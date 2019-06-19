 Госдума РФ приняла постановление о выходе из договора с США о ракетах

Госдума РФ приняла законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Приостановку действия договора обосновали "необходимостью защитить национальные интересы" России. Проект закона внес президент РФ Владимир Путин.

Согласно принятому документу, президент России может принять решение о возобновлении действия ДРСМД. Законопроект вступит в силу после публикации.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

11 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что на повестке дня стоит вопрос создания высокоточных ракет для украинской армии.