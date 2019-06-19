 Госдума РФ приняла постановление о выходе из договора с США о ракетах

Госдума РФ приняла законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.
Приостановку действия договора обосновали "необходимостью защитить национальные интересы" России. Проект закона внес президент РФ Владимир Путин.
Согласно принятому документу, президент России может принять решение о возобновлении действия ДРСМД. Законопроект вступит в силу после публикации.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
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4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
11 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что на повестке дня стоит вопрос создания высокоточных ракет для украинской армии.
Нашим ніхто не дозволить такі, повноцінні, ракети поставити в ЗСУ, так як може бути неприємність(для "заходу").
...Союзмультфильму придется увеличить скорость перемотки пленки в десть раз - чтобы ***** могло пугать Запад гиперзвуковыми ракетами 100 мах...)))
Западу это надо? Но понятно что "флаконы" там уже ой как давно....
Это если так смотреть "без масонов и прочего говна")
- Завтра Прямая линия Путина.
- Ну и ?
- ТЫ НЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ?
- Нет.
- Не интересны события в стране?
- А ты надеешься узнать почему тебе пенсия в 65,почему картошка по 60 и кругом коррупция?
- А при чем здесь Путин? (с)
- Вот я и не смотрю.Как связаны Путин и события в стране?
Но на суше все обстояло еще хуже. На вооружение были приняты 155 мм ядерные снаряды с дальностью стрельбы 15 км, тактические ракеты «Черный Джон» (типа Точки-У) с 40 килотонной боеголовкой W-31 и дальностью 70 км, «SRBM» с 200 килотонной боеголовкой W-52 и дальностью 250 км и конечно - ракета «Першинг» с дальностью в 700 км.
Скоро передовые ракетные комплексы НАТО будут стоять по линии....
Луцк-Ровно-Чернигов-Суммы-Харьков
Даже обосратся не успеют...
Свидетели ядерного пепла
может самостоятельно производить и хранить изделия ЮжМаша для самообороны.
Израиль хранит в центре ДИМОН 180 голов ЯО для своей триады войск и
производит ракеты безо всяких международных обязательств .
Даже КИМ создал 2 ( две) водородных бомбы.Это совсем нищее государство .
А Мы нищие только в Европе.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.