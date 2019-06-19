 Порошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет экс-президент Петр Порошенко. Приводим его текст полностью.

"Благодарен нашим друзьям - сенаторам Джонсону, Менендес, Портману, Шахин, спецпредставителю Волкеру, послу Хербсту, и всем участникам заседания - за своевременную дискуссию и признание прогресса Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии.

Еще немало вызовов впереди, но надежное плечо единства и солидарности, которое продемонстрировала твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины во время слушаний, поможет нам пройти непростые испытания. Важной является продемонстрированная готовность продолжить укреплять стойкость Украины.

Я искренне благодарен за решение Вашингтона выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. Высоко ценю несокрушимую позицию американских партнеров в вопросе санкционной политики против российского агрессора, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Приветствую призыв участников слушаний о том, что полученное на выборах высокое народное доверие новый президент должен конвертировать в реальные достижения на пути уже начатых реформ ради процветания и успешного противодействия агрессивной политике Кремля ради мира и безопасности.

"Европейская Солидарность" будет преданным союзником на этом пути, и бескомпромиссным оппонентом в его защиту. Важно понимать: мир будет помогать нам настолько, насколько Украина способна сама себе помогать и защищать свои национальные интересы!"

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