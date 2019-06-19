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 Террористы из ПТРК обстреляли населенный пункт Золотое-4, - СЦКК. ФОТОрепортаж

На Луганском направлении террористы продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Золотое-4, на Луганщине.

Террористы из ПТРК обстреляли населенный пункт Золотое-4, - СЦКК 01

"Очередной обстрел был осуществлен около 14:00 18 июня. Российско-оккупационные войска по направлению Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4, применив ПТРК. На месте обстрела, только в тридцати метрах от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты. К счастью обошлось без жертв", - сказано в сообщении.

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В штабе добавили, что вооруженные формирования РФ сознательно пренебрегают Минскими договоренностям, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня.

Террористы из ПТРК обстреляли населенный пункт Золотое-4, - СЦКК 02

"Их дерзкие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - сообщили в пресс-центре ОС.

Террористы из ПТРК обстреляли населенный пункт Золотое-4, - СЦКК 02
Фото: пресс-центр ОС

Террористы из ПТРК обстреляли населенный пункт Золотое-4, - СЦКК 04

Источник: https://censor.net.ua/n3133021
 
 
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Надеюсь ответочка прилитела, или опять запретили стрелять?
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Наверно нужны переговоры, мало говорили, ещё надо
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кацапам пох на мирне населення!! зоб по мааскві отак шмаляли!!
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