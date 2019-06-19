 Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

В поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице (пробивке) от ул. Рымарская до ул. Клочковская.
Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
а не Жуков.
Пока Сталин прятался на даче неделю после начала войны, Жуков и не пикнул против Сталина.
Как писали фронтовики-писатели, Жуков это был "мясник".
На вопрос западных союзников как мы преодолеваем заминированные поля,
он ответил что их преодолевают как будто мин нет.
Если боец отказывался идти на минное поле, его тупо расстреливали.
Да и поведение после 45-го, с вывозом 7 вагонов награбленного имущества из Германии,
тоже не красит его.
"подотдел очистки"горсовет Харькова нужно в "социалистические лагеря" на "перековку".
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Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Тобто пішла на порушення закону, сховавшись за принцип колективної безвідповідальності. Якщо рішення буде підписане міським головою Кернесом настане час для його персональної відповідальності за порушення закону.
Скажите спасибо Пеце.
Что не дал посадить Кернеса.
Ему нужна была поддержка харьковчан, вот и доворняк по порошенковски сработал.
Треба негайно садити калясочного 3,14дараса хоча б у СІЗО по вже відкритій справі. Агов, СБУ, ГПУ, МВС, суди!!!
За офіційними даними статки сивого мародера тільки за 2018 збільшились більш ніж у 80 разів.
Це без врахування чорного налу, який йому регулярно заносили, куплених через його особистий інвест.фонд ICU бізнесів (в тому числі і на росії), вкрадених з бюджету 1,7 млрд грн в особисті хвондіки, розсованих по офшорах статків і т.д.
Декларацію тобі знайти, шомбецил, чи сам справишся?
И никакое решение никакого горсовета не может иметь силы над Законом. Решения горсоветов даже не являются нормативными актами, на сколько я помню из правоведения.