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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (877) Порошенко (17598) Путин (24832)

 Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных.

Об этом Порошенко заявил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, таким образом переговоры начали превращаться "в фарс".

"От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук

Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву, Порошенко отметил, что "некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало".

"Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву", - подчеркнул экс-президент.

"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась, - отметил он. - Путин понимал, что любой шаг направленный на решение ситуации с заложниками, в его воображении, работал на Порошенко".

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".

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"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", - добавил Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", - подчеркнул он.

При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской Солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине", - подчеркнул Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133030
 
 
 Топ комментарии
 
A тебе нужно заправлять солярой автобусы, тепловозы, теплоходы, БТРы, танки ? Кроме "белорусской" солярки, других источников нет.
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Есть другие источники ? Очень интересно. Расскажите - где именно в Украине существует уже построенная топливная инфраструктура, альтернативная существующей. Железные дороги, цистерны, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы и .т.д. И какая именно страна готова поставлять в Украину такое количество топлива. У Украины на сухопутной границе - только одно дружественное государство: Польша. Остальные - враги.
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За часів нікчемної каденції петі - медведчуку були створені тепличні умови для антиукраїнської діяльності.. А тепер петя щось намагається триндіти та сопельки розмазувати по своїх жирних щічках..
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A тебе нужно заправлять солярой автобусы, тепловозы, теплоходы, БТРы, танки ? Кроме "белорусской" солярки, других источников нет.
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Есть другие источники , есть война и есть "договорняк" .
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Есть другие источники ? Очень интересно. Расскажите - где именно в Украине существует уже построенная топливная инфраструктура, альтернативная существующей. Железные дороги, цистерны, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы и .т.д. И какая именно страна готова поставлять в Украину такое количество топлива. У Украины на сухопутной границе - только одно дружественное государство: Польша. Остальные - враги.
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С 2015г Порошенко нужно было выиграть время и тянуть кота за хвост, обещая выполнить "минск" - чтобы сковать возможное вторжение. Мертведчук - элемент этой игры
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Роттердам-плюс - это международно принятая система ценообразования на топливном рынке. Источником топлива она не является.
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причем с введением рынка электроэнергии с 1 июля коррупционные моменты этой схемы уйдут в небытие. Не потому ли Герус и Зеля сраки себе рвут, чтобы отсрочить введение энергорынка?

интересно, почему? Работают на Порошенко ?
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Порох пытался поддерживать равновесие в стране, поскольку интересы различных олигархов противоречивы, и интересы ЕС противоречат интересам олигархов, и интересы РФ и ЕС противоречат друг другу, и т.д.
Но, олигархи решили что они хотят опять, как при Януке, порешать всё по понятиям. Так что после грядущего неизбежного дефолта, МВФ их разденет до трусов, и вышвырнет на помойку. Да будет так.
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в этом смысле кстати Зеленский - слабак и неопытный политик, зависящий от помощи олигархов и их СМИ, их полностью устраивает.

ну и конечно Путина Зеленский тоже устраивает - не Бойко конечно, то слабак по сравнению с Порохом. И это для нас проблема.. Зеля хоть и быстро переобулся в воздухе, став проукраинским во внешней политике, но его уже пощупали за вымя на западе и поняли что он так себе - слабачой, не имеющий аргументов в споре, попугайка, который только повторяет что ему на бумажке написали в МИДе. а чего не написал - он сразу теряется. Чему доказательством позорный его ответ на прессухе с Меркель.

вопрос был - какого вы мнения о тех доказательствах военного присутствия российских вооруженных сил, которые Порошенко предоставлял Меркель?

он помычал немного, а потом ответил - а я и не знал, что Порошенко встречался с Меркель. Но сейчас же Меркель встречается со мной, президентом Украины - и передал Меркель слово. Она была в ****.

я, если честно, тоже..
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Ну, начать надо с того что никакого "президента Зеленского" в природе не существует. Есть говорящая голова, произносящая фразы которые ей передал Коломойский.
А в отношении российских войск: все западные власти прекрасно знают что "народная милиция ЛДНР" - это 1-й и 2-й армейские корпуса 8-й армии ВС РФ. Просто вслух они этого сказать не могут: их промышленность полностью зависима от Газпрома.
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прикупить десяток - другой танкеров в ЮАР, неее???)))
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Купи, в чём проблема ? Заодно построишь причалы, хранилища и т.д. Полную инфраструкуру. Смета уже есть ?
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тогда зачем нам ротердам?... на ротердам ты быстро смету посчитал???
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не только роттердам +, но и дюссельдорф ++ и сиваш +++. У свиновальцмана все мыролюбно отреформировано.
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По статті маєте що сказати, чи лише лайном харконути?
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с 1 июля Роттердам плюс отменяется автоматически, введением свободного рынка.

интересно, почему Зеля сраку рвет и с подачи Бени и Геруса уже подали во ВРУ проект закона, отменяющий введение свободного рынка электроэнергии?
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А медведчуку три украинский канал продать тоже россия требовала или совпадение случайное,Петя к тебе много вопросов,на которые тебе придется отвечать
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А какие европейские законы были нарушены при продаже Медведчуку этих каналов? Может таёжно-союзные или охлоса?
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а что, он у Порошенко этот канал купил?

