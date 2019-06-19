 У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом он признался в интервью русской службе "BBC", комментируя высокий антирейтинг на уровне 46%.
"А к Порошенко сейчас 75% негативно [относятся], ну и что? Он готов [идти на выборы]? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46%. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?" - сказал Медведчук.
Он добавил, что не видит необходимости переломить эту ситуацию, потому что он и сам относится к людям негативно.
"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - сказал Медведчук.
И манкурты
По3.144-здуете прям в юрты
И вам не помогут
Орденааа
Ха-ха.
Пастух обозвал свою худобу, стараясь обозвать тех кто не в его стаде.
Мне нравится. А еще больше нравится шо Петко их "садил-садил", да и посадил аж одну Гадьку, да и то Луценку походу главней бухло и Змея какого-то там созыва.... бляха-муха, хотел фото поискать, но и так помню шо тошнить будет(
І також бачив "десь" тих кому це не подобається.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
эта запутинская ***** открыто плюёт нам в лицо
и ему за это ничего нет?
Пеця маладец, вместе с Васей и Юрой!
не представляю какой гнидотой нужно быть шобы 21 июля проголосовать за жопаблок
путен ипи нас???
... нет слов, посмотрим шо будет после того как уберут Грицака и Луценко
если и дальше продолжит резвиться имхо следующим кто пойдет под сраку будет Зеленский
верю, дождемся, когда этого урода вздернут на каштане