 Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, таким образом переговоры начали превращаться "в фарс".
"От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.
Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву, Порошенко отметил, что "некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало".
"Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву", - подчеркнул экс-президент.
"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась, - отметил он. - Путин понимал, что любой шаг направленный на решение ситуации с заложниками, в его воображении, работал на Порошенко".
Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".
"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", - добавил Порошенко.
"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", - подчеркнул он.
При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской Солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине", - подчеркнул Порошенко.
интересно, почему? Работают на Порошенко ?
Но, олигархи решили что они хотят опять, как при Януке, порешать всё по понятиям. Так что после грядущего неизбежного дефолта, МВФ их разденет до трусов, и вышвырнет на помойку. Да будет так.
ну и конечно Путина Зеленский тоже устраивает - не Бойко конечно, то слабак по сравнению с Порохом. И это для нас проблема.. Зеля хоть и быстро переобулся в воздухе, став проукраинским во внешней политике, но его уже пощупали за вымя на западе и поняли что он так себе - слабачой, не имеющий аргументов в споре, попугайка, который только повторяет что ему на бумажке написали в МИДе. а чего не написал - он сразу теряется. Чему доказательством позорный его ответ на прессухе с Меркель.
вопрос был - какого вы мнения о тех доказательствах военного присутствия российских вооруженных сил, которые Порошенко предоставлял Меркель?
он помычал немного, а потом ответил - а я и не знал, что Порошенко встречался с Меркель. Но сейчас же Меркель встречается со мной, президентом Украины - и передал Меркель слово. Она была в ****.
я, если честно, тоже..
А в отношении российских войск: все западные власти прекрасно знают что "народная милиция ЛДНР" - это 1-й и 2-й армейские корпуса 8-й армии ВС РФ. Просто вслух они этого сказать не могут: их промышленность полностью зависима от Газпрома.
интересно, почему Зеля сраку рвет и с подачи Бени и Геруса уже подали во ВРУ проект закона, отменяющий введение свободного рынка электроэнергии?
ну реально - хто всравсь - невистка.
Это пять.
Нет, это десять.
ввели ан 1 месяц в декабре 2018 - сколько вони было? сопли, вонь, айяйяй, порошенко узурпировал власть!
как вы задрали. верить вам могут только круглые идиоты.
ждал пока рыги которые ты в точ числе организовал
окрепнут и пойдут на выборы со вторым рейтингом в Украине?
мудило шакаладное
пусть теперь зеленский отвечает - почему он не хочет сажать купа путина.
Так что греби полной ложкой
Да много чего можно. Соседи у Украины знатные.
Майдан победил не на выборах, а силой - и за 5 лет расклад сил не изменился, антимайдан численно больше.
Источник: https://censor.net.ua/n3133030
Как вам скулеж атца？Не противно？
а ты сколько освободил? а зеленский?
только пердеж в ответ..
О как.
И зачем они мышебратьям?
Вроде, именно с уголониками запоребриком дефицита нет, 95% населения учоловники либо уже отсидевшие, либо поке еще нет?
Неужто чьи то родственники?
Сеть GLUSCO сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил нефтетрейдер Proton Energy Group S.A. через родственную GLUSCO ENERGY S.A. В настоящее время сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
Центральный апелляционный хозсуд отказался 27 мая удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года, которым национализированному банку отказали в признании его кредиторских требований к авиакомпании «Днипроавиа» на 1,5 млрд грн, сообщает Finbalance.
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/sud-reshil-delo-na-1-5-mlrd-hrn-v-polzu-aviakompanii-kolomojskoho-3883817