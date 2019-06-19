 Сырский обсудил с замглавы СММ ОБСЕ Этерингтоном вопросы двустороннего прекращения огня на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сырский встретился с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы миссии господином Марком Этерингтоном.

Во время встречи командующий ООС проинформировал заместителя председателя СММ ОБСЕ относительно текущего состояния ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, о ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, о гуманитарной поддержке населения, о ситуации относительно минной безопасности в районе ответственности и тому подобное.

В рабочем формате стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. А также разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

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Командующий Объединенными силами отметил, что с украинской стороны все необходимые меры по выполнению требований Минских договоренностей выполняются в полном объеме. Однако из-за постоянных огневых провокаций со стороны российских оккупационных войск, процесс разведения сторон на определенном участке района проведения ООС откладывается.

Справка: заместитель председателя СММ ОБСЕ Марк Этерингтон получил образование в Йоркском и Кембриджском университетах. В 1984-1991 годах он служил в парашютно-десантном полку британской армии. Впоследствии работал в различных миссиях, которые действовали во время конфликтов и в течение постконфликтных периодов, включая наблюдательную миссию Европейского сообщества во время конфликта в бывшей Югославии.

Марк Этерингтон свормировал новую миссию ОБСЕ в Сербии и Черногории, а в 2002 году занимал должность заместителя главы миссии ОБСЕ в Косово. Он работал во Временной администрации сил коалиции в должности губернатора провинции в Ираке.

В 2005 году в Гильменде (Афганистан) Марк Этерингтон руководил группой по вопросам планирования правительства Соединенного Королевства. Он работал в Зимбабве, на Гаити и в Сомали как сотрудник созданного правительством Соединенного Королевства отдела стабилизации, а также в миссиях в Палестине и Южном Судане.

В 2014 году Марк Этерингтон был заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине, а в 2016-2018 годах занимался вопросами урегулирования ситуации в Сирии.



Фото: пресс-центр ОС



