Чубаров закликає Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму - Цензор.НЕТ 3090. А потом всякие Поклонские, пьяные матросы и ихтамнеты появляються
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Татары добровольно стали гражданами *****, а теперь царь ***** сажает своих холопов и кстати имеет право, почему они не сопротивляются?
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Говнюк ты Чубар,спратался в Киеве,а твой народ страдает...
Иди партизань,готовь диверсии,распространяй листовки и т.д.
Но нет,ты будешь сидеть в Киеве,надувать щеки,и делать из себя пламенного борца..
хотя какой борец их гивна, борцсыкун,одним словом..
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И что эта импотентная ширма и декорация может с делать, где агрессор и оккупант имеет "право вето"!? Давайте честно, если бы крымские татары действительно хотят побороться за свои права и свободу, то они должны бы как "игиловцы" отстаивать ее с оружием в руках и их за это назовут "террористами", потому что современный мир населен РАБАМИ и управляется УЗУРПАТОРАМИ (рабовладельцами)!
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Клован уже раз облажался в Германии с Крымом-«реальным военным лагерем»! Фрицы ржали!
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А раніше в Криму була якась принципово інша ситуація?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧубаров призывает Зеленского созвать Совбез ООН из-за ситуации в Крыму
 
 
 
 
 
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