 Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.



По его словам, таким образом переговоры начали превращаться "в фарс".



"От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.

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Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву, Порошенко отметил, что "некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало".

"Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву", - подчеркнул экс-президент.

"Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась, - отметил он. - Путин понимал, что любой шаг направленный на решение ситуации с заложниками, в его воображении, работал на Порошенко".



Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать, как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ".

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"Кстати, я уже не во власти, но Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство", - добавил Порошенко.



"Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей", - подчеркнул он.



При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом "Европейской Солидарности" на досрочных выборах в парламент. "Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине", - подчеркнул Порошенко.