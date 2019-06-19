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 Политика Украины
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 Население Украины сократится к 2050 г. на 19,9%, - ООН

Население Украины (с учетом Крыма) с 43,99 млн в 2019 году к 2030 году сократится до 40,88 млн человек, к 2040 – до 38 млн и к 2050 год – до 35,22 млн человек, или на 19,9%, такие обновленные данные содержатся в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" (2019 год).

"Наибольшее относительное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна – до 20% и более. В частности, согласно прогнозу ООН, население Украины сократится на 19,9%", - сказано в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году численность населения сократится, как минимум, на 1% в 55 странах.

В целом же, согласно отчету, в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.

Документ содержит прогноз и на более длительный срок – до конца столетия. Его авторы предполагают, что к этому времени на Земле будет проживать около 11 млрд человек, хотя темпы роста населения планеты будут замедляться и большинство стран столкнуться с проблемой старения населения, а в Украине население уменьшится до 24,4 млн человек. Проблема старения населения окажет финансовое давление на страны в связи с повышением затрат на общественное здравоохранение, выплату пенсий и социальной защиты, отмечается в документе.

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Согласно ему, к 2050 году каждый шестой человек будет старше 65 лет, в то время как сейчас старше указанного возраста каждый 11-й человек. В ближайшие 30 лет в некоторых регионах, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку, доля пожилых людей удвоится. В то же время ожидается, что к 2050 году четверть населения Европы и Северной может быть старше 65 лет.

Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни в целом увеличится (с 64,2 года в 1990 году до 77,1 года в 2050 году), в более бедных странах этот показатель будет, по-прежнему, отставать. В то же время средняя продолжительность жизни ребенка, родившегося сегодня в одной из наименее развитых стран, будет примерно на 7 лет короче, чем у ребенка, рожденного в развитой стране. Среди причин эксперты отметили высокий уровень детской и материнской смертности, насилие и продолжающееся воздействие эпидемии ВИЧ.

Источник: https://censor.net.ua/n3133025
 
 
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Зато Порошенко купил виллу в Испании и детей в Лондон учиться отправил
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осломордая супрун делает все для этого. даже анитибиотики разрешила алкоголем запивать.
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Супрун ставленница Порошенко,план сокращения украинцев в действии,зато хорошо оплачивается
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робот вертер - да ладно тебе...

Порошенко должен за мужиков женщин трахать, а за женщин рожать что ли?
Во многих странах где уровень жизни в РАЗЫ хуже чем в Украине в семьях имеют по много детей...
Экономика не причем - просто большинство пар хотят жить в свое удовольствие не обременяясь детьми...
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Это только россияне в пример многие страны приводят,Порошенко конечно ни при чем,что Украина при нем стала самой бедной страной Европы,это все агенты кремля
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Та да.. Сразу минус несколько миллионов рванувших..в Польшу от "Жити по новому"
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Ну так уже закончилась эпоха бедности. Почему они не рванули обратно?
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это тебе новую методичку олигархи принесли что украинцев слишком много?
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супрун надо отключить и и партию свино-ПЕС
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А шо супрун плохо лечит импотенцию.? 😀😀😀
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Не сократится , а переедет в Европу .
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Смертность официально превышает рождаемость в Украине в 2 раза. В основном таки сократится(вымрет)
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население Украины уедет в Европу останутся только пенсионеры и олигархи
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Главное скажите заробитчанам шоб по-больше денг отправляли в Украину как завещал пан зеленский!!!
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Нічого страшного. Головне щоб ЛГБТ паради проводилися регулярно. Соросовські грантожери не дадуть збрехати.
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А ви розмножуєтесь по "стандарту" ЛГБТ? Население Украины сократится к 2050 г. на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 1216
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Я нет, а Вы видимо да, раз вас это так беспокоит?
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Мене гомiки не можуть бентежити. А вас, я бачу, таки бентежать. Вам, бачу, без гей-парадiв життя не миле. Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 6322
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"Мене гомiки не можуть бентежити" - ну они же Вам мешают размножаться
"А вас, я бачу, таки бентежать" - ну да, это же я писал - "Головне щоб ЛГБТ паради проводилися регулярно"
"Вам, бачу, без гей-парадiв життя не миле. " - нее, это Вы размножаться не в состоянии если прошел гей-парад.
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К 2060 - до 33 млн.
К 2070 - до 30 млн.
К 2080 - до 25 млн.
К 2090 - до 20 млн.
К 2100 - до 15 млн.
К 2110 - до 10 млн.
К 2120 - до 5 млн.
А к 2130 - останется один человек, который по выключает свет, перекроет краны с водой и естественно с газом. И уедет жить в "процветающую" парашу с трехмиллиардным населением.
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Где то так оно и будет. Население Украины вымрет и уедет из страны. Население России приумножится но их официальная религия будет уже ислам.
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Ислам будет в Москвабаде и южнее.. На дальнем востоке.. другие узкоглазые друзья
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На рабсии будет шаманизм и поклонение мумифицированному тотему с элементами каннибализма. Хотя, походу это у вас никак не заканчивалось. Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 7576
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Вобщем нехрен ЕСВ платить, один хрен пенсии не будет.
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Бутусов, билет уже купил или ты с Петей в одном вагоне?
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Это они еще считают от официальных 42 млн, а реально уже давно меньше 40 осталось.
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Да и через 30 лет, к 2050 во всем будет виноват Порох.
Трудовая миграция это мировая тенденция.
Немецкий сантехник уехал в США, польский сантехник заменил немецкого (там платят больше и уровень жизни круче), украинский сантехник приехал в Польшу на место уехавшего.
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Нас переконують, що в Україні живуть тисячі народів, що говорять тисячами мов...яке саме населення зменшиться на 19,9% - російське...єврейське...циганське...?
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от нащо прогнозувати на кофєйній гущі? В слідуючому році перепис населення все покаже (хоча по виборах можно сказати, що на территорії країни і 30 мілліонів нема)...
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при проклятых коммунистах население только росло,а при вышиватниках только снижается
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