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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (877) рейтинг (1226)

 У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук

Агент Кремля Виктор Медведчук заявил о своем негативном отношении к большинству украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом он признался в интервью русской службе "BBC", комментируя высокий антирейтинг на уровне 46%.

"А к Порошенко сейчас 75% негативно [относятся], ну и что? Он готов [идти на выборы]? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46%. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?" - сказал Медведчук.

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Он добавил, что не видит необходимости переломить эту ситуацию, потому что он и сам относится к людям негативно.

"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - сказал Медведчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3133028
 
 
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А чтож СБУ за него не берется, там же уже Зепрофессионал Бакланов. Когда посадят Медведчука?
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у Порошенко спроси почему он в него такой влюбленный
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Непонятно, куда смотрит украинская контрразведка? В Киеве под боком осиное гнездо.
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всым відомо що медведчук ненавидитить Україну і українців, але це не заважає йому ********** тут гроші і купувати канали.
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И это переговорщик от пэтьки, прошу заметить！
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друг и наставник мегапрЗЕденту валодькі! Тепер цьому уроду можна все і канали пачками скуплять і голодомор-2 влаштувать, він нас ненавидить і травитиме скільки хватить духу!
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С ОГНЕМ ИГРАЕТСЯ СОЕВЫЙ *******!
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Малороссы
И манкурты
По3.144-здуете прям в юрты

И вам не помогут
Орденааа
Ха-ха.

Пастух обозвал свою худобу, стараясь обозвать тех кто не в его стаде.
Мне нравится. А еще больше нравится шо Петко их "садил-садил", да и посадил аж одну Гадьку, да и то Луценку походу главней бухло и Змея какого-то там созыва.... бляха-муха, хотел фото поискать, но и так помню шо тошнить будет(
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А я голосуватиму за "Опозиційну платформу- За життя".
І також бачив "десь" тих кому це не подобається. У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук - Цензор.НЕТ 38
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Когда же ********** уже его в турму посадит за коррупцию? Столько ведь уже новых лиц...
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Ну ось згадай про цього виродка, а він вже і тут.
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Почитайте интервью твари Медведчука российским СМИ в период 2014-2017 годы и вопросов больше не будет. Перед нами креатура путина - такой же подонок, ублюдок и украиноненавистник.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
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Ну так здохни вже,не смерди на українській землі,ніхто тебе тут не тримає
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акуеть
эта запутинская ***** открыто плюёт нам в лицо
и ему за это ничего нет?
Пеця маладец, вместе с Васей и Юрой!
не представляю какой гнидотой нужно быть шобы 21 июля проголосовать за жопаблок
путен ипи нас???
... нет слов, посмотрим шо будет после того как уберут Грицака и Луценко
если и дальше продолжит резвиться имхо следующим кто пойдет под сраку будет Зеленский У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук - Цензор.НЕТ 7125
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чмо путинское.

верю, дождемся, когда этого урода вздернут на каштане
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Вина соевого в том что эта мразь на свободе.
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Всё никак не могу вспомнить - кто выпал с 17 этажа, как его фамилия?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук
 
 
 
 
 
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