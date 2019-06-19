 Порошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет экс-президент Петр Порошенко. Приводим его текст полностью.
"Благодарен нашим друзьям - сенаторам Джонсону, Менендес, Портману, Шахин, спецпредставителю Волкеру, послу Хербсту, и всем участникам заседания - за своевременную дискуссию и признание прогресса Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии.
Еще немало вызовов впереди, но надежное плечо единства и солидарности, которое продемонстрировала твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины во время слушаний, поможет нам пройти непростые испытания. Важной является продемонстрированная готовность продолжить укреплять стойкость Украины.
Я искренне благодарен за решение Вашингтона выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. Высоко ценю несокрушимую позицию американских партнеров в вопросе санкционной политики против российского агрессора, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Приветствую призыв участников слушаний о том, что полученное на выборах высокое народное доверие новый президент должен конвертировать в реальные достижения на пути уже начатых реформ ради процветания и успешного противодействия агрессивной политике Кремля ради мира и безопасности.
"Европейская Солидарность" будет преданным союзником на этом пути, и бескомпромиссным оппонентом в его защиту. Важно понимать: мир будет помогать нам настолько, насколько Украина способна сама себе помогать и защищать свои национальные интересы!"
Герой Советского Союза
Герой Украины
Герой украинского социалистического труда
три ордена кутузова, два суворова
рыцарский крест бесарабского куреня
... так навскидку)
и это Пеця еще свои ордена не доставал) бережет до зала суда наверное)
Просто, язык у тебя короткий?
здесь был Пеця
зачетная пресуха)
Цеголко сам столик тащил? Или Пеця помогал?))
для местных нигеров)
стойкость
это конец ес.
чужие "повестки" он даже намалевать изголился,
порошенко трепло
Никогда не будет такого - чтобы банда Каломоева грабила казну, а США её наполняли.
так что или банда зеробени - или помощь США, третьего не дано.
Или отмежеваться от того, что наоборот он слямзил