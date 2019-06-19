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 У Рищука прошли обыски по делу об убийстве Гандзюк

Служба безопасности Украины провела обыски у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Екатерины Гандзюк.

Информацию об обысках Рищук сам подтвердил "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в постановлении суда о проведении обыска говорилось о деле убийства Екатерины Гандзюк и поджоге Алешковского леса.

"Не получилось привлечь к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина о нем писала. Ни к Гандзюк, ни к лесу я не имею отношения. Пока не разгонят эту СБУ, они не отстанут. Ничего не нашли. Я уверен это нужно для картинки, для того, чтобы я ушел из округа. Я убежден, что все это завершится 22 июля после выборов", - заявил Рищук.

Также экс-чиновник добавил, что обыски проводили в его отсутствие.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "За что их исключать из партии? Ни одного подозрения им не вручено", - Гончаренко о Гордееве и Рищуке, которые фигурируют в деле Гандзюк. ВИДЕО

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3133040
 
 
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При Порошенко ФСБшники чувствовали себя в Украине как дома,Медведчук три телеканала выкупил,просто чудом не успели Украину уничтожить
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ну ведь глупость явная - зато галку поставили - ну вот и видно как работать будет новый глава - не профессионально и это как минимум - понял бы если бы слушали и смотрели за ним - а обыск - не СБУ по вызову - за ребят там обидно,ведь они все понимают
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Сколько резонансных убийств СБУ раскрыла при Порошенко за 5 лет?Нисколько,так не свисти ольгинец,скоро вас прижмут,работать пойдешь в Росгвардию рядовым
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(((ты как разговариваешь с офицером - скотина))))
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Что можно через год найти ? Смешно и печально .
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Молниеносная операция для СБУ и года не прошло.
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