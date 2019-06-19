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 Политика Украины
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 Порошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины

В Сенате США прошли очень важные слушания о ситуации в Украине и угрожающей политике России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет экс-президент Петр Порошенко. Приводим его текст полностью. 

"Благодарен нашим друзьям - сенаторам Джонсону, Менендес, Портману, Шахин, спецпредставителю Волкеру, послу Хербсту, и всем участникам заседания - за своевременную дискуссию и признание прогресса Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии.

Еще немало вызовов впереди, но надежное плечо единства и солидарности, которое продемонстрировала твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины во время слушаний, поможет нам пройти непростые испытания. Важной является продемонстрированная готовность продолжить укреплять стойкость Украины.

Я искренне благодарен за решение Вашингтона выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. Высоко ценю несокрушимую позицию американских партнеров в вопросе санкционной политики против российского агрессора, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Приветствую призыв участников слушаний о том, что полученное на выборах высокое народное доверие новый президент должен конвертировать в реальные достижения на пути уже начатых реформ ради процветания и успешного противодействия агрессивной политике Кремля ради мира и безопасности.

"Европейская Солидарность" будет преданным союзником на этом пути, и бескомпромиссным оппонентом в его защиту. Важно понимать: мир будет помогать нам настолько, насколько Украина способна сама себе помогать и защищать свои национальные интересы!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст

Источник: https://censor.net.ua/n3133016
 
   
 Топ комментарии
 
Пэтюня понимает ,что если в Штатах решат ,что он должен сидеть ,то он будет сидеть ,как миленький и вероятно очень долго ..
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Т.К. порошенко имеет вид на жительство в Швейцарии, кантон ЦУГ - ( для ботов сообщение было опубликовано в Швейцарской прессе)-
это конец ес.

Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 8028
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Жаль только без Вас, Петро Алексеевич. Вы лучший президент Украины всех времен и народов. Можно сказать даже отец нации!!!
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порошенко-это вообще что за хрен такой что его цитируют тут? он никто! даже не депутат!
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Так он ещё за свой счёт и систему ПВО вокруг Киева построил, т.е. вокруг будки.
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А что делать, если ситуативную комнату не больше как неделю назад Зелемойские нашли, а до этого они стояли без дела.
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Он вам квитанцию показывал? Или это из тех денег Свинарчука, его доля?
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Она рядом с квитанцией о раскраденной свинарчуками великолепной армии, оставленной Гриценко с Тимошенко и убийцей-Януковичем лежит.
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Ты под прокси не знаешь,что Порошенко еще систему ПРО в Европе построил и сам Киев и все за свои деньги,из бюджета ему совесть брать не позволила
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Под твоим прокси ещё не такие сказки, как про ПРО в Европе, расскажут.
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Ты украинский флаг не узнаешь,наверное в Украине никогда не был,скрепоносец за порошенковский
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И детскую больницу Охмадет строит за свои. Кровные.
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Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 2641
Герой Советского Союза
Герой Украины
Герой украинского социалистического труда
три ордена кутузова, два суворова
рыцарский крест бесарабского куреня
... так навскидку)
и это Пеця еще свои ордена не доставал) бережет до зала суда наверное)
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+++ Хвороба Альцгеймера дає про себе знати...
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Тут горе да какое. Не могу себе самолайк поставить. Кнопка не работает. Из-за меня наверное всем отключили самолайк. Пропробуйте и отпишите шоб я знал так это или нет
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Может кнопка ни при чем?
Просто, язык у тебя короткий? Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 6587
Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 423
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Тоже можно и про зеленского сказать он на выборах сам за себя лайкнул Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 1400 и пуйло - твой кумир тоже самолайкается)
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Не, я тут конкретно про половую озабоченность.
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Зачёт,получи рошенку. Значит новый президент на правильном курсе, от и придерживают
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Ты уже никто. И так надоел,шо молчи и иди пока не посадили. - Пока не сформируется антикор. суд. Настоящий.
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Шо-то редко... Редко стал петя выступать. Порошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины - Цензор.НЕТ 5416
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Если посадят Порошенко, но не посадят Ахметова, значит Зеленский продажная тварь, если никого не посадят значит падло продалось с потрохами... Порошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины - Цензор.НЕТ 4237
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Да-да... Еще ж руки Зеленский должен поотрубать, как завещал великий петя!
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Ах да, Зеленский же ничего не обещал...
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Да какая разница про руки или про ноги. Я про то, должен ли что-то делать Зеленский?
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А он делает. Только у порохоботов глаза на затылке.
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Под себя он пока делает, но для ЗеДебилов все божья роса.
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порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори
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У петра разве спросили его мнение?
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Пэтюня понимает ,что если в Штатах решат ,что он должен сидеть ,то он будет сидеть ,как миленький и вероятно очень долго ..
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А без указания США Владимир Александрович не посадит Пороха?...
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Ты ещё не понял, таёжносоюзник, что осуществление твоих планов маловероятно если ФБР вместе с Коломойским будет держать ж и Зелемойского и у тебя осталась надежда только на референдумы и на ватную Раду?
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Як показує новітня історія : буде сидіти . Багато "самонадіяних" керівників закінчують життя за гратами.
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Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 5965
зачетная пресуха)
Цеголко сам столик тащил? Или Пеця помогал?))
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Нашлись микрофоны и столик, стулья и оргтехника , по- прежнему, в розыске.
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пнтро-ліксєїч), так ви ж проти Трампа, чи вже) 10)))раз поміняли думку?! Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 4237
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Т.К. порошенко имеет вид на жительство в Швейцарии, кантон ЦУГ - ( для ботов сообщение было опубликовано в Швейцарской прессе)-
это конец ес.

Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 8028
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«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом "двоемыслие", необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия - и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.» (часть вторая, IX: книга Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1)
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Вы о речах Зелемойского и толкователях его речей?
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Сивий мародер має давати покази в СІЗО, а не коментувати когось.
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Поойдет месяцев 7-8 и окажется что "Зеленский только шутил про мародера, но не обещал его посадить..."
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Як бачимо, шоколадна банда у ВР саботує всі рішення Зе. Побачим після виборів до парламенту. Чекати залишилось недовго)
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та понятно, сначала ждали выборов президента, теперь "саботуе банда". Знаешь что будет потом? Потом будет "виноваты попередники".
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Точно! Любимая фраза лукашистов - "Ему мешают!".
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Пора б вже баригу і арештувати - щоб не втік.
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А за шо? Ты е ще не понял, что "Зеленский только шутит, но он не обещал...."
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Хоч хтось повинен ясно і чітко пояснювати людям поточну ситуацію на міжнародній арені.Бо з зебені інформації.як з козла молока.То він "пашутіл",то його "нє так понялі".Купа "перекладачів" з зелебенської, і кожен меле,що на ум збреде,хто в ліс,хто по дрова
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мародёр предъявит приписное своего сынка ?
чужие "повестки" он даже намалевать изголился,
порошенко трепло
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США не дадут Украине ни цента, если зеро отдаст своему шефу Каломоеву банк Приват за счет государственной казны.
Никогда не будет такого - чтобы банда Каломоева грабила казну, а США её наполняли.
так что или банда зеробени - или помощь США, третьего не дано.
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Мародер "глибоко" вліз у голови порохоботів....
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Навіщо сивий мародер купляв бізнеси на росії під час війни? Фінансував економіку ворога? То може він сам і є ворог, агент "Лоліта"?
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Порох нехай краще дякує свого друга - путина
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А Рошенко тут при чому? Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 7928 Якщо тепер там прийняте рішення що-небуть зміцнювать, то це вже не його заслуга...
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А примазаться по- привычке к тому, к чему вообще не имеет отношения?
Или отмежеваться от того, что наоборот он слямзил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины
 
 
 
 
 
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