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Все про:Госдума (970) ракеты (782) Россия (73065) США (15068)

 Госдума РФ приняла постановление о выходе из договора с США о ракетах

Российские парламентарии поддержали решение Путина приостановить договор с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Госдума РФ приняла законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Приостановку действия договора обосновали "необходимостью защитить национальные интересы" России. Проект закона внес президент РФ Владимир Путин.

Согласно принятому документу, президент России может принять решение о возобновлении действия ДРСМД. Законопроект вступит в силу после публикации.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Также на Цензор.НЕТ: Госзаказ на ракеты для противокорабельного комплекса "Нептун" составляет 120 единиц, - "Мотор Сич". ВИДЕО

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

11 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что на повестке дня стоит вопрос создания высокоточных ракет для украинской армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3133019
 
 
 Топ комментарии
 
Старички-маразматики из политбюро (ЦК КПСС) в свое время наложили полные штаны (уж очень жить хотели) от американских першингов-2 (потому что, те были очень точны +-30 м и долетали до москабада на 8 мин), нынешние ракеты будут еще точнее +- 1 м и долетать с балтийский стран за 4-5 минут, так что "флаг им в руки" (глубокие норы-бункеры уже не спасут крыс)!
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и самое главное, никто не спорил…, только внес и сразу приняли законопроект, что значит царь-батюшка..., а касательно самого законопроекта, теперь точно никто не соскучится...или не успеет...
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Давно уже надо было выйти, что бы развязать руки США и рашку стерли с лица Земли!!!
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Коли вже майже міфічні Громи розпочнуть випробувальні пуски? Такий унікальний шанс для України, так як завжди бабла на розробку ракет не вистачає. Все йде на дотації мільярдерам, як не Косюку так Ахметову.
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Ви єврей?
Нашим ніхто не дозволить такі, повноцінні, ракети поставити в ЗСУ, так як може бути неприємність(для "заходу").
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На 2020 год, бюджет Пентагона - в три раза больше всего бюджета Московии...
...Союзмультфильму придется увеличить скорость перемотки пленки в десть раз - чтобы ***** могло пугать Запад гиперзвуковыми ракетами 100 мах...)))
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За миллиард закупят флаконов от духов(999миллионов - "распилят") и снарядят БОВ-ами.
Западу это надо? Но понятно что "флаконы" там уже ой как давно....
Это если так смотреть "без масонов и прочего говна")
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HELO‏ @AgriDilan 2 ч.2 часа назад

- Завтра Прямая линия Путина.
- Ну и ?
- ТЫ НЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ?
- Нет.
- Не интересны события в стране?
- А ты надеешься узнать почему тебе пенсия в 65,почему картошка по 60 и кругом коррупция?
- А при чем здесь Путин? (с)
- Вот я и не смотрю.Как связаны Путин и события в стране?
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Ну и ладненько. Теперь Украина может свободно разрабатывать ракеты средней дальности. До мацквы - самое то.
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Возможно и сможет , только не всё так просто по таким вопросам . Вот в рашке путин внес предложение , дума проголосовала . Интересно хоть один был против или прогуливал ? А как в Раде будут голосовать , сколько вони жопоблоки подымут ?
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Этот договор Горби подписал сдуру, СССР убрал ракеты, а у США они были морского базирования, причем их число резко росло, вплоть до того, что американцы начали рассуждать о массовой атаке, от которой ПРО не спасает. Потом РФ кое как исправила положение, наделав кучу малых ракетных кораблей с Калибрами, которые могут гулять по озерам и рекам, но американцы развернули ПРО в Румынии и Польше, установки которой без всяких переделок могут запускать атакующие ракеты с ядерным оружием и проконтролировать, что в боезапасе, невозможно. Так зачем РФ такое горе?
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Я Украину жалею, которая в любых схватках НАТО и РФ первой попадает под раздачу.
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Ти заблукав у часі й просторі. Це російські методички ще початку дев'яностих.
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Так вот, Штаты разработали и поставили на вооружение 1900 ракет «AIM-26A» для нескольких типов самолетов. Каждая боеголовка выдавала мощность взрыва около 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Большая часть их была развернута в Европе.
Но на суше все обстояло еще хуже. На вооружение были приняты 155 мм ядерные снаряды с дальностью стрельбы 15 км, тактические ракеты «Черный Джон» (типа Точки-У) с 40 килотонной боеголовкой W-31 и дальностью 70 км, «SRBM» с 200 килотонной боеголовкой W-52 и дальностью 250 км и конечно - ракета «Першинг» с дальностью в 700 км. Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 8532
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и самое главное, никто не спорил…, только внес и сразу приняли законопроект, что значит царь-батюшка..., а касательно самого законопроекта, теперь точно никто не соскучится...или не успеет...
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С доставкой вопрос решили, остается решить вопрос с начинкой...
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Старички-маразматики из политбюро (ЦК КПСС) в свое время наложили полные штаны (уж очень жить хотели) от американских першингов-2 (потому что, те были очень точны +-30 м и долетали до москабада на 8 мин), нынешние ракеты будут еще точнее +- 1 м и долетать с балтийский стран за 4-5 минут, так что "флаг им в руки" (глубокие норы-бункеры уже не спасут крыс)!
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Они планируют жить в ЕС, а на зловонной только кузькиной мать по пугать. Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 262
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Сами развязали руки США)
Скоро передовые ракетные комплексы НАТО будут стоять по линии....
Луцк-Ровно-Чернигов-Суммы-Харьков
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Подлет до Рублевки 2-3 мин.
Даже обосратся не успеют...
Свидетели ядерного пепла
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Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 9513Раз Договор расторгнут -У К Р А И Н А
может самостоятельно производить и хранить изделия ЮжМаша для самообороны.
Израиль хранит в центре ДИМОН 180 голов ЯО для своей триады войск и

производит ракеты безо всяких международных обязательств .
Даже КИМ создал 2 ( две) водородных бомбы.Это совсем нищее государство .

А Мы нищие только в Европе.
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Украина де-юре имеет право на свои ракеты - 500 - 1000 км.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.
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Украина де-юре имеет право на свои ракеты - 500 - 1000 км.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.
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Скоро ! Холодильник уничтожит рашу .
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Принят закон о ликвидации россии ракетами средней и малой дальности
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдума РФ приняла постановление о выходе из договора с США о ракетах
 
 
 
 
 
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