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 Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Харьковский городской совет в среду рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.

В поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице (пробивке) от ул. Рымарская до ул. Клочковская.

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Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3133033
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенко такого бы никогда не случилось!!!
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Гепа, жги ишо! А даёшь памятник сралину в центре Харькова!
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Кстати Германия и СССР до 1941го года столкнулись друг с другом во время гражданской войны в Испании когда Германия помогала вооружение, техникой и войсками генералу Франко а СССР его противникам республиканским силам. Я уже молчу про активные боевые действия СССР против главного союзника Германии Японии в 1939г на Озере Хассан и на Халкин-Голе. Это так для справки)
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вот жаль,что ты солдатиком у него не послужил..
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Хребет нацизму переломали миллионы советских военных и гражданских людей,
а не Жуков.
Пока Сталин прятался на даче неделю после начала войны, Жуков и не пикнул против Сталина.
Как писали фронтовики-писатели, Жуков это был "мясник".
На вопрос западных союзников как мы преодолеваем заминированные поля,
он ответил что их преодолевают как будто мин нет.
Если боец отказывался идти на минное поле, его тупо расстреливали.
Да и поведение после 45-го, с вывозом 7 вагонов награбленного имущества из Германии,
тоже не красит его.
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весь этот "подотдел очистки" горсовет Харькова нужно в "социалистические лагеря" на "перековку".
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Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова - Цензор.НЕТ 9292Volodymyr Viatrovych
35 хв. ·

Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Тобто пішла на порушення закону, сховавшись за принцип колективної безвідповідальності. Якщо рішення буде підписане міським головою Кернесом настане час для його персональної відповідальності за порушення закону.
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Доречі, а яка відповідальність за порушення цього закону?
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Ну секретаря горсовета под суд теперь, за нарушение закона о декоммунизации
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2 Підлога Маккартні

Скажите спасибо Пеце.
Что не дал посадить Кернеса.
Ему нужна была поддержка харьковчан, вот и доворняк по порошенковски сработал.
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А причем тут Порошенко? Это началось всё при Скоморохе. При Порошенко даже ватный Кернес в вышиванке ходил!
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так он и в поморанчевом шарфе с аваковым ходил

Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова - Цензор.НЕТ 5245
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Смотрю с уходом порошенко подняла голову ватная мразь! Походу Скоморох дал добро
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Он добро не давал Его просто никто не спрашивает
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С уходом росийского агента Лолитьі кацапские свинособаки начали реализацию плана по дестабілізації в Україні з метою дискредитації Зе та його команди.
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А куда Юлька делась? Это ведь у ***** кликуха ТиМошонки потому что она хочет выглядить как нимфетка!
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І тут ЮВТ! Походу, підармонам типу дебілоїда вови пономаренка, дана установка срати в коментах в кожній темі. Так і здохне ущербне не розкодованим.
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порохоботик, ну не убивайся ты так. Мне аж жалко тебя стало. Крепись
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Не добили гепу в своё время Теперь он будет добивать в Харькове все патриотические начинания Попытка сноса палатки волонтёров и переименования это только начало Столько атошников волонтёров в Харькове и не могут одного чмошника приструнить Аваков твой ход только в этот раз с контрольным в голову
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Конечно не посадит У одного раввина мацу кушают
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Російський агент та поплічник сивого мародера чітко виконує план ***** по дестабілізації в Україні. Їхній план-максимум - повноцінна громадянська війна, план-мінімум - створення неконтрольованого хаосу. До речі, масові замінування - це з цієї ж історії.
Треба негайно садити калясочного 3,14дараса хоча б у СІЗО по вже відкритій справі. Агов, СБУ, ГПУ, МВС, суди!!!
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Скоморох его не посадит он у Кернеса на корпоративе писюном на пианино играл!
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Тобі 5 років сивий мародер пісюном по губах грав, і тобі подобалось.
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А кто такой сывый мародер? Коломойский? Так он мне 5 лет писюном по губам не водил это он вам сейчас водит!
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Сивий мародер порошенко наразі по приміських електричках лазить побирається із мариною на парламентські вибори)
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А что Порошенко смарадерил? И как он это сделал? Если согласно журналу Форбс он стал за время президенства бедней в 2 раза!
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Шобіл, український форбс належить курченку, поплічнику мародера порошенка іх банди януковича.
За офіційними даними статки сивого мародера тільки за 2018 збільшились більш ніж у 80 разів.
Це без врахування чорного налу, який йому регулярно заносили, куплених через його особистий інвест.фонд ICU бізнесів (в тому числі і на росії), вкрадених з бюджету 1,7 млрд грн в особисті хвондіки, розсованих по офшорах статків і т.д.
Декларацію тобі знайти, шомбецил, чи сам справишся?
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Вообще - то его должен садить алкопгокугог. Но для Кернесов он свой писюн!
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Есть закон, принятый Верзовной Радой.
И никакое решение никакого горсовета не может иметь силы над Законом. Решения горсоветов даже не являются нормативными актами, на сколько я помню из правоведения.
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События последних лет, как лакмусовая бумажка. Проявили практически всех гнид, которые живут рядом с нами. Они, любители русского мира и кровавых палачей, конченые твари!
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Надеюсь никто не сомневается что если бы в Харьков пришёл рузьке мир то гепа и его ватные депутаты казнокрады и ************ бегали бы с власовской ленточкой на груди и триколором в жопе
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Решение харьковского вата-совета не соответствуют Закону о декоммунизации. Их об этом уведомили. Так что вата-депутаты могут сколько угодно пускать слюни при слове "жЮков", но любые их происки легко блокируются ЛЮБЫМ судом. Назовите еще центральную площадь именем сРалина, чтобы суд дал вам ********* "в пакете", одним решением...
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военные деятели ВОВ не попадают под закон о декоммунизации. Иди соси леденец в другое место
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Позор моему родному городу! Надеюсь,найдётся праведный судья на всю эту горсоветную банду.
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Дуже цікаво коли Луц відкриє 59 справ на головного щура міста та оскаржить в суді рішення.
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прєлєсно! Бо вже розслабились - "нікада нє будєм в імпєрії" - вже засмерділо ХеНееРом
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Похоже у него слишком много конечностей работающих осталось!
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Вся эта псевдосовецкая шумиха очень неспроста. Видно проворовались.
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Сколько Украинцев угробил Сивый Мерин, уже подсчитали? И на сколько при нем уменьшилось население страны? А сколько убежали в другие страны от искуственного голодомора 2014-2019?
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Какая прелесть! Осталось тлько Харьков в Хорьков переименовать, и все встанет на свои места.
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ЗЕбилам слава!!! при "плохом" Порохе этот "гепо"-крыс никогда бы на такое не пошел, а теперь нате вам пожалуйста... и это только начало. Интересно, кто-то из ЗЕбилов в Харькове выступит против этого переименования ??? Хотя им всем пофиг, главное, что теперь все будет "квартал95"....
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