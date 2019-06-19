 Суд на Киевщине приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину, который зарезал участника АТО из-за пьяной ссоры

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 5 декабря 2017 года осужденный вместе с четырьмя товарищами в г. Вышгород в своем доме распивал спиртные напитки. Тогда же, будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве политических мотивов между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Когда конфликт был почти исчерпан, двое мужчин покинули квартиру злоумышленника и на лестничной клетке ждали у дверей лифта. Осужденный не оставляя желания убить товарища, который оказался участником АТО, взял нож, догнал их и нанес потерпевшему несколько ударов ножом в спину.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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В суде обвиняемый свою вину не признал. Однако, его виновность в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Приговором Вышгородского районного суда Киевской области 35-летний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за умышленное противоправное лишение жизни другого человека.