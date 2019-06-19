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 Экономика Евросоюза полностью оправилась от российских контрсанкций, - Могерини

Экономики стран ЕС смогли полностью адаптироваться к продуктовому эмбарго, введенному Россией. Европейские аграрии нашли себе другие рынки сбыта.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".

Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

"Комиссия регулярно оценивает экономическое влияние мер ЕС и ответных санкций, введенных Россией в агропродовольственном секторе. Влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС в целом остается сдержанным и управляемым", - говорится в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента Надин Морано.

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"Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро", - указано в ответе.

В отношении России Могерини отметила, что санкции ЕС не стали единственной причиной ослабления экономики страны.

"Трудно дать количественную оценку изолированного воздействия ограничительных мер ЕС на российскую экономику, поскольку они совпали с появлением более широких экономических препятствий, включая существующие структурные препятствия для роста, колебания цен на нефть и снижение курса рубля", - заявила она.

По словам главы дипломатии ЕС, эти факторы привели к "значительному замедлению российской экономики" в 2014 году и "относительно медленному восстановлению с тех пор".

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Напомним, Россия в августе 2014 года ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран ЕС, США, Украины, Канады и Австралии. Таким образом в РФ отреагировали на санкции, введенные против нее международным сообществом за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

С тех пор в России уничтожают продукты, ввезенные в страну в обход запрета.

В марте 2019 года президент РФ Путин заявил, что Россия готова отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС снимет санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

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18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только после освобождения Крыма. "Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3133026
 
 
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от расейских контрсанкций сама русня оправится не может) Они по халуям еще более бьют чем европейские
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Чому кацапські аусвайси,видані в Криму, признаєте?
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нічаво! тапєріча ані вдвоє большє сира бульдозєром раздавят!
как тєбє такоє, праклятий Єврасаюз?
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это значит, что время поднажать новыми санкциями!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкономика Евросоюза полностью оправилась от российских контрсанкций, - Могерини
 
 
 
 
 
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