 "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, в списке произошли определенные изменения.

В частности, Наталии Баласинович (была под номером 30) не будет во списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - 30-й номер в списке "Европейской Солидарности" Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике. ВИДЕО

Партия также представляет своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке - позывной Гром - Александр Грамачук (17-й округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52-й округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116-й округ)", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 30% избирательного списка "Европейской Солидарности" занимают кандидаты-женщины, а сам партийный список обновился более чем на половину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД