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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ВИЧ (90) Супрун Ульяна (520)

 Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных, - Супрун

В Украине более 244 тысячи человек живут с ВИЧ-инфекцией, и только половина из них знают о своем статусе.

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных. В то же время лишь половина людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. Но именно своевременное диагностирование болезни является залогом эффективного лечения, которое существенно продлевает жизнь. Пройти тест украинцы могут у своего семейного врача или в центрах тестирования", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что в Украине самый распространенный путь заражения ВИЧ-инфекцией (65%) — половой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина перешла на новый протокол лечения ВИЧ. Все инфицированные получили право на бесплатную пожизненную терапию, - Минздрав

"Значительное количество новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет", - сообщила Супрун.

Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных, - Супрун 01
Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133017
 
 
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Все намного хуже,самое страшное умалчивается
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В Украине более 244 тысячи человек живут с ВИЧ-инфекцией, и только половина из них знают о своем статусе.

Так скажи им Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун - Цензор.НЕТ 5259
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"Сусіде, а ви знаєте чому ви не захворієте СНІДом?
-Чому?
-Бо ви гандон!"
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Проведите еще перепись.
Шоб каждый мог высчитать вероятность.
И еще нужно систему коэффициэнтов - типо если бармен(ша), то умножаем риски на 3-4(в 3-4)раза, а если бомж, то тоже есть какой-то коэфф.
Ну и бонусом - пейте морковный сок, он него шнурки на кроссовках гораздо тверже.
Кто не верит - Супрун того уколы воровала.)
(или - свои фотки давала...... Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун - Цензор.НЕТ 6557 )
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"...эффективного лечения..."? А что собственно лечат?
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несуществующую, и поэтому неизлечимую, болезнь.
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Лечат иммунную систему. Это очень дорого, и пожизненно. Но, правильный набор лекарств позволяет в значительной степени нейтрализовать разрушительную деятельность вируса.
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В Индии 7 миллионов инфицированных. Есть куда расти.
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Нарики, проститутки которые дают без резины, и клиенты этих проституток - вот три основных категории распространителей инфекции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных, - Супрун
 
 
 
 
 
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