ну реально - хто всравсь - невистка.
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А по какому освобождать украинцев? Назвав орков повстанцами или как при Зелемойском делает Кучма - пытается орков назвать стороной соглашений?
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"орков повстанцами "
Это пять.
Нет, это десять.
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Если бы не плешивая мразь, никаких проблем не было бы.
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Петро Алексеевич, нужно было вводить военное положение до победного конца. Видите, что теперь из-за єтого власть в государстве узурпировал клован(((
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и что? ну ввели бы - и ЧТО?!!

ввели ан 1 месяц в декабре 2018 - сколько вони было? сопли, вонь, айяйяй, порошенко узурпировал власть!

как вы задрали. верить вам могут только круглые идиоты.
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шож ты его пять лет терпел @ука? Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3135
ждал пока рыги которые ты в точ числе организовал
окрепнут и пойдут на выборы со вторым рейтингом в Украине?
мудило шакаладное
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Начал отмазываться)) Не, петя, отвечать будете вместе
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TtortT. Отвечать будет Х**ло в Гааге вместе с Е.Пригожиным.
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он вроде ясно и внятно ответил - почему. Не понять содержание его слов может только клинический олигофрен. с чем вас и поздравляю.

пусть теперь зеленский отвечает - почему он не хочет сажать купа путина.
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За часів нікчемної каденції петі - медведчуку були створені тепличні умови для антиукраїнської діяльності.. А тепер петя щось намагається триндіти та сопельки розмазувати по своїх жирних щічках..
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Запитай про це у генерального прокурора , у петіного кума югка..
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Это дело СБУ - т.е. Баканова = дружка и кассира зеленского
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Не бреши, на сьогоднішній день головою СБУ є пан грицак, котрому петя після свого принизливого розгрому 21-го квітня подарував звання героя України..
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на сьогодні грицак у відпустці, і скоро буде у відставці. де факто керуючим є баканов. але звідки вам то знати...ви ж конституцію не читаєте
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Точно. Брехати не гарно, як і маніпулювати."Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов ( якому Грицак подарував звання лейтенанта) будет выполнять его обязанности."
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Грицак сдал дела. Зеробеня теперь несет 100% ответственность за всё!
Так что греби полной ложкой
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К сожалению, Украина полностью зависима от северо-восточного соседа. В любой момент в Украине можно устроить полный экономический коллапс и хаос, прекратив поставки топлива. Равно как, можно прекратить течение Днепра, где-нибудь в Белоруссии или ещё севернее.
Да много чего можно. Соседи у Украины знатные.
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благодаря "плохому" Порошенко - не полностью.
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""Но пятой колонне - не место в украинской власти" = ошибка Порошенко в том, что он дал пятой колонне право выбора, т.е. место в украинской власти (в том числе и зеробене).
Майдан победил не на выборах, а силой - и за 5 лет расклад сил не изменился, антимайдан численно больше.

Источник: https://censor.net.ua/n3133030
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Соевые, вы внимательно прочли три последних абзаца？
Как вам скулеж атца？Не противно？
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Лапоть, хлебни боярки. Зачем тебе украинские дела ?
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Потрох и медведчук бизнес партнёры самые настоящие, а педалик вообще холуй медведчука. Сейчас потроха кинули и оно обиделось.
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Мразь брехливая жирная!! До хрена ты с Иркой освободил пленных ,одних зэков притащили в Украину ,посадили на шею народу.А СБУ не твоя ли контора,падло?
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да, до хрена. Более полутора тысяч за 5 лет.

а ты сколько освободил? а зеленский?

только пердеж в ответ..
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"От нас потребовали освобождения осужденных убийц" Источник: https://censor.net.ua/n3133030

О как.
И зачем они мышебратьям?
Вроде, именно с уголониками запоребриком дефицита нет, 95% населения учоловники либо уже отсидевшие, либо поке еще нет?
Неужто чьи то родственники?
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Говорят, что сеть азс и нефтебаз ГЛУШКО, является собственностью мертветчука ( через швейцарские доеументы)

Сеть GLUSCO сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил нефтетрейдер Proton Energy Group S.A. через родственную GLUSCO ENERGY S.A. В настоящее время сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз.
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Вопрос - посему жта новая сетка так легко получила площадки в Киеве и на автобанах , что за год раскрутила новые современные АЗС? В чем секрет?
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может в том что они предоставляют качественные услуги и не было причин не давать им возможности развивать бизнес, давая рабочие места украинца и деньги - в украинский бюджет?
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Почитайте интервью твари Медведчука российским СМИ в период 2014-2017 годы и вопросов больше не будет. Перед нами креатура путина - такой же подонок, ублюдок и украиноненавистник.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
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10 заблудившихся десантников из 98 дивизии ВДВ РФ август 2014 отпустили... убийцы Вадима Пугачева ВСУ - 3 бригада спецназа ГРУ РФ Дорофеев, Александров отпущены .24 моряка ВМС Украины в плену а барыга себя прекрасно чувствует и мылится в Раду...
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ну прям везуха:Суд решил дело на 1,5 млрд грн в пользу авиакомпании Коломойского
Центральный апелляционный хозсуд отказался 27 мая удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года, которым национализированному банку отказали в признании его кредиторских требований к авиакомпании «Днипроавиа» на 1,5 млрд грн, сообщает Finbalance.

https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/sud-reshil-delo-na-1-5-mlrd-hrn-v-polzu-aviakompanii-kolomojskoho-3883817
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, - Порошенко
 
 
 
 
 
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