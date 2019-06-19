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 Политика Украины
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 "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена

Партия "Европейская Солидарность" сегодня подает список партии в Центральную избирательную комиссию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, в списке произошли определенные изменения.

В частности, Наталии Баласинович (была под номером 30) не будет во списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - 30-й номер в списке "Европейской Солидарности" Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике. ВИДЕО

Партия также представляет своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке - позывной Гром - Александр Грамачук (17-й округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52-й округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116-й округ)", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 30% избирательного списка "Европейской Солидарности" занимают кандидаты-женщины, а сам партийный список обновился более чем на половину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3133042
 
 
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Бабки то хоть отдайте, сволочи! За место ведь уплочено!
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наверное гривень 5-7 стоит место в списке в "партию" которая не попадет никуда кроме тюрьмя.
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Вот вам иллюстрация эффективности "вонючей бомбы"! Противно!
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Был такой советский анекдот. Один человек долго оформлялся заграницу. Не взяли. Он спрашивает, почему. Ему отвечают: "Ну все помнят ту историю, когда то ли вы украли, то ли у вас украли..." Он говорит: "Так это у меня украли..."
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А чого ви за них так переймаетесь. Ви краще слідкуйте за свино-стефанчуком, який білий за свинурчаків разом узятих. Дивіться як його харя на ваших грошах стане ще більшою)))
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Зря Вы так Петро Алексеевич с Баласинович... Кто ж теперь зебилов будет матом крыть, если что? "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 7175
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Бажаю "сивочолому гетьману та батькові нації" набрати таки на дочасних виборах 21-го липня свої потужні 4,9 відсотка голосів..
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Гнойсману и Вакарчуку утроить усилия!
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а что гнойный и свиносявка тоже в верхнее шапито собрались?
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Там ще й Свобода з Ярошем та Білецьким , Самопоміч - теж попасуться на петіному електоральному пасовищі..
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нету у свиновальцмана никакого электората. даже соевые свиношныри устыдятся голосовать за мыролюбную мразь.
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Учитывая, что КС вчера так и не смог ничего решить - 95%, что выборам 21 июля быть!
Вынесем их на помойку разом! "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 7402
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Разом вы можете только поржать над шутками Переулка 95 "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 975
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Ну не знаю, 21 апреля петруха твой ощутил наше презрение в полной мере. "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 5552
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Устал . Выборы , рухнули надежды ; выборы , рухнули надежды ; выборы , рухнули надежды ; выборы , рухнули надежды .....................
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Думаю що ці підбарижники більше 8 % не наберуть.
Адже за них голосуватимуть в основному - ублюдки та ті хто скоїв злочини на користь бариги протягом останніх п'яти років.
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Кровати переставили, одну выгнали, поменяли вывеску, а директор и кадры те же.
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"Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена.

Не допоможе. Тут треба виключати зі списку Порошенка, Парубія та Геращенко. Тоді якісь шанси були б. І взазалі не зрозуміло, чому це збіговисько назвали "Європейська солідарність", бо по результатах 5-річної роботи його треба було назвати "Ефіопська ....." або "Еритрейська солідарність".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена
 
 
 
 
 
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