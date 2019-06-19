 Население Украины сократится к 2050 г. на 19,9%, - ООН

"Наибольшее относительное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна – до 20% и более. В частности, согласно прогнозу ООН, население Украины сократится на 19,9%", - сказано в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Аналитики прогнозируют, что к 2050 году численность населения сократится, как минимум, на 1% в 55 странах.
В целом же, согласно отчету, в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.
Документ содержит прогноз и на более длительный срок – до конца столетия. Его авторы предполагают, что к этому времени на Земле будет проживать около 11 млрд человек, хотя темпы роста населения планеты будут замедляться и большинство стран столкнуться с проблемой старения населения, а в Украине население уменьшится до 24,4 млн человек. Проблема старения населения окажет финансовое давление на страны в связи с повышением затрат на общественное здравоохранение, выплату пенсий и социальной защиты, отмечается в документе.
Согласно ему, к 2050 году каждый шестой человек будет старше 65 лет, в то время как сейчас старше указанного возраста каждый 11-й человек. В ближайшие 30 лет в некоторых регионах, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку, доля пожилых людей удвоится. В то же время ожидается, что к 2050 году четверть населения Европы и Северной может быть старше 65 лет.
Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни в целом увеличится (с 64,2 года в 1990 году до 77,1 года в 2050 году), в более бедных странах этот показатель будет, по-прежнему, отставать. В то же время средняя продолжительность жизни ребенка, родившегося сегодня в одной из наименее развитых стран, будет примерно на 7 лет короче, чем у ребенка, рожденного в развитой стране. Среди причин эксперты отметили высокий уровень детской и материнской смертности, насилие и продолжающееся воздействие эпидемии ВИЧ.
Порошенко должен за мужиков женщин трахать, а за женщин рожать что ли?
Во многих странах где уровень жизни в РАЗЫ хуже чем в Украине в семьях имеют по много детей...
Экономика не причем - просто большинство пар хотят жить в свое удовольствие не обременяясь детьми...
"А вас, я бачу, таки бентежать" - ну да, это же я писал - "Головне щоб ЛГБТ паради проводилися регулярно"
"Вам, бачу, без гей-парадiв життя не миле. " - нее, это Вы размножаться не в состоянии если прошел гей-парад.
К 2070 - до 30 млн.
К 2080 - до 25 млн.
К 2090 - до 20 млн.
К 2100 - до 15 млн.
К 2110 - до 10 млн.
К 2120 - до 5 млн.
А к 2130 - останется один человек, который по выключает свет, перекроет краны с водой и естественно с газом. И уедет жить в "процветающую" парашу с трехмиллиардным населением.
Трудовая миграция это мировая тенденция.
Немецкий сантехник уехал в США, польский сантехник заменил немецкого (там платят больше и уровень жизни круче), украинский сантехник приехал в Польшу на место уехавшего.
и кому это надо?