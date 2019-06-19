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 Происшествия, Общество
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 Суд на Киевщине приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину, который зарезал участника АТО из-за пьяной ссоры

В Вышгороде при потреблении алкогольных напитков между четырьмя товарищами произошел конфликт на политической почве, который закончился смертью одного из мужчин - участника анти-террористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 5 декабря 2017 года осужденный вместе с четырьмя товарищами в г. Вышгород в своем доме распивал спиртные напитки. Тогда же, будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве политических мотивов между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Когда конфликт был почти исчерпан, двое мужчин покинули квартиру злоумышленника и на лестничной клетке ждали у дверей лифта. Осужденный не оставляя желания убить товарища, который оказался участником АТО, взял нож, догнал их и нанес потерпевшему несколько ударов ножом в спину.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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В суде обвиняемый свою вину не признал. Однако, его виновность в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Приговором Вышгородского районного суда Киевской области 35-летний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за умышленное противоправное лишение жизни другого человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3133043
 
 
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Интересно, а сколько по совокупности надлежит дать хряку за тысячи погибших по его вине, например Иловайск?
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Да нисколько Порошенко не дадут,убежит с Украины,как Фирташ и будет пузо греть на вилле в Испании,столько людей погубил,зато парад провел
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Совсем крышей поехал? Беги в Кремль, целуй пула под хвост.
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Кирпич, Илоовайская кровь на руках коломейши и генерала Хомяка, если ты не в курсе)))
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Ещё в Днепре у нас случай был в прошлом году тоже участника АТО зарезал школьный друг с нервными расстройствами, при распитии алкогольных напитков...Так тот что зарезал в лечебнице спокойно отдыхает и домой по выходным приходит.
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За столом нож нужно держать всегда возле себя. На случай есле начнется поножовщина (с)
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